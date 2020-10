--El verdadero enojo de JCL, la 4T y AMLO --Pedían 500 mil pesos --Borruel, por la primera magistratura

ENOJO.- Nos dicen que en la rueda de prensa que ofreció el delegado de los Programas de Bienestar en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, se supo el verdadero motivo de la ofensa que tiene tan indignado al gobierno federal, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta su representante en la entidad.

ENOJO I.- Al referirse a cuáles serían las condiciones para reiniciar la relación entre los dos niveles de gobierno, Loera de la Rosa dijo que para volver a las condiciones normales que se tenían, era necesario el cambio de opinión tanto del gobernador Javier Corral como de los funcionarios de su gobierno sobre el papel que desempeñan la Guardia Nacional y la delegación de los Programas de Bienestar.

ENOJO I.- Anteriormente se decía que lo que caló hondo, especialmente en el presidente, fue la petición que había efectuado Corral Jurado de desmilitarizar el conflicto de La Boquilla y que el personal de la Guardia Nacional, apostado en esa presa, se enviara a Ciudad Juárez a combatir a la delincuencia organizada.

OFENSA.- El punto central que "ofendió" a la autoridad federal, apuntan, fue esa petición a la Guardia Nacional, considerada la creación estrella de la 4T; no obstante, también se ha mencionado como causa del enojo presidencial, el que no se respaldara la primera versión ofrecida por esa corporación, la del enfrentamiento, en los hechos en los que murió la joven Jessica Silva y resultó herido su esposo, Jaime Torres, que luego se corrigió para ser considerado un lamentable accidente.

NUEVA.- Mientras esta relación entre los dos ámbitos de gobierno vuelve a condiciones normales, las corporaciones federales y las del estado continúan con sus reuniones por separado y se prolonga un hueco en el rubro de la seguridad, en una especie de "nueva normalidad" en la que se presentan hechos delictivos de gran impacto como el homicidio del alcalde de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo.

DINERO.- Siguiendo este orden de ideas, ahora que se mantiene la Guardia Nacional con amplia presencia en el estado, ya comenzaron a salir los malos elementos que han utilizado la corporación para beneficiarse o hacer algún tipo de delito en contra de la sociedad chihuahuense.

DINERO I.- Tal como ocurrió con el homicidio de Jessica Silva, después de las manifestaciones en La Boquilla, ahora “saltaron” dos elementos más que andaban extorsionando ciudadanos y no por cualquier cantidad, pues casi pedían el medio millón de pesos por no ejecutarles supuestas órdenes de aprehensión.

DINERO II.- La presencia de más elementos castrenses también representa un riesgo para la sociedad, pues en muchas de las ocasiones abusan de sus facultades y algunos hasta aprovechan para cometer delitos o buscar algún recurso adicional a su sueldo como personal de la Guardia Nacional.

COMBATE.- Duro, bastante duro, se escuchó el mensaje que dio el gobernador Javier Corral el pasado viernes durante la clausura del Encuentro Nacional Anticorrupción 2020. Dicen que repercutió tanto, que durante el fin de semana fue tema obligado en las grillas de café y entre los politólogos que dedicaron algunos debates a descifrar lo oculto entre sus líneas.

COMBATE I.- En su intervención, Corral hizo un abierto llamado a los ciudadanos a ser escrupulosamente reflexivos desde ahora y hasta el día de la jornada electoral, para no errar en la elección primero de los candidatos y después al emitir el sufragio, ante el riesgo de que la corrupción y los duartistas -que aún se mantienen en activo- vuelvan a tomar las riendas del gobierno.

COMBATE II.- Quien tenga oídos que escuche, según comentaron algunos en esos debates, pues el mandatario fue muy claro al señalar que está dispuesto a defender los logros anticorrupción que ha conseguido su gobierno y luchar para que el duartismo no regrese a Chihuahua, haciendo hincapié en que hay quienes en su aspiración por la gubernatura no les importa asumir las viejas prácticas que aplicó César Horacio y que tanto daño le hicieron al estado.

ASPIRANTE.- Otro personaje que comienza a moverse con miras al proceso electoral es el titular de la Coesvi, Carlos Borruel, quien se puso de acuerdo con varios de sus amigos alcaldes para publicar un desplegado en donde resaltan los logros y los trabajos en materia de vivienda que ha encabezado en el estado y en donde se hace énfasis al nombre Carlos Borruel y se le adjunta de manera directa al de Javier Corral.

ASPIRANTE I.- Que no extrañe a nadie que a partir de este momento comencemos a ver al exalcalde panista en los diferentes medios y donde se le brinde la oportunidad de anunciar con megáfono todo lo que ha hecho al frente de esa dependencia, pues el señor Borruel considera que ya le toca a él ocupar la silla en Palacio de Gobierno.

ASPIRANTE II.- Las aspiraciones de Borruel dan un respiro a Maru Campos, pues es otro frente de batalla que deberá pelear Gustavo Madero, lo que aligera la carga para la alcaldesa que ahora puede enfocarse en fortalecer su equipo mientras el de enfrente termina por dividirse y debilitarse.

DENUNCIA.- Buscando los reflectores, Fermín Ordóñez, quien aspira a la alcaldía de Chihuahua por la vía independiente, fue a la Fiscalía General del Estado para denunciar penalmente al senador Gustavo Madero, Rodolfo Romero y al diputado federal Mario Mata por los señalamientos de presuntos actos de corrupción.

DENUNCIA.- Aquí se abre la interrogante del porqué no lo denunció en su momento, es decir, cuando esas irregularidades se dieron, pues ya pasó bastante tiempo de que los cheques se emitieron, incluso la venta del terreno en Delicias se registró hace ocho años, razones por las cuales fueron señalados.

DIPUTADO.- No se trata de defender a los señalados, sino de resaltar las usanzas del viejo PRI para acaparar agenda, las cuales está utilizando Fermín Ordóñez, quien seguramente no logrará la candidatura y desde este momento mueve las fichas para poder llamar la atención y abrirse las puertas para sumar a algún proyecto más interesante y con más posibilidades de obtener algo; una diputación federal no es mal vista.

CITLALI.- Mañana estará en la ciudad de Chihuahua la senadora Citlalli Hernández, candidata a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, siendo recibida por un grupo de militantes que al interior del Consejo Estatal guinda se considera fuerte; se sabe que Citlalli buscará ser la segunda de a bordo del CEN una vez que llegue, o don Porfirio Muñoz Ledo o bien Mario Delgado, aspirantes serios a la presidencia.