--Ex funcionarios vacacionan, ahora que pueden --Piden a regidores poner el ejemplo

VIAJES.- Luego de la tormenta, viene la calma, así es como lo han querido hacer parecer algunos de los ex funcionarios universitarios más cercanos al maestro Luis Fierro, ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

ENFOQUE.- En especial, Juan Pablo Martínez, ex secretario particular y Alan Rentería, ex secretario privado del entonces rector, Fierro Ramírez. Ambos han sido cuestionados al extremo, durante y después de la administración anterior.

FUTURO.- Martínez con un sueldo superior a los 100 mil pesos mensuales y Rentería, quien andaba con un nivel de ingreso similar, ahora quieren aparentar vía redes sociales, que siguen con su vida tan normal como si nada hubiera sucedido. Se les olvida que fueron partícipes de muchos actos no sólo polémicos sino investigados por las autoridades.

TERNURAS.- Será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine si hay materia para proceder. En tanto, el escrutinio de las redes sociales ya aplicaba su propio juicio en el último año de Luis Fierro, al etiquetarlos como “ternuras”, ya que Juan Pablo decía que sería el próximo secretario administrativo de la Universidad y Alan se presentaba como el próximo director de la Facultad de Filosofía y Letras.





***





HERENCIAS.- Y es que por obvias razones, más de un asunto –ya sea irregular o de dudosa aplicación— heredó el doctor Jesús Villalobos Jión, cuando asumió la rectoría de la máxima casa de estudios, el 26 de noviembre pasado. Así que poco más de un mes ha tenido para revisar en qué grado de problemas estaba la administración de la máxima casa de estudios.

MENSAJE.- Desde el primer día, subrayó que no consentiría el mal uso de los recursos ni solaparía a terceros. Empezó por él, al renunciar a los miles de pesos destinados para la gasolina del rector, su secretario particular y secretario privado.

CARTILLA.- “Todos los secretarios y directores deben trasladarse en sus vehículos particulares y nada de gasolina y viáticos, salvo encomiendas estrictamente académicas fuera de la ciudad”, fue la lectura de cartilla del rector.

EJEMPLO.- Así que Villalobos Jión utiliza su auto particular, su gasolina, su plan telefónico e ingresa viáticos, cuando así se requiere. Ejemplo que deberían seguir en todos los poderes y organismos autónomos.

PRIVILEGIOS.- Lo cierto es que la radiografía financiera arrojará más de un tumor que extirpar y mientras se da a conocer, versiones hay por doquier, como el hecho de que secretarios de la Universidad transferían privilegios a sus hijos con el uso de camionetas, viáticos y en ocasiones, hasta chofer.

PRIVILEGIOS II.- En ese aspecto, por ejemplo, se señala a Francisco Márquez, secretario administrativo antes y actualmente, quien estaría en ese supuesto por poner a disposición de su hijo, una camioneta tipo Suburban, así como gasolina y viáticos. Seguramente un tema, que de ser cierto, ya debe ser investigado por las autoridades universitarias y estatales.





***





GRISES.- Desde varios frentes, se ha coincidido que en el cuerpo de regidores del Ayuntamiento capitalino, algunos deberán ponerse las pilas para este 2022 a fin de no quedarse en el pasado.

LIDERAZGO.- Según trascendió, uno de ellos es Isaac Díaz Gurrola, quien pese a ser el coordinador de la bancada panista, está rebasado en liderazgo. Desde luego, también hay opiniones de varios ediles del albiazul, quienes consideran que ha realizado un buen trabajo en los primeros meses de gestión.

CONTRARIA.- Lo mismo sucede con la regidora de Morena, Ishtar Ibarra Barraza, quien no coincide con sus compañeros de grupo. Y es que cuando los dos restantes, votan a favor de los dictámenes, a la parralense le da por voltear su postura y se expresa en contra sin el menor argumento.

PANAL.- La tercera regidora que comenzó con el pie izquierdo y no ha podido enderezarse es Indra Manzo Rascón, del PANAL, quien por gozar de otros beneficios económicos en su sindicato magisterial –la Sección 42— y en una escuela primaria, le impiden desempeñarse en la regiduría donde son notorias sus ausencias. El caso es que estos ediles le han quedado a deber a la ciudadanía.





***





EDIL.- A propósito de los ejemplos que no se deben seguir, en Ciudad Juárez el edil de Acción Nacional, Enrique Torres Valadez, resultó positivo de Covid-19.

CULPABLES.- Lo preocupante está en que tras contagiarse, le ha dado por buscar culpables y al parecer, los encontró en sus compañeras regidoras Vanessa Mora De la O (PANAL) y Alma Arredondo Salinas (PAN), quienes de inmediato le regresaron la acusación y lo evidenciaron de ser él quien comúnmente asiste a eventos y reuniones sin cubrebocas.

POLIPLAZA.- Por si fuera poco, a Enrique Torres que le dio por defender públicamente al Hospital Poliplaza, ahí lo están atendiendo, cuando la queja de los empleados municipales de la frontera es que ese nosocomio no les brinda el servicio cuando lo requieren.

DELIRIOS.- Y es que para el grueso de los burócratas del Ayuntamiento juarense, esta clínica no ha respondido a las expectativas de los derechohabientes, por ello el alcalde Cruz Pérez Cuéllar decidió no renovar el contrato y Torres Valadez interpuso un amparo para retrasar la rescisión. Así que al decir que ahí lo atienden ya no saben, si delira o le devuelven el favor.





***





DESPIDO.- Respecto del tema de hospitales, se confirmó la renuncia del director del Hospital Integral Comunitario de Ojinaga, Ariel García Rentería, quien acumula una cifra récord de denuncias, inconformidades y arbitrariedades en su paso como titular de esa institución. Las quejas eran constantes y finalmente, desde la Secretaría de Salud del Estado, le dieron las gracias.