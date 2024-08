--Exponen a administrador del IMPAS por favoritismos --“Priistas deben separar lo estatal de lo nacional”

IMPAS.- Al interior de la administración municipal, el IMPAS sigue dando de qué hablar ya que son varias las quejas de que el administrador Miguel De los Santos no lleva una administración sana y es preocupante porque el Instituto no es un negocio propio.

NÓMINA.- Según se estableció, desde que llegó se ha inflado la nómina y solo se ha reflejado en el ingreso de gente suya, aun cuando el propio alcalde Marco Bonilla dejó en claro que, desde su creación, ese organismo funcionaría con el personal que ya realizaba esas mismas funciones.

ACOMODOS.- Dentro del IMPAS se comenta que existe un favoritismo hacia los acomodados por De los Santos, como son Eduardo Salcido, Braulio Gutiérrez y Luisa Fuentes, ella encargada del área jurídica y quien se la pasa preguntando a otras dependencias cómo hacer las cosas, sin embargo, el administrador la conoce desde que trabajó junto a él en Servicios de Salud del Estado.

SALUD.- De hecho, en los Servicios de Salud trascendió que a Luisa Fuentes la despidieron por irregularidades que encontraron en sus procedimientos de adquisiciones, un esquema parecido al que se comenta alrededor de Miguel De los Santos a su paso por esa dependencia estatal.

DOBLE.- Otro caso que genera molestias dentro del IMPAS es el de Liliana Gutiérrez Nava, quien presuntamente estaría ocupando también una plaza en los Servicios de Salud, de donde se ausenta para irse a su trabajo en el instituto.

DIRECTOR.- De todo esto el director Luis Antonio Arrieta, al parecer no se ha dado cuenta o no lo ha dimensionado, lo cual debería revisar pues al alcalde no se le va una y tiene un alto grado de exigencia en el gabinete.

ALTERNO .- En los pasillos del Ayuntamiento se expone que tal vez al directivo no le ocupa los andares del administrador, ya que mantiene sus consultas particulares y realiza cirugías en el hospital Star Médica.





*





VISITAS.- Quien cerró la semana a tambor batiente fue el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, quien recibió en el Palacio de Gobierno al diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson y al exsenador del PAN, Jeffrey Jones.

COINCIDIÓ.- No se dio a conocer el motivo de la visita pero sorprendió el hecho de que esto ocurriera a la par de la gira relámpago del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en Ciudad Juárez.

IMPACTO.- Santiago de la Peña, ya había recibido durante la semana al exsecretario de Desarrollo Social en el sexenio de Reyes Baeza y exaspirante a gobernador, Óscar Villalobos. Estas reuniones no se dan por mero trámite, sin duda tendrán algún impacto en los próximos días.





*





GIRO.- El viernes se llevó a cabo la Feria del Regreso a Clases que cada año organiza la Profeco y en el caso de Ciudad Juárez, ésta se realizó en el Parque Central, aunque el evento tomó un ligero giro inesperado.

REFLECTORES.- Y es que, reporteros y ciudadanos atendieron de buena gana el acto en donde se ofrecen artículos escolares pero los reflectores cambiaron de lugar cuando se presentó el director del parque David Rocha.

DESVÍO.- El titular de Profeco, Sergio Pablo Tejada, explicó lo concerniente a la Feria del Regreso a Clases, empero los presentes comenzaron a cuestionar a David Rocha sobre las pésimas condiciones en que se encuentra el Parque Central.

COBROS.- De pasada le reclamaron el hecho de que esté cobrando los campamentos familiares de verano, aun cuando es la propia gente la que lleva sus casas de campaña, su equipo y alimentos, por lo que de inmediato le refutaron su argumento de que se trata de una cuota de recuperación sobre algo que al parque no le está costando.

FUGA.- A la primera oportunidad David Rocha puso pies en polvorosa y salió del lugar, lo mismo hizo Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la frontera, minutos antes en cuanto vio a la prensa.





*





RENOVACIÓN.- Este domingo llegaron a la Ciudad de México 20 consejeros del PRI de Chihuahua para participar en la jornada democrática de renovación de la dirigencia nacional, en donde se prevé que Alito Moreno se reelija con el apoyo de las dirigencias estatales de casi todo el país.

SEPARAR.- En el caso de Chihuahua, Alejandro Domínguez tiene claro que esa reelección de Moreno podría generar divisiones que a la postre le afectarían al partido en el estado, por lo que atinadamente ha llamado a los priistas locales a que separen muy bien lo que pase en el Comité Ejecutivo Nacional de lo que pueda ocurrir en el Comité Directivo Estatal.

HILO.- Bajo la premisa de la unidad, es cómo Alex Domínguez busca mantener la estabilidad tricolor que se mantiene pero que pende de un hilo.

AVANTE.- No se puede pasar por alto que la alianza con el PAN y el PRD funcionó en lo general pero en muchos estados fue un desastre, sin embargo, en Chihuahua la cosa es distinta, pues a pesar de ser enemigos históricos, el PAN y PRI supieron adaptarse, hacer equipo y sacar avante el Congreso del Estado y 40 de los 67 municipios.

SOSTENER.- De ahí que Domínguez hará todo lo posible por mantener la alianza con la que también asegura continuar con algunos espacios tanto en el gobierno municipal de Marco Bonilla como en el Gobierno del Estado de Maru Campos.