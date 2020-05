-En Chihuahua habrá cronograma de reactivación-¿Morena y PRI juntos?-Estructuras juveniles harán diferencia en 2021

CRONOGRAMA.- A una semana para que termine el proceso de preparación establecido a nivel nacional hasta el 31 de mayo, y que dará paso a la reapertura de actividades consideradas como esenciales; en Chihuahua está por concretarse el cronograma a seguir para la reactivación, un esquema que estará muy de la mano del semáforo de control de la pandemia.

GRADUAL.- Este cronograma, según informó el gobernador, Javier Corral, mostrará las condiciones para iniciar a nivel local el proceso de reactivación económica. Se trata de un proyecto que fue presentado a sectores y distintas organizaciones de la Iniciativa Privada para explicarles la importancia y necesidad de un proceso paulatino, gradual y ordenado.



GRADUAL I.- En el lapso de preparación, Corral Jurado inició con un proceso para socializar el plan de reapertura a través de una serie de encuentros, que se desarrollaron, en principio, con representantes del sector de la minería, así como con directivos del Consejo de la Industria Maquiladora y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de Juárez y Chihuahua, con quienes se acordaron diversos compromisos para el seguimiento y observancia de las disposiciones en materia de salud para permitir el reinicio de sus actividades.



EMPRESARIOS.- Recientemente también se realizó una reunión con integrantes de organismos empresariales como los son: Desarrollo Económico y el Consejo Coordinador Empresarial, delegaciones Juárez y Chihuahua; además de la Confederación de Cámaras de Comercio; Cámara Nacional de Comercio; y la Asociación de Hoteles y Moteles, a quienes se les plantearon las condiciones a cubrir para la reapertura a partir del 1 de junio de las actividades consideradas como esenciales.



OFICIO.- En esa ocasión, según trascendió, se solicitó al gobernador anticipar la reapertura de algunas actividades económicas, en vista de la crisis que resienten varios rubros; al respecto se comentó que en tono conciliador y reflexivo, Corral les convenció en cuanto a la necesidad de esperar más tiempo en sectores no esenciales, tras argumentar los inconvenientes de un inicio que sin las debidas precauciones pudiera provocar un rebrote de la enfermedad, en una exposición en la que, se dijo, mostró bastante oficio político y conocimiento del tema.



POSTCOVID.- Por cierto, ayer circuló una carta dirigida a “A la gran comunidad chihuahuense” en la que los exgobernadores Fernando Baeza, Francisco Barrio, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, avalan la “estrategia para el reinicio de las actividades económicas, educativas y sociales del estado de Chihuahua”, establecida por la administración estatal.



POSTCOVID I.- En esa carta los exmandatarios hacen un llamado “a la sociedad en general y a los sectores productivos en particular a contribuir con un espíritu de corresponsabilidad”, para que las diferentes actividades puedan reiniciar de manera segura; a la vez hacen énfasis en continuar con la disciplina de la prevención, dado que el virus llegó para quedarse.



POSTCOVID II.- En una parte del texto, casi al final, convocan a los jóvenes a prepararse para lo que llaman el “gran cambio post-Covid” ante lo que consideran una inminente “redistribución de las fuerzas económicas globales”, que según exponen, es posible considerarla como un futuro esperanzador que se abre para los nuevos tiempos.



RECORRIDOS.- Quienes han seguido de cerca el trabajo en tiempos de pandemia de la diputada local Rocío Sarmiento, nos informan que lleva ya 10 municipios recorridos de los 13 municipios que componen su distrito, esto en una semana, situación que raya casi en lo imposible, pues la gran mayoría de sus municipios están en la Sierra, tan sólo para llegar a Chínipas casi son seis horas de camino por tierra.



RECORRIDOS I.- Dicho en otras palabras ha tenido que moverse con su equipo de trabajo en una unidad 4x4, pues ha entrado a comunidades que pocos se han atrevido llegar, para llevar apoyo alimentario y zapatos, principalmente, para los más necesitados y continuar apoyando con algo para mitigar los estragos de la contingencia sanitaria.

RECORRIDOS II.- A Sarmiento Rufino la han visto por Guerrero, Ocampo, Moris, Temósachic, Namiquipa, Bachíniva, Maguarichi, Bocoyna, Cusihuiriachi, Matachí, en los últimos días, es quizá la diputada foránea que más debe recorrer y caminar para lograr llegar con aquéllos que la eligieron; de la mano de la Secretaría de Desarrollo Rural han entregado maíz, semillas de hortaliza y cheques de subsidio por catástrofe; por algo aseguran buscará la reelección como diputada local, o bien la Alcaldía de Guerrero, no la pierdan de vista.



ADUANAS.- Llamó la atención el texto que publicó ayer el profesor Martín Chaparro, presidente de Morena en la entidad, en el que exhorta a la Administración General de Aduanas e instancias competentes para que se investigue e inicie un procedimiento respecto de los hechos denunciados sobre la aduana de Ciudad Juárez, por abusos y extorsiones presuntamente ordenados por la administradora de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, Norma Bazán Mayagoitia.



ADUANAS I.- Y es que en la misiva pide a los diputados de Morena apoyen y aprueben el punto de acuerdo, -pero que fue presentado por el priista Omar Bazán, y no por algún diputado morenista juarense-, a fin de que la instancia competente investigue y en su caso sancione a los servidores públicos acusados de corrupción; veamos qué sucede, recordemos que no siempre se ponen de acuerdo la bancada morenista del Congreso local con la dirigencia del partido guinda.



ESTRUCTURA.- Ayer por la tarde el mandatario Javier Corral y la presidente del PAN estatal, Rocío Reza, sostuvieron un diálogo vía Zoom con decenas de jóvenes panistas, encabezados por el secretario estatal de Acción Juvenil, Ricardo Huerta, a quien por cierto el gobernador reconoció la labor de unidad y capacitación en la militancia juvenil albiazul.



JUVENIL.- En la reunión virtual, donde participaron líderes juveniles municipales y sus estructuras, Corral Jurado habló de la importancia que tiene este sector en la entidad para responder a las recomendaciones de las autoridades ahora en esta temporada de pandemia, además no desaprovechó la oportunidad para hacer hincapié en que serán precisamente los jóvenes los que marquen la diferencia en el 2021, “serán clave para determinar el futuro de Chihuahua”, sentenció.



ESTUDIANTES.- También ayer, la Red Jóvenes x México y varias agrupaciones juveniles del PRI llevaron a cabo una videoconferencia con la dirigencia estatal tricolor, con motivo del Día del Estudiante, donde al menos un centenar de líderes juveniles de diferentes municipios del estado ratificaron su compromiso con las causas sociales que promueve el partido y con mayor énfasis en esta difícil etapa que se vive por el Covid-19 a través de diversos apoyos a los sectores más vulnerables.



ESTUDIANTES I.- En su mensaje, el diputado local, Omar Bazán, los convocó a incorporarse al patronato del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua para que inviten a jóvenes de escasos recursos a que continúen sus estudios de prepa y licenciaturas con beca total; la dirigencia juvenil se comprometió a intensificar la promoción de las actividades del PRI en los 67 municipios a través de las redes sociales, con el apoyo de las tecnologías, iniciar en breve sesiones virtuales de capacitación política y análisis.