--El tiro cantado hacia el 2024 --Se gradúan operadores electorales

TIEMPOS.- Con qué razón la gobernadora María Eugenia Campos destacaba en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, que “la mueve” el 2024 y no la descarten, y aunque el conductor le insistía en que “no le daban los tiempos para participar”, ella aseguraba que de aquí a entonces, todo puede pasar.

RESULTADOS.- En efecto, la mandataria estaría casi a la mitad de su gestión, no sería la primera vez que un gobernante pida licencia para contender y como ella lo expuso en esa conversación del viernes pasado, si con toda la complejidad del estado que recibió –entre deudas, inversión paralizada así como obras y programas empolvados— ha mejorado las cifras es de suponer que no sólo no bajará la guardia, sino la encomienda será mantener ese nivel. Sólo tendrá que esforzarse más su gabinete en materia de seguridad.

TIRO.- Así que el mensaje de que dejando la casa en orden, todo puede pasar sería una incógnita que ayer se despejó en Durango, luego de que la gobernadora encabezara el evento para festejar el presumible triunfo de Esteban Villegas y subrayar que con este ejercicio electoral, Acción Nacional está listo para dar la batalla y que en alianza con los candidatos idóneos se puede derrotar a Morena. “Hoy Durango demostró que hay tiro para el 2024”, enfatizó.

ROSTRO.- Un tiro al que Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD le puso rostro en su turno al micrófono al apuntar que bien podría librarlo la gobernadora de Chihuahua. Tiempo al tiempo, en tanto queda claro el propósito de reforzar la unidad de la coalición, en momentos de una intensa campaña por debilitarla vía Alejandro Moreno, jefe nacional del PRI.





***





TRIUNFO.- Al margen de los datos del INE, quien también ganó es el panismo de Chihuahua, a cargo de la mandataria Maru Campos al salir fortalecido con el triunfo en Durango, a través de la coalición Va x México y el trabajo realizado para que Esteban Villegas pudiera ser el virtual gobernador.

TRIUNFO II.- Como se recordará el PAN de Chihuahua envió a toda la artillería pesada desde hace semanas a Durango, entre ellos, el dirigente estatal Gabriel Díaz quien aportó su experiencia en materia electoral y territorial. Además, la mandataria enmarcó la celebración, a nombre del jefe nacional, Marko Cortés quien se atrincheró en Aguascalientes para alzarle la mano a Tere Jiménez, virtual gobernadora.

TRIUNFO III.- En lo que se refiere al PRI, el grupo del diputado Omar Bazán sin duda, fue otro que hizo su trabajo con una amplia operación en los municipios que le tocaron en Durango, aquellos pegados a Zacatecas, ya que el legislador es a su vez, delegado del CEN del PRI en esa entidad, donde salieron victoriosos y en lo personal, es cercano desde hace años al doctor Esteban Villegas.

REGRESO.- Y en Hidalgo, donde al parecer la coalición no ganó, los partidos de la coalición aseguran que no dejaron un sólo día de hacer campaña con Carolina Viggiano, quien por cierto hoy regresaría como secretaria general del CEN del PRI.





***





PROCESO.- Ahora que el ex gobernador César Horacio D. J. enfrenta la justicia en el estado, uno de los escenarios más previsibles es que aún con la vinculación a proceso, lo más seguro es que enfrente el proceso en su domicilio. Por supuesto, con brazalete pero en su casa. Lo interesante sería determinar qué propiedad le queda que no esté embargada por las autoridades.

LIBERTAD.- Como se informó, los delitos de peculado y asociación delictuosa pueden enfrentarse en libertad y ya se ve que por si las dudas, su defensa quiere dejar en claro que su estado de salud es delicado, lo cual difundieron desde antes de despegar de Miami y en las audiencias con numerosas peticiones de recesos.

REDUCIDA.- Se dice que el ex mandatario padece hipertensión y se le formó una hernia tras el accidente en su helicóptero, lo que sumado a que recién cumplió 59 años lo sitúa en un cuadro médico complicado y que de dictarle prisión, a lo mucho permanecería uno o dos años.





***





VETO.- Ahora que fueron multados los Tucanes de Tijuana por cantar narcocorridos en el palenque de la Feria Santa Rita, hay quienes destacan que la prohibición de esta música en el estado no ha tenido los efectos esperados para reducir los indicadores de violencia, mucho menos para frenar los asesinatos y por lo tanto, el objetivo de no hacer apología de criminales, pues queda totalmente rebasado.

VETO II.- Las estadísticas muestran que en 2015, cuando se aprobó la restricción de entonar narcocorridos en presentaciones, conciertos o festivales en la entidad, un total de mil 151 asesinatos se cometieron en el territorio estatal.

CONTUNDENCIA.- Mientras que en 2016 la estadística llegó a mil 470 homicidios, en 2017 llegamos a los 2 mil 12 crímenes, en 2018 a 2 mil 285 y así sucesivamente, lo que demuestra que la disposición no se refleja en los números y en todo caso, se necesitarían de acciones más contundentes para desterrar el acostumbramiento a la violencia y combatir idolatrías de criminales, que es la narrativa de esas canciones.