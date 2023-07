-- Enrique de la Madrid visitó corriendo el estado -- DSPM en NCG es sólo la punta del "iceberg"

VISITA.- Ajetreada fue como estuvo la agenda del aspirante Enrique de la Madrid en su visita a la entidad, la cual previamente se visualizaba para que fallara en alguna de sus reuniones, siendo los integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) los que terminaron plantados, ya que los tiempos no le dieron al priista para llegar al evento el cual se desarrolló justamente en las instalaciones de su partido.



ESPERA.- A pesar de que más de un centenar de cetemistas esperaban en el mercado, un grupo significativo de personas se retiró antes de la llegada del líder del Frente Amplio por México. Incluso las órdenes de tacos que les ofrecieron no fueron suficientes para convencerlos de esperar a su llegada en la caravana que lo recibió en Cuauhtémoc.



RESPALDO.- En cuanto a las personalidades, únicamente se observó a los diputados locales Georgina Zapata y Omar Bazán, quien por cierto fungió como su chofer durante esta gira exprés. En cuanto al dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, se sabe que únicamente lo recibió el viernes en el aeropuerto, pero desde antes mencionó que no estaría acompañándolo en los eventos.



DISTANCIA.- Según los que saben, Alex Domínguez no estuvo tan involucrado en la organización de la visita de Enrique de la Madrid, la cual recayó en el grupo de Bazán, con quien mantiene una ruptura desde que lo relevó al frente del partido en el estado.





****



NOROESTE.- A la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos, se le está haciendo "bolas el engrudo”, y no sólo en el nombramiento ilegal que hizo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues se dice que tiene graves problemas de corrupción, filtraciones en el Ayuntamiento, venta ilegal de terrenos, contrataciones irregularidades y prácticamente todo lo que esté fuera de la ley.



LLEGADA.- Señalan que desde su llegada ha tenido señalamientos de nepotismo, contratos de personal en rubro de asimilados con irregularidades y sin evidencia de trabajo —prácticamente como aviadores—, así como bajo cobro a comerciantes ambulantes, adquisición irregular de vehículos y una lista que pareciera interminable, de lo cual ya están enterados en Palacio de Gobierno.





****



GIRA.- El delegado nacional del del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda, estuvo este fin de semana de gira por el estado de Chihuahua. Borunda recorrió algunos municipios de

la entidad afinando la estrategia para el proceso electoral del próximo 2024.



REUNIONES.- El delegado aprovechó su estancia por Chihuahua para sostener reuniones con representantes de los medios de comunicación y con los renovados liderazgos de ese partido en Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Aldama, que garantizan que el Partido Verde vuelva a ser jugador para el siguiente año.





****



FORO.- La siguiente semana se está "cocinando" un foro dirigido a la Ley de Mecanismos Alternativos, el cual está siendo elaborado por el senador Rafael Espino, como el encargado de la Comisión de Estudios Legislativos.



FORO I.- Este foro traerá algunos invitados, además de la gobernadora María Eugenia Campos, y la titular del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, así como la senadora Olga Sánchez Cordero.