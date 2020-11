--Escala pleito Corral-Salinas --Dialoga Maru con MC

PLEITO.- Ayer se registró otro capítulo más en la confrontación que el empresario Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas mantienen con el gobernador Javier Corral y con el gobierno del estado por la clausura de dos de sus sucursales en Chihuahua, debido a que no respetaron las restricciones de horarios.

DENUNCIA.- Luego de que se corriera la versión de que ese grupo empresarial interpuso una denuncia en contra de las limitaciones establecidas para disminuir el número de contagios y por la clausura de sus establecimientos, el gobernador de Chihuahua manifestó no conocer ese dato.

MONTAJE.- También Corral Jurado dijo que no descartan el iniciar acciones legales en contra del grupo empresarial por el montaje que, a su decir, armaron en la sucursal de Banco Azteca del Centro de la ciudad, pues las autoridades detectaron que los supuestos clientes que se oponían al desalojo eran personas que fueron traídas desde el Estado de México con ese propósito.

AMPARO.- Al respecto, en la CDMX trascendió que a Elektra y Banco Azteca se les negó la suspensión provisional en los amparos que interpusieron para mantener abiertos sus establecimientos, sin obedecer las regulaciones que por la contingencia sanitaria impuso el gobierno local, pues se consideró que su actividad sin acatar esas limitantes violaba lo dispuesto en materia de salud.

ACUERDO.- El intento de la alcaldesa capitalina Maru Campos por conocer el expediente en su contra resultó improcedente, al parecer porque a su abogado Francisco Molina y al exprocurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, se les pasó lo publicado en el acuerdo del 8 de junio en el Consejo de la Judicatura Federal para presentar los escritos en la “nueva normalidad” y por lo cual fueron rechazados el pasado 11 de noviembre.

ACUERDO I.- Por no contar con la firma electrónica de Maru Campos, fue que el Juzgado Octavo de Distrito no revisó el escrito y sólo desechó el documento, pues el mismo estaba a nombre de Javier Francisco Molina Ruiz en representación de la presidente municipal, lo cual no está permitido conforme al acuerdo 13/2020.

ACUERDO II.- Desde el interior del Poder Judicial de la Federación dicen que los escritos no urgentes deben ser presentados por la persona interesada, en este caso la alcaldesa, y cuando sea recibido podría nombrar a algún representante, o sea el despacho de abogados para que sigan el curso de la resolución.

SOMBRA.- Casi en este mismo orden de ideas, trascendió que ayer por la tarde, a decir de fuentes bien informadas, Maru Campos entabló diálogo con el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, coordinador de su bancada; no se dio a conocer la conversación en sí, pero esta misma fuente asegura que se dio cuenta de algo referente al posible apoyo emecista a la presidente capitalina, aunque todavía falta mucho, pues primero el PAN debe definir candidato a la gubernatura.

AGUINALDOS.- Desde el Poder Judicial del Estado informaron que los pagos de aguinaldos y demás prestaciones estarían siendo entregados este 15 de diciembre, una primera parte, y el 15 de enero la segunda parte, aclarando así los esfuerzos que se encuentran realizando las autoridades de dicho poder para cumplir en tiempo y forma, y sobre todo antes de que comiencen las falsas alarmas de que el Tribunal Superior del Estado y el Consejo de la Judicatura no entregarán a tiempo los aguinaldos.

INCONFORMES.- Otra vez surgen las inconformidades al interior de la DSPM, y es que obligan a los policías a trabajar en los operativos de Covid, el Buen Fin y el de Navidad, es decir, a trabajar con descanso reducido y horas extras hasta enero, aunado a esto, ya se les anunció que no se les pagará el bono que se les prometió por dichos operativos, lo que podría traducirse en un nuevo paro de labores de los uniformados.

INCONFORMES I.- Varios agentes señalan al subdirector operativo Julio César Salas como uno de los esclavizadores, pues no sólo se les dijo que no habría bono por operativo del Buen Fin, sino que no se les quiere pagar el bono Covid, el cual les prometió el gobierno municipal por el riesgo que corren al trabajar en medio de la pandemia; aunado a esto, el subdirector los hostiga con el tema de la gasolina y los horarios que se les asignan, lo que no pasa con los policías que integran los equipos especiales bajo su mando.

QUEJAS.- También a Martín Meléndez lo tienen atravesado los municipales, aseguran que a éste le ha dado por castigar a diestra y siniestra a los agentes, haciendo caso de todas las quejas que presenten las personas detenidas; dicen que ya no lo aguantan, pues es cosa de que cualquier intoxicado que arrestan, los acuse de que lo maltrataron y de inmediato suspende a los agentes, los manda arrestar o les quitan las patrullas y los envían a los peores horarios, todo sin hacer una investigación previa.