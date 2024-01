--¿El profe de Conta también detrás de Yox? --Afianza TEE piso parejo en 2024

ARTÍFICES.- A propósito de las telarañas que se tejen alrededor de los recientes presuntos fraudes financieros y que los operadores de éstos aparecen en una y otra empresa según se investiga el rastro de los artífices, como es el caso de Armando Gutiérrez en Aras y de Sergio Armando Guzmán Cordero de Yox Holding a Aras, aún falta un importante hilo qué jalar.

MENTE.- Cuando el caso de Aras reventó en noviembre de 2021 y las demandas pasaron de decenas, a cientos y miles de afectados en cuestión de un par de meses; los propios abogados de Gutiérrez apuntaron hacia un maestro de Contabilidad de la UACh, Jorge Luis C. P. como la mente maestra que asesoró al dueño del corporativo.

MAESTRA.- Con el dueño de Aras fuera del país para evadir la acción de la justicia, se documentó que la participación de ese profesor se expuso a detalle en el voluminoso expediente de la carpeta de investigación en manos de la Fiscalía General del Estado.

DESVÍO.- La defensa de Gutiérrez evidenció al maestro porque en la lluvia de reclamos de clientes desfalcados y la exigencia de la reparación del daño, el maestro “se cobraba a lo chino” al tratar de adjudicarse una residencia con valor de más de 14 millones de pesos a nombre de Aras y que supuestamente pretendía comprar con recursos de la Universidad.

RESIDENCIA.- Según se expuso, el docente de Conta reclamaba el pago de honorarios vencidos con la casa situada en el fraccionamiento San Chárbel de la capital del estado, así como cinco vehículos de lujo, lo cual no habría logrado porque la Fiscalía embargó los bienes de Armando Gutiérrez y el corporativo.

BIENES.- A poco más de un año, sin embargo, no se ha informado puntualmente si Jorge Luis C. P. se quedó con esos bienes o no, ni el total de propiedades, vehículos y cuentas que actualmente se repartirán entre unos 4 mil demandantes con el recién concluido juicio.

SELLOS.- Tampoco se ha esclarecido por qué no se procedió contra el maestro universitario si fungió como gerente de Aras en Yucatán y Quintana Roo, y cuando exigía el pago de sus honorarios violó los sellos de resguardo no sólo en esa residencia sino otras que estaban en el mismo fraccionamiento e interpuso amparos.

REPITE.- Muchos datos que aclarar todavía frente a impugnaciones por el fallo contra Aras que además de las cantidades a recuperar cuestionan la impunidad para que los involucrados no pisen la cárcel y ahora que se gesta un posible nuevo caso de una empresa que manejaba inversiones, se le complicaron las finanzas e incumplió en pagos desde el mes pasado y que ya vació sus oficinas y negocios relacionados, ¿ya se habrá revisado si se repite la mente maestra?





***





PAREJO.- Con la sentencia del Tribunal Estatal Electoral sobre los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral local de 2024 se refrendó la importancia del piso parejo.

IEE.- El Instituto Estatal Electoral, a cargo de la consejera presidenta Yanko Durán ya informó que se acatarán las disposiciones, según el expediente JDC-081/2023 y acumulados relativos a la inclusión de juventudes, la postulación de personas de la diversidad sexual y discapacidad permanente en diputaciones, lo mismo en 12 ayuntamientos y una sindicatura.

CONGRESO.- A su vez, el Congreso del Estado que preside la diputada Adriana Terrazas legislará en favor de las comunidades indígenas a fin de que puedan acceder a ocupar cargos públicos.

TEE.- Así, el TEE que encabeza la magistrada presidenta Roxana García afianzó la postura del organismo ante las impugnaciones presentadas que piden garantías para que se respeten sus derechos electorales como los de cualquier ciudadano.





***





MC.- Quienes tampoco recurrirán a encuestas ni asambleas internas son los de Movimiento Ciudadano, que como van solos hacia las elecciones, en la frontera ya tienen definidos algunos de sus aspirantes para el Congreso del Estado y el de la Unión.

DISTRITOS.- Respecto de los distritos federales, Julio Cortés va por el primero, Claudia Rey por el cuarto y Federico Solano por el quinto. En cuanto a las demarcaciones locales, Judith Hernández por el 04, Enrique Figueroa por el 09 y Emmanuel Corral por el 07. Sobre la alcaldía de Juárez no se precisó, sólo que uno de los interesados es Eduardo Borunda.

AUSENCIA.- En la presentación que estuvo a cargo de Isabel Guevara, enlace del Comité Municipal con el Estatal llamó la atención que no estuviera el líder juarense de MC, Rodolfo “el Güero” Martínez, solamente se indicó que él sigue trabajando de la mano de la dirigencia estatal con Alfredo “el Caballo” Lozoya y el diputado Francisco Sánchez.