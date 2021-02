-- Entre empresas fantasmas y notarios --Morena y PAN intercambian estrategias

EMPRESAS.- Durante una transmisión especial a través de sus redes sociales, denominada “Nómina secreta y respuesta al notario”, el gobernador Javier Corral dijo que el notario No. 4 de la ciudad de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz, certificó la constitución de empresas, algunas ya publicadas como fantasmas, que están relacionadas con la red de corrupción del exgobernador de Chihuahua.

DELITO.- Sobre el caso de los recibos de la “nómina secreta”, publicados por El Heraldo de Chihuahua, Corral Jurado comentó que se analiza si el fedatario público incurrió en algún tipo de delito, por lo pronto la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia ante la Secretaría General de Gobierno y del Registro Público de la Propiedad y el Notariado por presuntas irregularidades encontradas.

DENUNCIA.- Ante la conducta del notario público, Corral Jurado dijo que no tomó el cauce institucional ante la publicación de recibos relacionados con la “nómina secreta” y certificados por él; además no presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes sobre una posible falsificación, la cual no existe, pues peritajes de la Fiscalía General confirmaron que la firma y sello son auténticos.

FANTASMAS.- También se dijo que se realizarán los procedimientos legales correspondientes para verificar los dichos del notario No. 4, así como consolidar las investigaciones de esas empresas fantasmas, para analizar los esquemas en los que pudo tener alguna participación.

ESTRATEGIA.- Todo indica que tanto el PAN como Morena han optado por utilizar la misma estrategia: restarle votos uno al otro en sus principales plazas; el PAN a Morena en Ciudad Juárez, y Morena al PAN en la ciudad de Chihuahua, lectura que se puede apreciar a simple vista con la designación -pues eso de las encuestas queda muy en claro que no existe- de sus candidatos.

ESTRATEGIA I.- Acción Nacional pretende con Javier González Mocken restarle votos en Ciudad Juárez al candidato de Morena por la alcaldía, así como al candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera; Morena aquí en la ciudad de Chihuahua, con la designación (probablemente) de Carlos Borruel, apuesta a quitarle votos a Marco Bonilla y Maru Campos.

PADRINOS.- “Como el niño está bonito”… a Javier González Mocken le salieron dos padres, los del equipo de Maru Campos dicen que ellos cerraron la pinza con el neomorenista, y los del equipo de Javier Corral aseguran que ellos fueron los que trajeron al neopriista a las filas del partido de don Manuel Gómez Morín. Como haya sido, González Mocken ya es un coyote muy balaceado y no se iba aventurar por la candidatura del PAN en Juárez sin haber hablado primero con Javier Corral y Marko Cortés.

CANDIDATA.- En el Partido Encuentro Solidario ven como una carta seria para la alcaldía de Chihuahua a la regidora Martha Vega, que si bien es cierto entrará a una contienda difícil, de entrada tiene un fuerte respaldo de la sociedad evangélica de la ciudad de Chihuahua, plataforma con la que parte y que sabe no es nada despreciable, por lo anterior se encuentran los principales actores de este partido analizando esta candidatura.

CANDIDATOS.- A propósito del PES, ya hay algunos gallos anotados para contender en el próximo proceso electoral, quienes llevan pláticas ya muy avanzadas con David Medina, líder estatal de este instituto político; la exregidora Verónica Grajeda se perfila para encabezar el Distrito 15 local; por el 18 local, Rubén Rosales, quien en su momento buscará la aventura independiente; por el 6 federal, la empresaria Cristina de Alba; mientras que por el 8 federal, Rosario Nevares, actual secretaria general del CDE del PES.

CHAPULÍN.- El “chapulineo” ya no es sólo una moda, sino un estilo de vida para la clase política chihuahuense, uno de los tantos ejemplos es el del aspirante a la alcaldía de Camargo, el exduartista Arturo Rey “el Chilaquil” Valles, quien luego de probar por años las mieles del poder bajo el cobijo del Revolucionario Institucional, decidió decirles adiós.

CHAPUPLÍN I.- Rey Valles no descartó hacer su “luchita” por la vía independiente, pero como no juntó las firmas necesarias para el registro de su proyecto, optó por visitar las oficinas de Nueva Alianza, pero no fue aceptado. En su andar, también coqueteó con la 4T para contender por Morena, pero se le negó para finalmente ser arropado por Movimiento Ciudadano.

CHAPULÍN II.- De cara a la campaña, una de las estrategias de Arturo Rey es transmitir a la ciudadanía que la juventud confía en su proyecto, razón por la que le siguen nuevas generaciones de deportistas que, según dicen en la región, se han sumado a su proyecto con la esperanza de obtener una beca mensual ofrecida por el propio hijo del candidato.

PLANILLA.- Como cereza del pastel se rumora que “el Chilaquil Jr.” ya tiene apalabradas algunas regidurías y direcciones a cambio de su apoyo a varios camarguenses como Héctor Sáenz, Elí González, Gina Prieto, Valentín Estrada, Omar Galindo, Karen González y René Flores.