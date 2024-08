--Encuentro SWAT llega en buen momento --Bonilla le manda saludos a Ana Guevara

SWAT.- Interesante y oportuno resultará el Encuentro Internacional de Fuerzas Especiales 2024 que comenzó ayer y congrega a expertos en conocimientos táctico-policiales de Brasil, Argentina y España. Y es que a partir de un par de incidentes recientes, sí hace falta reforzar la capacitación.

ESCAPÓ.- Primero fue el viernes cuando se realizó un operativo para detener a un hombre señalado por el presunto robo a mano armada a una tienda de conveniencia en la colonia Revolución, tras lo cual se dio a conocer que ya había cometido ocho asaltos y fue trasladado a las oficinas de la Agencia Estatal de Investigaciones, sin embargo, la mañana del domingo huyó y no ha sido ubicado.

FGR.- Ayer por otra parte, un hombre arrestado en posesión de 216 porciones de cristal y que fue puesto a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República aprovechó el descuido de uno de los policías estatales, tomó su arma y se atrincheró en calles aledañas, donde realizó 30 disparos al aire.

REPLIEGUE.- Lo anterior movilizó a todas las corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional, pues pudo herir o matar a algún vecino de la colonia San Felipe y fue en el repliegue que lograron someter a quien resultó ser un exmilitar que presentó una lesión leve por un disparo, tras lo cual fue hospitalizado.

CENTINELA.- De modo que el encuentro queda ad-hoc para revisar esos aspectos; se llevará a cabo tanto en Chihuahua capital como en Ciudad Juárez hasta el 24 de agosto con el fin de compartir conocimientos en prácticas de tiro, ejercicios de intervención SWAT, reconocimiento aéreo, intervención en situación de rehenes, incursión en montañas y formaciones de asalto, según se expuso.





***





INDIRECTAS.- Durante la clausura del programa “Mi Beca Chihuahua Deporte”, el alcalde capitalino Marco Bonilla lanzó varias indirectas a la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, a quien en redes sociales los propios deportistas señalan por seguirse llevando la plata de cada competencia.

RESPALDO.- Desde que inició la administración de Bonilla, muchos deportistas han sido respaldados por el gobierno municipal no sólo con las becas, también con apoyos para compra de equipo y costeando parte de sus viajes a competencias internacionales, aunque en ese aspecto le correspondería a la dependencia federal pero ya se sabe que no es así.

TRIUNFEN.- Por ello, el presidente municipal detalló que en costear viajes se han destinado 9 millones de pesos para 2 mil 200 deportistas que se acercaron a solicitar el recurso y como en la capital no se les pide que vendan ropa interior o productos de catálogo, con el simple hecho de mostrar que van a una competencia, “se ve la forma de ayudarlos lo más posible para que triunfen y sigan poniendo en alto a Chihuahua Capital”.





***





CHOQUE.- La imagen de personas que entran por la ventana del restaurante cuando se trató de detener a Javier Corral la semana pasada, quienes lo hacen para causar alboroto y repartir empujones y mentadas para que los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no puedan cumplimentar la orden de aprehensión… Describe al exgobernador de cuerpo completo.

PLEGÓ.- Cuando Corral Jurado hizo campaña por la gubernatura de Chihuahua, se plegó hacia figuras de relevancia de la izquierda como el abogado Jaime García Chávez, con quien parecía ir de la mano para ir por el mandatario saliente César Horacio D. J.

SOLO.- Entonces, en 2016 García Chávez lideraba el Movimiento Ciudadano, al que se sumó el candidato panista Javier Corral y en cuanto ganó, hizo a un lado al activista y a esa documentada investigación que se enfocaba en el banco Progresa. Como García Chávez continuó el caso por su cuenta, logró el cierre del banco.

BARZÓN.- Corral en tanto, se distanció de Acción Nacional y reforzó el vínculo con los barzonistas, llevó a la exdirigente de ese organismo, Luz Estela Castrón a presidir el Consejo de la Judicatura del Estado para designar jueces y magistrados a modo, en una operación ampliamente documentada y que se llevó ante la Suprema Corte.

AUSENCIA.- A otros barzonistas los designó a cargo de secretarías, no hubo obra social ni inversión durante el quinquenio de Javier Corral porque se concentró en su Operación Justicia para Chihuahua que no sólo no llevó ante la justicia a los operadores de César Horacio D. J. sino acumuló denuncias por tortura y falsedad de acusaciones.

PREVISIBLE.- Así que el video grabado en el interior del restaurante, donde se ve al exmandatario con un teléfono en cada mano e irrumpen sus grupos de choque, mientras da instrucciones al encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, quien lo rescata y luego Corral se enoja con la prensa que no lo hace ver como víctima … Pues sí, tal cual el político de siempre.