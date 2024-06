--¿El TEJA a un paso de la extinción? --Norte del municipio como campo de batalla

EXTINCIÓN.- El rumor que corre en los cafés políticos es que el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa está a un paso de la extinción, tal cual. A propósito de la reciente separación del cargo de la magistrada presidenta Mayra Aida Arróniz para investigarla por un supuesto préstamo irregular se dice que el organismo no soportaría una confabulación más.

PERIPLO.- Una más, de facto, porque desde su creación en 2019 a la fecha ha sido uno tras otro los arrebatos entre la magistrada y los otros dos magistrados Gregorio Daniel Morales y Alejando Tavares Calderón, además del ínfimo rendimiento del trabajo que se desahoga en el TEJA sin culminar en fallos contundentes ni reparación del daño para atajar la corrupción de funcionarios públicos.

CORTO.- En pocas palabras es una estructura robusta, que debía ser una pinza fundamental del Servicio Estatal Anticorrupción y su respectivo Comité de Participación Ciudadana, de la mano con la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha terminado por resultar caro para lo que aporta.

RUMOR.- Según trascendió, la determinación del Órgano Interno de Control de separar a Arróniz Ávila fue la gota que derramó el vaso y se dice que el Gobierno del Estado ni enterado estaba y en el Congreso local ya se analiza la iniciativa de desaparecer al organismo; ése es supuestamente el rumor.

VERSIÓN.- Sea porque realmente se desconociera que el OIC planeaba dejar acéfalo al tribunal o no, a decir de fuentes cercanas al caso fue una estrategia orquestada y no hay tantos lados a donde voltear que no sean los otros magistrados de la terna y el propio Órgano. O se mandaron solos o fueron ingenuos, no hay más.

ORIGEN.- Podría sonar aventurado considerar que con la salida temporal de Mayra Aida Arróniz —el 25 de junio pasado—, el tribunal se vendría abajo empero es esa gota derramada lo que sí anticipa cuando menos un serio replanteamiento porque es una terna conflictiva y poco productiva al menos medido en función de los asuntos desahogados y a eso, los fallos a los que han llegado y que cuando éstos son impugnados, ellos mismos los resuelven.





***





DEFENSA.- Por lo pronto, la magistrada está concentrada en su plan legal para defenderse de las acusaciones en su contra, que ya se ve será de armas tomar y seguramente cuando esté lista la dará a conocer públicamente. Cuestión de la próxima semana para saber por dónde se irá su estrategia.

PALACIO.- En tanto, a Arróniz Ávila se le vio ayer poco antes del mediodía en el Palacio de Gobierno y se reunió a puerta cerrada con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña durante una hora.

SIN COMENTARIOS.- Al salir, Mayra Aida Arróniz expuso que no podía emitir ningún comentario respecto de su suspensión, mucho menos de la investigación en curso por un auto préstamo de unos 300 mil pesos y denuncias de empleados del TEJA por presunto acoso laboral.

RESPETUOSO.- De la Peña Grajeda, por su parte, se mostró respetuoso de la autonomía del tribunal y atendió una solicitud de audiencia por parte de la magistrada, a quien escuchó y se dio por enterado, sólo eso ya que el Gobierno del Estado no puede intervenir en sus asuntos y sólo le compete al organismo, así como al Congreso ya que el OIC depende de su organigrama.





***





ORO.- Por cierto que el secretario general de Gobierno también sostuvo un encuentro con el alcalde de San Francisco del Oro pero con el electo porque del que está en funciones con una crisis financiera y social en su municipio, nadie sabe dónde está.

ELECTO.- Jorge Salcido, quien ganó en la pasada contienda electoral al contender por la Presidencia Municipal con las siglas del Partido Verde acudió ante la mano derecha de la gobernadora María Eugenia Campos para plantear la gravedad del problema, ya que las arcas están vacías.

REUNIÓN.- Salcido, actual síndico ha sido señalado por el actual alcalde Arturo Huerta de alentar la huelga de los 300 trabajadores del Ayuntamiento, quienes justo ayer acumularon cinco quincenas sin pago. Por ello, lo acompañó a esa mesa de discusión Blanca Estela Nájera.

ACUERDO.- Como representante de los empleados afectados y que ni siquiera cuentan con basificación, ella le expuso la situación a Santiago de la Peña y se acordó perfilar una salida pronta y expedita a la crítica situación.





***





NORTE.- El conflicto por el control de la zona norte del municipio de Chihuahua generó un ataque que ayer cobró la vida de seis personas en el ejido Nuevo Delicias, quienes según los primeros informes policiacos se encontraban ocultos en un campamento improvisado, a cargo presuntamente del Cártel de Juárez y fueron emboscados por miembros del Cártel de Sinaloa.

HISTÓRICA.- La disputa histórica de grupos y en esa zona que ya ha implicados numerosos homicidios, tan sólo en abril pasado asesinaron a ocho personas cuyos cuerpos se localizaron abandonados a un costado de la carretera, así como constantes desapariciones en el área de El Sáuz y alrededores.

CONTROLES.- El contexto, según se ha documentado de la información de la Fiscalía, radica en el control del robo de combustible y el tráfico de migrantes, que justo involucran 10 crímenes de choferes de plataforma o conductores particulares por llevarlos a la frontera en lo que va del año.

VACÍOS.- En resumen, en la óptica policiaca, el norte del municipio capitalino se ha convertido en un campo de batalla, ya que las cámaras de vigilancia no tienen la cobertura que en la mancha urbana y los pobladores poco denuncian por obvias razones. El mando móvil en El Sáuz ha funcionado pero hay decenas de kilómetros que no abarca.