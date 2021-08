--Exigen renuncia de director de Conagua --Apatía y nula promoción, vaticina fracaso en consulta

RENUNCIA.- Productores y usuarios del agua en Chihuahua piden la renuncia de José Ángel Félix, director local de la Conagua, así como de su segundo a bordo, Eli Vázquez, pues aseguran que han sido discriminados desde que ellos llegaron. Por ello, han buscado a figuras de la 4T para que en la dependencia nombren a un chihuahuense, alguien con empatía hacia las necesidades de la región.

CERRADOS.- Según exponen, difícilmente reciben a los productores o a sus representantes jurídicos, sobre todo por la problemática que ha imperado en julio, que es la falla en el programa Conagua Digital, también conocido como Buzón del Agua.

BUROCRACIA.- Situación que a los directivos locales los deja en una cómoda posición, ya que no atienden a usuario alguno, a pesar de la circular –publicada en el DOF— la cual, les hicieron llegar a inicios del mes, desde las oficinas centrales de la Comisión, solicitándoles ingresar los trámites de forma física debido a esa falla.

***

COLMO.- Además, los usuarios agrícolas lamentan que tanto José Ángel Félix como Eli Vázquez cometan los mismos pecados que sus predecesores Rubén Ramírez y Maribel Machado, quienes abrieron un despacho que atiende jurídicamente temas del agua, ubicado justo atrás de las oficinas de Conagua en la ciudad de Chihuahua.

MENSAJE.- Y como aquí los productores son de armas tomar, de inmediato levantaron la voz: “Si no atienden a usuarios, no reciben ni un trámite, no le hacen caso ni a decretos oficiales y sólo se dedican a dar negativas, entonces por qué se les está pagando un sueldo; urge poner un alto al abuso de poder de las autoridades que tratan a los agricultores como si fueran delincuentes, cuando lo único que buscan es estar en la legalidad”, dicta el mensaje que le hicieron llegar al director local.

***

INFORME.- Mientras en algunas dependencias del Ejecutivo Estatal se avanza en el proceso de entrega recepción, a la par advierten que trabajan en tener los adelantos en los preparativos correspondientes para el quinto y último informe de gobierno de Javier Corral.

INFORME II.- Por lo pronto, se mantiene la fecha para las 10 de la mañana del próximo 6 de agosto en el Congreso del Estado, como el día en que se hará la entrega formal del documento, en el que se detallará lo realizado por la administración estatal que culmina.

INFORME III.- Posteriormente, el día 9 de agosto en Ciudad Juárez, habrá un evento para informar a la ciudadanía fronteriza sobre lo realizado, dos días después se hará una ceremonia para hacer lo propio en la capital del estado. Ambos actos se realizarán por la tarde, en sedes por definir.

***

FRACASO.- A todas luces, se prevé que la consulta popular para “enjuiciar” a los expresidentes será un fracaso, toda vez que por ley se requiere del 40 por ciento de la participación para que sea vinculante. De hecho, el terreno del fiasco ya lo viene allanando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al reclamar por anticipado al Instituto Nacional Electoral, la falta de promoción.

FRACASO II. Para Francisco Sánchez Villegas, dirigente emecista en la entidad, ese circo es pista del Poder Ejecutivo, no de la gente y si apenas el 50 por ciento del padrón salió a votar en la elección constitucional, en este ejercicio acaso irá la cuarta parte. En lo que coincide el líder estatal de los priistas, Alejandro Domínguez.

FRACASO III.- Hasta algunos miembros de Morena lo ven venir pero en tanto, más de 93 millones de boletas ya están impresas y los 520 millones de pesos gastados para llevar a cabo el ‘ejercicio democrático’ ya son recursos ejercidos.

***

DESPEDIDA.- Ayer por la tarde, varias políticas chihuahuenses compartieron regalos y abrazos en honor a la diputada local Georgina Bujanda Ríos, quien en próximas fechas contraerá nupcias. En el festejo, se observó a la gobernadora electa María Eugenia Campos, a las legisladoras Rocío González, Daniela Álvarez, Rocío Sarmiento y Patricia Jurado, también a Carla Rivas, Leticia Salinas, Olivia Franco, Adriana Díaz y Raquel Bravo.

***

FUERZA.- Trascendió que Ariel Fernández sostuvo ayer en esta capital, una reunión con unos 100 militantes, quienes supuestamente lo respaldaron para participar como aspirante a la dirigencia estatal del PRI. A esta manifestación a favor del alcalde de Aquiles Serdán, se le suma las realizadas en municipios como Namiquipa, Buenaventura, Riva Palacio y Ahumada. O sea que el plazo dictado por el comité nacional para la renovación, le entró por un oído y le salió por otro.

PROSELITISMO.- Y mientras Fernández anda de gira, hay un grupo de priistas que no lo ven como el favorito, ni con la congruencia de pedir un proceso interno, pues le recuerdan que tanto él como su esposa llegaron por la vía del “dedazo” a las candidaturas y hoy, lo que el partido necesita ya es otro rostro.