--¿Escalera más grande del mundo en Chínipas? --Nada de faccioso; por transparencia en Bienestar

ESCALERA.- Ahora nadie sabe, nadie supo cómo fue que se construyeron mil 343 escalones como un proyecto turístico en Chínipas, que hasta el Ayuntamiento presumió como una de las más altas del mundo, pero no cuenta con el proyecto de la obra ni los recursos para llevarla a cabo.

ESCALERA I.- Y es que aparte de la promoción turística, la obra en sí misma tendría un buen destino para la comunidad pero no se explica quién la construyó, tampoco quién fue el patrocinador y sólo circula en redes sociales la imagen de una placa con el nombre de un líder criminal que se encuentra en una prisión federal y a quien se le adjudica el proyecto.

FAMILIA.- Se trata de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, a quien elementos de la Defensa Nacional detuvieron en noviembre de 2012, desde entonces está recluido y en septiembre pasado le rechazaron un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos. A él se agradece, supuestamente en la placa, la construcción de la escalera inaugurada en las fiestas de primavera 2023, el 20 de marzo pasado.

DONACIÓN.- Trascendió que con motivo de su cumpleaños habría hecho la donación Salazar Ramírez, alias el Muñeco, del grupo Los Salazar que controla varios municipios de Chihuahua, Sonora y Sinaloa a lo largo de la Sierra Tarahumara y que fueron los jefes de José Noriel Portillo, (a) el Chueco. Ya lo aclarará el alcalde de Chínipas, Salomé Ramos, en cuanto esté localizable.





SARE.- En una de las gestiones realizadas por el alcalde Marco Bonilla en la Ciudad de México, se supo que logró que el SAT nuevamente se instalara en el módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para facilitar y orientar a los emprendedores sobre los trámites para la apertura de sus negocios.

SAT.- Se estableció que sólo con dos fechas en marzo hubo buena respuesta e interés de las personas que acudieron al SARE, pues se atendieron 80 gestiones y precisamente ante la demanda están programando más días para que la autoridad fiscal esté presente y apoye en los trámites más socorridos como la inscripción al RFC, la generación y renovación de la firma electrónica y la expedición de la constancia de situación fiscal.





GOLPETEO.- Sobre el golpeteo político que señala Juan Carlos Loera, delegado del Bienestar en la entidad, cabe destacar que si con ello se refiere a las intenciones del demandante y extrabajador Hugo Ruiz, pues es algo que las partes involucradas deberán aclarar, pero si el calificativo incluye a El Heraldo de Chihuahua, sepa que esta casa editora a eso no se presta.

DOCUMENTACIÓN.- Desde hace ocho meses que Ruiz Esparza dio a conocer que denunciaría a la delegación estatal y la de la capital del estado, ésta a cargo de Marcelino Gómez, y mostró la documentación en la que basaba la presunción de desvío en el pago de pensiones a adultos mayores hacia los bolsillos de algunos funcionarios, información que se publicó.

SEGUIMIENTO.- A partir de ello se ha dado seguimiento hasta que el exempleado de Bienestar interpuso formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación. De manera paralela, se buscó siempre a los delegados para fijar su postura al respecto y cuando prefirieron no emitir declaraciones, así se constató.

DERECHO.- Ahora que la FGR abrió la carpeta de investigación y solicitó la presentación de pruebas del demandante, ya habrán de desahogarse y echar a andar la maquinaria del procedimiento, en el cual los delegados podrán refutar las acusaciones y al final del día se demostrará si hubo o no alguna irregularidad en el sistema de pagos de las pensiones. Es el valor del Estado de Derecho.

CENSURA.- Apuntar a un uso faccioso de un medio de comunicación ya es otra cosa, no corresponde con el nivel de discusión y menos cuando el delegado estatal y representante del jefe del Ejecutivo federal, Juan Carlos Loera, es colaborador de Análisis de El Heraldo de Chihuahua, donde publica con puntos y comas, sin censura, y así se espera que continúe.

RELEVANCIA.- Loera de la Rosa recrimina en un boletín de prensa que no se publiquen a ocho columnas temas de relevancia como la delincuencia; todo lo contrario y precisamente han sido notas principales los asesinatos de los jesuitas, el “jueves negro”, así como el motín y la fuga del Cereso en Juárez, entre otros casos.

TRANSPARENCIA.- Así que no hay intereses detrás en lo que a las publicaciones se refiere que no sea el sentido periodístico de impacto social por los pagos a adultos mayores, la necesidad de transparentar el proceso y si hay fallas se resuelvan, así como la importancia de indagar si hubo funcionarios medios que desviaron o no esos recursos, aclararlo para bien de los beneficiarios, de la delegación y de la sociedad chihuahuense.