--Entre la fugaz gira sin fecha para el hospital --El TEJA y la carrera contra el tiempo…

BIENVENIDA.- Pancartas y lonas de bienvenida en el aeropuerto Abraham González se colocaron dos horas antes de la llegada del presidente de la República y de la presidenta electa. Primero arribó Claudia Sheinbaum al filo de las 11 Hrs. y la recibieron con muñecos que la emulaban así como a Andrés Manuel López Obrador, quien aterrizó en el hangar militar hora y media después.

CARTULINAS.- Ambos abordaron una camioneta para trasladarse al Hospital Regional #2 del IMSS que avanzó a vuelta de rueda para abrirse paso entre decenas de personas que rodeaban el vehículo para tomarse selfies con ella y para que él les autografiara su libro titulado Gracias, misma leyenda plasmada en cartulinas a lo largo del recorrido.

RECLAMO.- Afuera del nosocomio, un grupo de trabajadores de la Unión Nacional de Comités IMSS también colocó pliegos para que el Jefe del Ejecutivo y la próxima mandataria aboguen ante el director general Zoé Robledo, quien no ha registrado ante la Consar el régimen de jubilaciones y pensiones que debió hacerse hace dos años.

CERRADA.- Ya en el hospital se cerró la puerta y se celebró la reunión, donde estuvo el alcalde Cruz Pérez Cuéllar —quien por cierto interrumpió sus vacaciones para no faltar a la cita—, los senadores electos Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, hasta Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

SUPERVISIÓN.- Dos horas después salieron, López Obrador y Sheinbaum Pardo se fueron directo a la estación aeroportuaria ya que hoy estarán en Baja California Sur y Sinaloa y el domingo en Nayarit. Y la inauguración del Hospital de Especialidades habrá de esperar, aún faltan detalles y por ello, la visita se reconfiguró como supervisión de la obra.

INCONCLUSAS.- Proyecto que AMLO prometió al arrancar su campaña en 2018 en la frontera y refrendó en su primera visita a Juárez ya como presidente, un año después. Como éste, en total son más de mil 300 obras inconclusas las que heredará a Claudia Sheinbaum.

¿GRACIAS?- Los fronterizos que se caracterizan por su resiliencia ya no cuestionan que el urgente hospital, 15 años después de “creado” no abra sus puertas, tampoco que la nueva estación migratoria no sólo sea inoperante, además no garantiza que se repita una tragedia como la que el 27 de marzo de 2023 cobró 40 vidas de personas en situación de movilidad. Aun así, los recibieron y despidieron con letreros de “gracias por todo AMLOve”.





INICIÓ.- A propósito del partido en el Poder Ejecutivo y morenistas como Javier Corral, se dio a conocer que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inició formalmente el proceso en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, bajo el folio 073/2024-3JRA, después de que se lo turnara la Secretaría de la Función Pública.

ADMINISTRATIVO.- A esta fase, aun cuando se agilizó que lo recibiera el personal de guardia del TEJA ya que a finales de julio estaban en el periodo vacacional, reanudaron labores el lunes pasado y se dio trámite al proceso administrativo, ya que precisamente se ha aclarado que no es del ámbito penal.

COMPETENCIA.- La denuncia, como se ha establecido, provino del diputado local Omar Bazán quien señaló que Corral Jurado no declaró una propiedad adquirida en Ciudad Juárez ni explicó su procedencia en su declaración patrimonial, así que el trámite se remite a que el Tribunal asume su competencia.

SILENCIO.- Pocos morenistas han salido en defensa del exgobernador, hasta ahora sólo su coordinador parlamentario Cuauhtémoc Estrada, quien ha etiquetado al desahogo judicial de vendetta de la oposición local, aun cuando la otra denuncia, la del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, sirve de apoyo al análisis de la SFP y el TEJA.

CARRERA.- Lo cierto es que ya es una carrera contra el tiempo porque la sentencia del Tribunal tendría que emitirse antes de 21 días para que surta efecto si es que el fallo va en el sentido de aplicar la inhabilitación como servidor público.

CARRERA II.- Después de ese plazo Javier Corral ya tendrá el fuero de senador, tal y como lo calculó al gestionar un amparo que en lo provisional no le benefició pero aún falta la resolución definitiva y aunque mientras el TEJA hace lo suyo, ese aspecto debe estar finiquitado antes de su sentencia.





NIÑEZ.- Con Chihuahua capital como sede de la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, el alcalde Marco Bonilla mostró su directriz con el resto de presidentes municipales tanto del estado como en otras partes del país.

EJES.- Bonilla Mendoza encabezó el arranque de los trabajos y destacó que en ese tema hay tres ejes: Políticas públicas enfocadas en la niñez, en bienestar de la familia y en el desarrollo de las y los chihuahuenses.

INVITADOS.- Como invitados estuvieron Liliana Salinas, presidenta honoraria del organismo; Diana Vargas, directora del DIF Guadalajara; los alcaldes Antonio Astiazarán, de Hermosillo; Michelle Núñez, de Valle de Bravo; Pedro Rodríguez, de Atizapán; Jorge Sánchez, de Zihuatanejo y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

INVITADOS II.- Asimismo, Catalina Gómez, representante adjunta de Unicef México; Lizet Tapia, presidenta del DIF Zihuatanejo; Adolfo Montiel, de la Secretaría de Turismo Federal; Constanza Yort San Román, de Sipinna México; Margarita Blackaller, de Sipinna Chihuahua; Karina Olivas, presidenta del DIF de Chihuahua y primera dama del municipio; además de alcaldes de la entidad.