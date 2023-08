--EU más preocupado por Janos que Juárez --Ni repentino ni casual, rechazo a libros

CHAMBA.- Al arribo de 300 militares a la frontera, luego de que en un solo día —el lunes— se registraron 16 homicidios y un día después ocho más con las explicaciones consabidas entre la guerra de células de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, la disputa de rutas de polleros y el mercado del cristal… Los alcaldes también tienen que hacer su chamba.

BUNKER.- Cada ente gubernamental, como lo expuso la mandataria María Eugenia Campos, pues mandar al personal castrense para que se vayan directo al búnker militar y los juarenses ni los vean en lo cotidiano ya sea en patrullajes, operativos de inteligencia y dando mayor vigilancia, de poco servirá.

SOLOS.- Paquete que involucra a los presidentes municipales sean de Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua capital, todos donde los repuntes de violencia no ceden o rompen la tranquilidad relativa ya que no hay Secretaría de Seguridad Pública Estatal ni Fiscalía General suficientes para combatir solos a la delincuencia.

FUEROS.- Los fueros siempre han sido un problema; el estado llega hasta cierto punto, los municipios ni se diga y lo fuerte toca a la federación que, por lo general, se mantiene ausente y es un escenario que quien tiene más claro es el crimen organizado. Un círculo vicioso, como puntualizó la gobernadora, que solamente se rompe con coordinación.

***

TOPE.- Y es que lo ocurrido en Janos, el fin de semana pasado subraya que hay un tope en la cantidad de regiones que la SSPE puede absorber ante la inutilidad de sus policías locales para servir a la ciudadanía, incluso hay un reloj corriendo para los 12 municipios que la dependencia tiene bajo su control y no se ve para cuando restablezcan la seguridad pública.

TOPE II.- Hacia la treceava demarcación —la de Janos— que tendrá que asumir la SSPE, ya se empezó con el desarme de elementos, luego de que su jefe policíaco murió al evitar su arresto con acusaciones de estar implicado en intento de homicidio, desaparición forzada, extorsión y abuso de autoridad. Ya salió el dato: De 12 agentes, seis no tenían el armamento en orden y todavía faltan los exámenes de confianza.

ALERTA.- A propósito de estos hechos, el Departamento de Estado del gobierno estadounidense emitió el martes pasado una alerta de viaje para que sus connacionales ni se acerquen a esa zona.

ALERTA II.- Pese al repunte criminal en Ciudad Juárez, la alerta no la incluye solamente pide a sus ciudadanos que no circulen por Anapra y que si deben desplazarse en el estado lo hagan de día y utilicen carreteras de cuota.

***

¿REPENTINO?.- Parece que algunos militantes de Morena como los diputados Cuauhtémoc Estrada y Óscar Avitia no conocen bien su estado o se dejan guiar sólo por la dinámica de Ciudad Juárez, pues cuestionar “el interés repentino” del sector empresarial en la educación es no tener claro su histórico activismo.

IP.- No hay prácticamente área de impacto social en que los empresarios no estén involucrados, desde la seguridad pública, adicciones y problemáticas delictivas hasta educación, salud, medio ambiente, movilidad y esparcimiento. Lo hacen desde hace décadas, en mancuerna con gobiernos y en el frente de asociaciones civiles.

LIBROS.- Si se revisa el padrón de organizaciones no gubernamentales en Chihuahua, más de la mitad se originan y financian por la iniciativa privada. Así que creer en ese sentido, que hombres y mujeres de negocios no se iban a involucrar en los libros de texto no puede sonar a otra cosa que pretexto.

CONCENTRACIÓN.- La justificación para que los morenistas organizaran una rueda de prensa para reclamar que 70 organizaciones de la sociedad civil, religiosas y empresariales estén convocando a una concentración en defensa de la educación, el 9 de septiembre próximo a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de la capital del estado.

MANIFESTACIÓN.- Esto una semana después de que algunos integrantes de Morena y simpatizantes hasta de otros estados se manifestaron en diferentes puntos de la ciudad para exigir la entrega de los nuevos libros y nadie se los impidió.

***

PREMIO.- El alcalde Marco Bonilla dio muestra de su toque de política social y gobernante cercano durante la entrega del Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar”, donde se refirió a cada uno de los nueve galardonados, haciéndoles un reconocimiento por su trabajo y contribución a la sociedad.

CALIFICADO.- En varias ocasiones Bonilla ha mostrado que no tiene filias políticas ni ideológicas, gobierna para el pinto, el colorado y el guinda. Desde su discurso, ha convocado a la unión ciudadana y se enfoca en sus principales acciones hacia el segundo año de su administración, lo que le ha valido salir bien calificado por la población.