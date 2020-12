-- Entre criterios de oportunidad y testigos protegidos -- Llegan tiempos de definición

CRITERIOS.- Mientras el fiscal general César Augusto Peniche Espejel anticipó que hay peticiones para nuevos mandamientos judiciales derivados de la llamada “nómina secreta” del exgobernador, también dijo que hay solicitudes de personas que están involucradas en ese caso para que se les considere como beneficiarias de los criterios de oportunidad, claro, con la correspondiente devolución de los recursos desviados.

DETENCIONES.- Lo expresado por Peniche Espejel anticipa que es muy probable que en los próximos días se lleven a cabo detenciones de presuntos responsables relacionados con el caso de la “nómina secreta”, pues, como ya se dijo, la detención del ex mandatario estatal aceleró los procesos en contra de los involucrados en esos delitos.

SEGURO.- Las declaraciones del fiscal del estado se dieron dentro de la rueda de prensa para hablar del regreso, el próximo jueves, del programa Chihuahua Seguro que se transmite por las redes sociales de gobierno del estado, en un anuncio en el que también participó el secretario general Luis Fernando Mesta Soulé.

SEGURO I.- Al respecto, llamó la atención que Mesta Soulé, al hacer la invitación a seguir ese programa, enfatizó que ni la seguridad ni la justicia está están a orientadas a otros objetivos que no sea el beneficio de los chihuahuenses, pues aquél que comete un delito va a ser llevado ante la justicia, independientemente de su situación política, de fuero, género o de partido, pues Chihuahua debe vivir en un ámbito seguro y libre de corrupción, comentario con el que cerró su participación.

NÓMINA.- Por cierto, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra hoy, dicen los que saben que la acusación del estado en contra del senador morenista Cruz está más que clara, al señalarle haber recibido cerca de 2 millones 500 mil pesos de la famosa “nómina secreta”, esa donde los realmente ganones, afirman, son dos panistas, pero que hoy tiene al borde del desafuero al legislador de Morena.

HÉROES.- El tema tiene claroscuros evidentes, ya que también se habla de un alto riesgo de que Cruz reciba la protección en el Congreso de la Unión, a pesar de las pruebas con las que se demuestra cómo sacaban el dinero de diversas cuentas públicas relacionadas con la nómina, para entregarla a los cómplices en diferentes fuerzas políticas, medios e incluso uno que otro empresario perdido del camino, en los sótanos del edificio Héroes de la Reforma.

TESTIGOS.- Aseguran que entre las pruebas hay cuentas bancarias identificadas, recibos firmados, testigos del hecho y el empate de agendas entre los encargados de entregar el dinero a los cómplices, entre otras que dan solidez y contundencia al expediente. Se habla incluso de la declaración de funcionarios de primer nivel que avalan los hechos y los delitos imputados.

DEFINICIÓN.- Queda claro que Morena aún no define al virtual candidato por la alcaldía de Chihuahua, realmente pocos se quieren aventar “ese trompo a la uña”, pues saben que difícilmente podrán salir victoriosos de esta contienda electoral, le apuestan más al 2024 por este espacio, que ahora en los comicios de 2021.

DEFINICIÓN I.- Se habla del diputado Miguel Colunga, del excandidato Fernando Tiscareño, Ernesto Visconti y del ex edil Marco Adán Quezada, quienes al menos no han dicho que no a esta candidatura, pero tampoco han comprado el proyecto como tal, por aquello de las definiciones primeramente del precandidato a la gubernatura.

DEFINICIÓN II.- Precisamente a quien se le acorta el tiempo de definición es a don Marco, pues en próximos días Movimiento Ciudadano definirá a su candidato capitalino, posteriormente Morena hará lo propio; recordemos que Quezada ya tuvo reunión con el senador emecista Dante Delgado, pero por otro lado tanto Fernando Villarreal como Fernando Tiscareño se encuentran promocionándolo como aspirante morenista, dejando al aire de entrada si competirá aquí y, segundo, por cuál partido iría.

FRACTURA.- En 2018 el Partido Encuentro Social desapareció al no lograr mantener su registro estatal ni nacional, desde entonces el diputado Misael Máynez se encargó de ir destruyendo lo poco que quedaba, ahora consiguió desaparecer el grupo parlamentario del PES en el Congreso del Estado, tras darle la espalda a su homólogo Obed Lara, quien optó por abandonar la bancada.

FRACTURA I.- Dicen sus excompañeros de fracción que el autoritarismo de Máynez se convirtió en un tema verdaderamente insostenible; primero fue la diputada Marisela Sáenz quien sufrió una agresión física y de no ser por Omar Bazán, que estaba presente e intervino, Misael la hubiera golpeado; luego le incumplió su palabra a Martha Lemus y se rehusó a pasarle la batuta de la fracción; ahora fue Lara quien sencillamente dijo no tener nada por qué trabajar junto a Máynez, mismo que ahora se ha quedado solo, a quien por cierto tampoco lo quieren en el nuevo PES, en donde ha sostenido constantes peleas con los dirigentes.