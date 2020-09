-Embestida de la 4T a Chihuahua -Aparece Almeida en conflicto del agua -Hijo de diputado cae en la comandancia

RUPTURA.- Con lo expresado en la rueda de prensa mañanera de ayer, tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como por el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, prácticamente cortaron la comunicación en todos los rubros con el gobierno de Chihuahua, ya no sólo en el de seguridad, hace dos días.

CAMPAÑA.- Tras acusar al gobierno del estado de estar detrás de una campaña en contra de la Guardia Nacional, Ricardo Mejía Berdeja señaló al gobernador Javier Corral de cambiar su postura de entregar el agua para el pago del Tratado de 1944, debido a cuestiones de índole económico y político, además de autorizar la construcción de la planta tratadora de agua en Delicias a Carlos Manuel C. A., quien se ostentaba como empresario constructor y que actualmente está preso por varios delitos en Chihuahua y que fue relacionado con un operador del cártel del Pacífico.

BURDA.- La respuesta del mandatario Javier Corral a estos señalamientos fue que hay una manipulación de la información por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una maniobra burda y vulgar, mediante lo que llamó, la embustera operación sobre el agua y la seguridad en nuestra entidad, para luego deslindarse de cualquier relación con Carlos Manuel, a quien autoridades estatales investigaron y detuvieron, algo que, señaló, no aclararon las autoridades federales.

ODIO.- Corral no sólo se quedó ahí, al lamentar la tragedia de nuestro país, comentó que se pasó de tener un presidente corrupto y corruptor, como Enrique Peña Nieto, a uno que siembra el odio, manipula y falta a la verdad; además, aseguró que las expresiones del subsecretario de Seguridad, Mejía Berdeja fueron por instrucciones de López Obrador, por lo que tiene el deber y la obligación de defender al pueblo de Chihuahua y que por ese motivo no se va a quedar callado.

ADVERSARIO.- Para el gobernador de Chihuahua hay una intencionalidad política del titular del Ejecutivo federal para golpetear a las autoridades estatales, pues -dijo- la narrativa de descalificación a los productores la centró ahora en el gobierno de Chihuahua, debido a que no acepta su responsabilidad en el conflicto y busca un culpable o un adversario.

SEGOB.- Como puede verse, para el presidente López Obrador el conflicto sigue siendo de carácter político-electoral y así lo ha expresado desde el mes de febrero del presente año, por lo que no es de extrañarse que se busque la confrontación y no la negociación, pues sólo hay que ver el número de elementos de la Guardia Nacional en las presas y que su operador en activo es el subsecretario de Seguridad Pública y no la Secretaría de Gobernación o al menos Conagua.

ABUSO.- Entre todos estos señalamientos ha quedado fuera del conflicto el homicidio de Yessica Silva y las lesiones de su esposo Jaime Torres a manos de la Guardia Nacional, cuya investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, ya con una responsabilidad aceptada por la misma corporación como un lamentable accidente; y que al parecer, dicen, es uno de los principales motivos del enojo presidencial y sus represalias, pues no tolera que su creación pueda ser señalada de abuso y brutalidad en contra de inocentes.

RENUNCIAS.- Por cierto, dicen que la purga en Conagua le concede la razón a Corral Jurado, cuando denunció que los funcionarios de esa dependencia habían puesto en riesgo el Tratado de 1944, al omitir el pago en el quinquenio pasado, en 2015, pues olvidaron efectuar el trámite, según lo admitieron. De igual manera ocurrió con la sugerencia de saldar el adeudo con las presas internacionales para avanzar en ese proceso sin perder más tiempo, un trámite que ya realiza la dependencia federal. Advierten que falta ver en cuáles otros puntos habrá acertado el mandatario sobre estos temas.

4T.- En este mismo orden de ideas, apareció un personaje más de la 4T que dice estar dispuesto a poner el pecho ante las balas del enemigo (en este caso el gobierno de Chihuahua) y defender al presidente Andrés Manuel López Obrado, cual Juan Escutia aquel 13 de septiembre de 1847.

APOYO.- Nos referimos a Carmen Almeida, hermana de ya saben quién y que éste a su vez es compadre de ya saben quién, misma que precisamente este miércoles entregó personalmente a directivos de Conagua un documento que le hicieron llegar productores y agricultores del Distrito de Riego 005, de la región centro-sur del estado, preocupados genuinamente por la problemática del agua en la entidad.

DEFENSA.- Almeida, quien ha mostrado su interés por la candidatura de Morena a la gubernatura, es suplente de la diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, y ha asumido una defensa del gobierno federal en Chihuahua, sobre todo en materia del agua, hecho que ya lo puso en práctica y no dudó en acudir a las oficinas centrales del agua para hacer entrega del documento, pero además dejar muy en claro que muchos de los aspirantes a la gubernatura del estado grande nada saben de esta problemática, por lo que aprovechó para enviarle saludos a Cruz Pérez Cuéllar, Juan Carlos Loera y Rafael Espino.

JUNIOR.- De tal palo, tal astilla, dijeron en la Comandancia de Policía, cuando se reportó a un sujeto ebrio y agresivo que resultó ser Rubén Aguilar Gil, el “junior”, hijo del diputado y dueño del PT en Chihuahua. La madrugada del 12 de septiembre Rubén conducía en completo estado de ebriedad cuando fue detenido por un agente municipal, que fue agredido por el influyente sujeto, a tal grado que el uniformado fue incapacitado por un fuerte golpe en el ojo.

JUNIOR I.- Al día siguiente el hijo del diputado don Rubén Aguilar se presentó con el subdirector de la DSPM, Jesús Ignacio Bejarano, con quien se disculpó y se dijo muy apenado por el incidente, del que aceptó toda la culpa y se dijo avergonzado por su violento comportamiento y su estado inconveniente, que lo hizo sacar al Aguilar que lleva dentro.

JOYA.- El asunto no acabó ahí, ahora Rubencito “el influyente”, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del oficial que lo detuvo y al cual dejó incapacitado; según dijo, se le perdió un dije que vale más de 200 mil pesos y asegura que el uniformado lo tiene; por si fuera poco, el subdirector de la Policía ya amenazó al agente y le dijo literalmente que sus lesiones valían “gorro”, que lo importante era encontrar la joya del junior, por tratarse de alguien con influencias.