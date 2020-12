-- El sol azteca y la nómina secreta -- Definido calendario electoral del PRI

NÓMINA.- Bien dicen los que saben, que don César Horacio, ex mandatario estatal, tenía todo muy “controladito” no solamente en el PRI, sino en el resto de los partidos, y aquí el Partido de la Revolución Democrática no fue la excepción: también estuvo bajo las órdenes del hoy detenido en Miami, Florida.

NÓMINA.- Resulta que según informes de fuentes muy bien posicionadas, refieren que la maestra Hortensia A., ex líder del sol azteca y ex diputada federal, tomó el criterio de oportunidad que le ofreció la FGE, y regresó la nada despreciable cantidad de 2 millones de pesos… ¡Ah qué caray!, dirían algunos viejos bragados del campo. Queda claro que la ideología progresista, socialista, izquierdista, marxista, se termina cuando tienen enfrente un “chueco” de cientos de miles de pesos.

EMPLEO.- En temas más agradables, hay optimismo en el sector empresarial y en el gubernamental, pues a pesar de las consecuencias negativas de la pandemia, Chihuahua se colocó en el segundo lugar, a nivel nacional, en la generación de empleos formales, al contabilizar 22 mil 584 plazas durante este año.

EMPLEO I.- De acuerdo al Centro de Información de Economía Social (CIES), Chihuahua sólo quedó por detrás de Baja California, que generó 43 mil 703 plazas en el mismo periodo; por su parte, Tabasco ocupó la tercera posición en este renglón, con 5 mil 602 empleos.

EMPLEO II.- La generación de nuevos empleos siempre es buena noticia, y más en las condiciones derivadas de la actual pandemia, cuyas limitaciones no han impedido que lleguen a la entidad nuevas inversiones como las gestionadas recientemente por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, con plantas maquiladoras que aprovecharon el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.

CALENDARIO.- Desde el CEN del PRI nos reportan que ya están listas las fechas de los procesos internos federal y locales 2020-2021; de entrada la convocatoria para la gubernatura será el próximo 28 de diciembre, en tanto la de los diputados locales y ayuntamientos se publicará el 30 de diciembre.

CALENDARIO I.- El registro de aspirantes a la gubernatura se llevará a cabo el 10 de enero, la precampaña del PRI para esta candidatura será del 13 al 31 de enero, en tanto la jornada electiva de la candidatura será el 3 de febrero, para del 15 al 25 de marzo registrar al candidato/a del PRI a la gubernatura de Chihuahua.

CALENDARIO II.- Mientras que de los aspirantes a diputados locales y presidencias municipales, el 15 de enero se llevará a cabo el registro, del 27 al 31 de enero la precampaña; para diputados locales la jornada electiva será el 30 de enero, y para ayuntamientos el 29 de enero; del 8 al 18 de marzo se registraran los candidatos del tricolor.

APOYOS.- Precisamente hablando del PRI y de candidatos, Omar Bazán Flores, presidente del CDE, acompañado de Luis Fernando Chacón, delegado del CDE en el Distrito 7 federal, acudió a entregar leña, ropa abrigadora, juguetes y víveres a las diferentes comunidades de Bocoyna. “No podemos seguir de brazos cruzados viendo el hambre, la pobreza, la desigualdad y el miedo como si no importara; generemos valor y regresémosle a Chihuahua un poco de lo mucho que nos ha entregado”, sentenció Bazán.

ACLARACIÓN.- Por cierto, es necesario aclarar que ayer la UACh informó que atendiendo el mandato legal de la autoridad estatal y del Comité Estatal de Salud, máxima autoridad local en esta emergencia sanitaria, abrieron las instalaciones de la Facultad de Derecho para que 300 personas llevaran a cabo una capacitación (catalogada como actividad esencial) por parte del INE. Por lo que, aclararon, en ningún momento la Universidad Autónoma de Chihuahua expuso al personal de la facultad y que la operatividad total del curso estuvo a cargo del INE.

EXASPERADO.- El viernes por la tarde, en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud federal, se vio a un exasperado Hugo López-Gatell responder que "en cuanto al color es hasta cierto punto intrascendente, alerta por Covid- 19, emergencia por Covid-19... ¿hay alguna duda?", por lo que ocurre con la pandemia en la CDMX.

EXASPERADO I.- Ayer una respuesta a esa expresión del subsecretario de Salud se dio por parte de la Alianza Federalista, quienes le dijeron que mientras para Alemania 590 muertes diarias no son resultados aceptables, en México, con casi el doble de ese número, López Gatell habla de generosidad burocrática y de semáforos intrascendentes, sin mostrar formalmente un plan estructurado de vacunación.

SEMÁFORO.- Según se informó, los aliancistas analizarán en los próximos días las posibilidades adquirir las vacunas para sus estados, mientras en la CDMX, al decretarse la alerta por Covid- 19, algunas voces hablan del fracaso de la estrategia en salud y la presión del gobierno federal para evitar que se diera el retroceso al rojo en el semáforo epidemiológico, escala que resolvieron ya no utilizar, al menos por lo pronto.