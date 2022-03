--Ex candidatos a la gubernatura regresan a escena --ICHITAIP se pone a la orden del alcalde fronterizo

VERDE.- La ex diputada y ex candidata a la gubernatura, Brenda Ríos Prieto, se reunió con la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes con quien mantiene una estrecha relación. La operadora cercanísima de Andrés Manuel López Obrador no es de las que pierde el tiempo y mantiene frescas sus relaciones en el territorio nacional.

VISITA.- Por tal motivo, llama la atención este encuentro con la chihuahuense Brenda Ríos y se anticipan acciones productivas de la reunión entre las dos empoderadas figuras, cuyo acercamiento ocurre a poco más de una semana de la gira de AMLO en Ciudad Juárez y de la visita de la propia Montiel Reyes a la gobernadora Maru Campos en el Palacio de Cantera.

***

REUNIÓN.- Trascendió también que el ex aspirante a la gubernatura y ex alcalde fronterizo, Enrique Serrano se encuentra convocando a una comida para ciertos políticos, aunque hasta hoy no se sabe el motivo del evento.

SERRANO.- Precisamente hace algunos días, estuvo compartiendo el pan y la sal con el ex auditor Jesús Manuel Esparza. Serrano ha permanecido lejos del PRI, se le ha observado poco desde su derrota allá en 2016, dedicándose a su empresa. O al menos, así había ocurrido hasta ahora.

CAMALEÓN.- Aunque algunos dudan por dónde va la jugada de Serrano Escobar, si por el PRI o por Morena, ya que sus principales alfiles están hoy en el partido guinda, sólo basta con voltear a ver el reacomodo de quien fuera su coordinadora de campaña, la actual diputada local de Morena, Adriana Terrazas y Mayra Chávez, en un puesto del gobierno federal en Juárez.

***

DIVISIÓN.- En el municipio de Parral, se dice que ha sido constante observar el pleito entre María del Refugio “Kukis” Ochoa, regidora del PAN contra los otros dos ediles recién integrados a Acción Nacional, que lo único que han logrado es una división marcada en su fracción del Cabildo.

DIVISIÓN II.- Según se estableció, en el evento de arranque del ciclo escolar en el Conalep I de Parral, los regidores Alejandra Pérez y Juan de Dios Loya no invitaron a la “Kukis”, llegaron solos, eso sí, bien ‘cargados’ de apoyos para los estudiantes con la entrega de tres balones, lo cual provocó pena ajena.

QUITE.- Ante ello, el alcalde parralense César Peña, tuvo que entrar al quite y ofreció los uniformes del equipo femenil y varonil de esa escuela para minimizar que los ediles acudieron casi con las manos vacías.

***

SALIDA.- Asimismo, se dio a conocer de otro conflicto en Hidalgo del Parral, el que se registra al interior del partido blanquiazul ya que un grupo radical pide la salida de Teresa Arteaga, presidenta del Comité Municipal del PAN.

CONFLICTO.- Otro grupo, sin embargo, quiere que ella se quede, pues temen que el Comité sea tomado por el ex candidato a la Presidencia Municipal, Salvador Calderón, a quien señalan por ingresar a las filas del partido para incomodar y quitar las oportunidades a quienes por años han pedido un cargo. Difícil la labor de limar asperezas y la unidad que busca el dirigente estatal de Acción Nacional, Gabriel Díaz.

***

TRANSPARENCIA.- El comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Alejandro de la Rocha celebró una junta ayer con el alcalde fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar, con el fin de generar vínculos de colaboración en posibles proyectos novedosos para el estado, según se indicó.

ENVIADO.- Esa reunión realizada justo un día después de que la gobernadora Maru Campos presentara el Plan Estatal de Desarrollo 2022-27 e hiciera hincapié en la transparencia de obras y programas, se anticipa como una acción de avanzada y que De la Rocha se puso a la orden del presidente municipal para que pueda sumarse al proyecto del estado, que tiene un especial énfasis en el municipio de Juárez.

***

CONSULTA.- Después de que se informó de la visita de Gabriela Jiménez, presidenta de la asociación civil “Que siga la democracia” a Ciudad Juárez y Casas Grandes para llevar a cabo las asambleas informativas relacionadas con la consulta popular, se señaló que el propósito es enmendar los números.

MAGROS.- A decir de fuentes de la clase política, Jiménez que hará su recorrido a escasas semanas de llevarse a cabo el referéndum, en realidad lo hace porque la visita del ex diputado federal de Morena, Ulises García no rindió los frutos que se esperaban al no entregar los resultados que esperaban los encargados nacionales de juntar las firmas, así que esas asambleas se anticipan más como una operación de rescate.

***

MARCAS.- Con casi cuatro décadas de trayectoria y una sólida cultura laboral, hoy Grupo Bafar representa una de las empresas más importantes de México. Entre sus marcas más destacadas está Sabori, recientemente seleccionada como Líder en Productos de Consumo, en su participación dentro del 2do. volumen del libro 100% Marcas Mexicanas, editado por Forbes México.

BAFAR.- Un logro para la División Bafar Alimentos y en particular para la marca Sabori, debido a que brinda una muestra al consumidor sobre el compromiso del grupo con la calidad de sus alimentos. El corporativo comandado por Eugenio Baeza Fares, es pues una empresa orgullosamente chihuahuense.