--En Chihuahua las mujeres no están solas --Maestros burlados; confían en autoridades

COORDINACIÓN.- Sin dejar pasar más tiempo, ayer por la tarde autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron una rueda de prensa para dar a conocer las acciones preventivas que tanto la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres así como el Gobierno Municipal de Chihuahua realizan para salvaguardar la integridad de todas las chihuahuenses.

DEBANHI.- En medio de un tenso ambiente y sentimiento mezcla de miedo y rabia en el país por los recientes feminicidios, circulan mensajes en redes sociales que difunden ‘cadenas’ de audios para alertar de taxistas y conductores de plataforma que secuestran a jóvenes.

ATENTOS.- A partir de ello, se convocó a una rueda de prensa con el fiscal general Roberto Fierro; el comisionado estatal de la SSPE, Simeón Esparza; Margarita Blackaller, directora del Ichmujeres, así como Santiago de la Peña, secretario del Ayuntamiento para informar que se está verificando si esos audios son reales, pues hasta ahora no se ha detectado un solo caso y recordaron los programas de inteligencia, preventivos y de reacción que se ejecutan para inhibir la violencia de género.





BURLA.- Una percepción de burla es la que maestros de la Universidad Autónoma de Chihuahua expresan al ver cómo ciertos personajes de la administración pasada, hoy caminan por el campus como si no hubieran dañado a la máxima casa de estudios.

PLAZAS.- Docentes con doctorados y posgrados que se han preparado por años para concursar en convocatorias para ser maestros de tiempo completo, consideran un descaro el hecho de que profesores inexpertos se hayan hecho acreedores a esas plazas, hechas a la medida y sólo por su cercanía con las autoridades pasadas, según indican.

UACH.- Tienen la esperanza de que tanto el maestro Jesús Villalobos Jión, Sergio Facio y Mario Trevizo Salazar actúen en consecuencia y corrijan poco de lo mucho que se desvió en los últimos años. Les dan el beneficio de la duda, en aras de ahora sí se hagan bien las cosas, lejos de aquellos que encabezaron prácticas corruptas y que hoy se pasean por los pasillos como si la UACH fuera lo que hace 12 años.





JURÍDICO.- Ayer quedó instalado el Consejo Jurídico del PAN en Chihuahua, el cuál será encabezado por Leticia Salinas Quintana, secretaria jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN. El objetivo es llevar a cabo una reunión mensual con más de 40 abogados panistas de diferentes partes de la entidad para discutir sobre temas electorales previos a los comicios de 2024. De entrada, se suman al apoyo jurídico en la contienda de Durango.

ABOGADOS.- Además de Leticia Salinas, el Consejo lo integran juristas como Everardo Rojas Soriano, ex representante del PAN ante el INE; Carlos Rivera Alcalá, ex representante del PAN ante el IEE; Daniel Terrazas, ex representante del PAN ante la AME; Luis Roberto Terrazas; Karla Ivette Gutiérrez Islas, ex directora jurídica del IEE; Francisco Javier Acosta, consejero jurídico del Estado; Ulises Pacheco, presidente del Colegio de Abogados “Manuel Gómez Morín”; Roberto Fuentes, ex representante del PAN ante el IEE y actual subdirector jurídico del Ayuntamiento capitalino, entre otros.





CONGRUENCIA.- El senador de Morena, Rafael Espino ha sido congruente, su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha impedido manifestar con seriedad y responsabilidad, diferencias desde el punto de vista técnico como jurista que es, en temas que el propio Jefe del Ejecutivo Federal le encomienda.

REFORMA.- Espino De la Peña está convencido en la necesidad de concretar una Reforma Eléctrica que consolide la transformación planteada por el gobierno federal pero con una iniciativa que en todo momento respete el marco constitucional, como lo ha advertido el también abogado fiscalista.

CONSTITUCIÓN.- Tras escuchar a los chihuahuenses, usuarios y actores del sector eléctrico del país, el senador planteó en los diferentes foros públicos a los que fue invitado también como jurista y conocedor del tema, alternativas a puntos específicos de la citada reforma que consideró vulneraban la propia Constitución.





FIESTA.- Las oficinas de la Presidencia Municipal y de la Comandancia de Nonoava han dejado de ser espacios burocráticos y desde hace algún tiempo, ya por las tardes se convierten en salones de fiestas. En repetidas ocasiones los empleados del Ayuntamiento, que encabeza el morenista Arturo Salinas, aprovechan para realizar convivios.

FIESTA II.- Desde luego que el alcalde no les ha llamado la atención, pues según fuentes del Ayuntamiento, él mismo participa en los festejos organizados por sus colaboradores. Quizá el profesor Martín Chaparro, dirigente estatal del partido guinda, llame a la cordura al presidente municipal si es que interesa mejorar la imagen de la 4T en la región.