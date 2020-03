-- Explotó la bomba en Ichisal, inminente paro -- JCL entrega toneladas de apoyo -- Mario Mata defenderá a productores

PARO.- Tal como lo veníamos advirtiendo en exclusiva a través de este medio a lo largo de la semana que acaba de terminar, decenas –cuando menos- de médicos adscritos al servicio de la Secretaría de Salud, la gran mayoría del Ichisal, comenzarán hoy –si no sucede algo extraordinario- con el paro de labores.





PARO I.- Trágame tierra, dirán Jesús Enrique Grajeda, secretario de Salud y Jesús Lozano Saucedo, director del Ichisal, pues tendrán que sortear con este problemón; la bomba estaba lista desde la semana pasada, pero en la prudencia que caracteriza a los doctores, decidieron esperarse un poco más.

PETICIONES.- Entre las carencias y por ende las peticiones de los galenos -que trabajan por honorarios- a las autoridades estatales, se encuentran: el que no tienen acceso a prestaciones mínimas como servicio médico –para ellos y sus familias-, incapacidad pagada, bono por riesgo de trabajo, seguro de vida, mucho menos pensión, además de que se les ha diferido el pago del sueldo de marzo hasta finales de abril.

INICIO.- Será en el Hospital Regional de Delicias donde comience el paro y desde luego la negociación con las autoridades estatales del sector salud; pero no solamente en Delicias, aquí en la capital un grupo de al menos 40 especialistas y subespecialistas del Hospital Infantil estarán atentos a las peticiones que entregaron hace unos días, de no ser favorable la respuesta también se sumarán.

COMPROMISO.- Al respecto, debe recordarse que recientemente, en su tercer informe, el gobernador Javier Corral confirmó que se haría un programa de homologación para todos, anunció que en el sector salud se tiene la confianza en que así será.

DIÁLOGO.- Este programa, adelantado por el mandatario estatal, pretende que todos se encuentren homologados para el final de su administración. En fin, hoy lunes, según comentan, habrá una mesa de diálogo con ellos en Meoqui y/o Delicias.

DESPENSAS.- Aseguran los que saben que hace unos días arribaron algunas toneladas de despensas enviadas a la delegación del Bienestar en Chihuahua, a cargo de Juan Carlos Loera de la Rosa, según se sabe vienen directo de la oficina de la Subsecretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, desde luego para apoyo por la contingencia sanitaria, no como parte de su precampaña.

TARJETAS.- Lo bueno es que ya el propio presidente Andrés Manuel López pidió quedarse en casa, pues todavía el viernes pasado el delegado Loera andaba en la capital del estado entregando tarjetas del Bienestar a adultos mayores, así lo registraron sus propias redes sociales.

SALUDOS.- Por cierto y hablando del delegado del Bienestar, los ánimos ya se prendieron en el intercambio de ideas que ha sostenido con el diputado federal Mario Mata, a propósito de la apertura de La Boquilla la semana pasada, ya que el mismo Mata le mandó saludos y le dijo que no le daba frío si intentaba solicitar su desafuero.

PLEITO.- El expresidente de la JMAS dejó en claro que fue Loera uno de los que solicitaron a Conagua que se llevaran el agua de San Francisco de Conchos con destino a Tamaulipas, además de que fue él quien mandó pedir la Guardia Nacional sin dejar de mencionar que es el propio Loera quien se encuentra “pidiendo cárcel para los agricultores” y ya para rematar le dijo que les avisara a los diputados de Morena por Chihuahua que vengan “a dar la cara”, veamos si Loera le revira.

DENUNCIAS.- Para cerrar el hilo guinda y albiazul, Mata aseguró que defenderán legalmente a los líderes productores y agricultores que anduvieron el pasado jueves defendiendo a La Boquilla, para lo que puso a disposición a varios abogados para tramitar amparos; además solicitarán mesas de diálogo con la Federación para evitar de nuevo se presenten hechos como los de la semana pasada y finalmente procederán legalmente contra Conagua por uso indebido de funciones al querer extraer agua comprometida a concesionarios de riego, sin dejar de mencionar que pedirán indemnización para los afectados de inundaciones.

PERDIDA.- En Chihuahua la delegación federal del Issste no ha dado signos de vida desde hace varias semanas, justo cuando inició la contingencia sanitaria, que de no ser por el IMSS, el sector salud federal en Chihuahua estaría muerto, lamentablemente cuando se ha necesitado de la colaboración del Issste pretenden hacerse los occisos y no responder.

NULO.- ¿Qué les espera a sus derechohabientes?, mejor que ni se asomen, las autoridades han hecho trabajo nulo en este dependencia federal, y ahora en medio de la contingencia no han salido siquiera a que les dé un poco de sol, amén de que participen activamente con Salud del estado o Salud federal, al menos esto sucede en el estado grande.

DEBATE.- Aseguran que el aspirante independiente a la Alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, quiere entrarle al debate con el ala empresarial capitalina, pues asegura que los comunicados en su contra, emitidos por Coparmex, no le quitan el sueño, esto luego del golpeteo por repartir volantes y gel antibacterial por las contingencias del Covid-19; gente cercana al expriista sigue trabajando en apoyo a los ciudadanos, en esta ocasión con la creación de una página de apoyo social.

PROPUESTA.- Se trata de la página www.unidospodemos.org.mx, en la cual las personas que necesitan apoyo se pueden inscribir con datos personales para que les den ayuda o bien para brindarla. Trabajo interesante, ya que esto viene a atacar directamente al desempleo temporal y apoyar a las familias vulneradas directamente.

PROPUESTA I.- Esta creación, idea del aspirante, hizo un boom de inmediato en redes sociales, ya que en cuestión de minutos ya estaban inscritos decenas de personas pidiendo apoyo, por lo cual la nueva tarea es que la sociedad sea solidaria y aporte a los que menos tienen, y por lo menos esto es un punto a favor de Ordóñez.