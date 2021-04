-- Enrarecido el ambiente y sacuden el avispero político -- Quieren cobrar en Congreso y andar en campaña

INFRA.- Este viernes Grupo INFRA llevará a cabo la inauguración de una nueva planta en Ciudad Juárez, evento que será presidido por Tatiana Clouthier, la secretaría de Economía del gobierno federal, y a la cual asistirán como invitados de honor, el gobernador Javier Corral Jurado y Dieter Femfert, director comercial de Cryoinfra. Al margen de los detalles que se informen en estos días sobre empleos y derrama económica, la iniciativa privada lo ve con buenos ojos y un respiro en medio de la tempestad, ante la cascada de cierres de establecimientos comerciales, los reportes negativos de los indicadores macro y micro, así como la caída en puestos de trabajo. Una buena noticia pues, en el horizonte.

FOCOS ROJOS.- Máxime que la pandemia y la inseguridad son factores que han frenado la atracción de inversiones. Aún así, todo apunta a que la preocupación del incremento en los índices delictivos está centrada en el ámbito político y que ello explica por un lado, que la prioridad sea blindar el proceso electoral y por otro, resguardar a la máxima autoridad en el estado. En fecha reciente, ha sido notable el aumento de seguridad alrededor del gobernador con un equipo integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se mantienen apostados en el Palacio de Gobierno y conforman el convoy de acompañamiento cada vez que el mandatario se desplaza.

POLARIZADO.- Varios actores políticos ya advierten que a ese ambiente inseguro, nada le abona fomentar la violencia política, propia de las campañas y que los ataques deben manejarse con pinzas para no dar ideas en un escenario efervescente por naturaleza y otro tanto por las características propias de los procesos judiciales que han permeado en la contienda. A 72 horas del arranque electoral hacia la gubernatura y las diputaciones federales, ya se advierten los mensajes entrelíneas que se envían unos a otros y que de acuerdo con algunos estrategas, rayan en la incitación a la violencia. En pocas palabras, cuidado con sacudir el avispero.

POLARIZADO I.- Precisamente en algunos cuartos de guerra de los candidatos a la gubernatura ya comenzaron a poner especial atención a este tema, pues temen que esas incitaciones a la violencia pasen del discurso público a la praxis y terminen con un verdadero problema, enrareciendo el ambiente como si no hubiera ya múltiples factores que sortear, empezando por la atípica promoción del voto en tiempos de pandemia. Lo cierto es que en la balanza deberá medirse con pulso de cirujano, lo que realmente fructifica en la campaña de quien la emite y quien la recibe.

ADHESIÓN.- La desfragmentación interna que padecía el PRI en Parral está quedando atrás, según la corriente crítica del tricolor en la capital del mundo. Trascendió que el líder priista en la región, el profesor Jesús Cereceres sostuvo una reunión con su candidato a la alcaldía Miguel Jurado y la plática versó en que el apoyo a la campaña saldrá del grupo del profe.

CONTACTO.- El candidato a la gubernatura del estado por Morena, Juan Carlos Loera, dio un firme paso en su campaña al reunirse en la comunidad de Santa Bárbara, con un grupo de mineros que en semanas anteriores se manifestó por la liquidación anticipada sin reconocer la antigüedad, problemas de jubilación, incumplimiento en el pago de indemnizaciones y en el reparto de utilidades de acciones de la empresa minera Grupo México, en lo cual las autoridades estatales han tenido una tibia mediación a favor de los derechos laborales.

COMPROMISO.- El candidato se comprometió a gestionar por la solución del problema, incluso de ser necesario encabezar medidas de presión en la Ciudad de México, como plantones para visibilizar la problemática de los mineros santabarbarinos.

CAPITAL.- Al parecer Hidalgo del Parral y los municipios de la región sur serán piezas claves en la pugna por la gubernatura, pues van tres días y ya estuvieron ahí, Jorge Alfredo “El Caballo” Lozoya, de Movimiento Ciudadano y Juan Carlos Loera, de Morena. En breve, también se espera la visita de María Eugenia Campos, del PAN. Y sí, nada está escrito en la elección, mejor no desperdiciar ni un solo voto.

HORARIO.- Dicen en el Congreso del Estado que van a enviar un ultimátum a todos los trabajadores que ya andan en la contienda política, incluso fueron presentados como coordinadores o subcoordinadores de campañas, pero siguen cobrando en el Poder Legislativo. Vaya, que se decidan dónde van a cobrar si en la campaña o en la torre legislativa porque en ambos no se puede y no depende sólo del horario de trabajo.

HORARIO I.- Para muestra un botón, resulta que en la presentación del equipo de Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de Morena a la gubernatura, varios debían estar a esa hora laborando en el Congreso del Estado.

HORARIO II.- Tal es el caso de Zianya Sandoval, quien todavía se sustenta como enlace de Comunicación Social de la bancada de Morena en el Congreso local y el lunes a las 10 horas fue designada coordinadora de propaganda de la campaña. Mientras que ayer por la mañana, enviaba boletines de prensa de los diputados guindas.

BAÑO DE PUEBLO.- Los detractores de Fernando Tiscareño, candidato de Morena por el distrito octavo federal criticaron los videos que ha grabado en el transporte público, apuntando que debería utilizarlo todo el año y no únicamente en temporada electoral. Señalaron que el Bowi no circula por Distrito 1, zona en la que han visto más al morenista que en las colonias del distrito que intenta representar, aunado a lo anterior también apuntaron que el ‘bocho’ con el que ha llegado a un par de eventos, lo utilice a diario y no sólo en abril y mayo.