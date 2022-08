--¿Expulsión de JCJ, más cerca que nunca? --JMAS, otra de las fatídicas herencias de la no-austeridad

JUICIO.- A partir del banderazo de salida del Congreso del Estado para analizar una solicitud de juicio político contra el exgobernador Javier Corral, se veía venir que él lo convertiría en un espectáculo mediático en la capital del país, así como con sus pronunciamientos en redes sociales.

RESISTENCIA.- Su planteamiento de conformar un movimiento de resistencia civil a todas luces tendrá más eco entre sus amigos y simpatizantes en la Ciudad de México, porque lo que es en Chihuahua dejó demasiados frentes abiertos, creó enemigos acérrimos no sólo en la política, sino entre la iniciativa privada, y ante la sociedad su imagen quedó más que deteriorada.

CHÍCHAROS.- Como señala César Jáuregui, secretario de Gobierno, “no juntará ni tres chícharos”, lo que es factible porque en la entidad se ve complicado que la ciudadanía perciba a Corral Jurado como víctima cuando hizo de la Operación Justicia para Chihuahua, un proceso amañado y etiquetado para unos cuantos y ni así dio resultados; ni sentenciados ni devoluciones de lo supuestamente robado. Hasta las vacas neozelandesas murieron. Y la austeridad sólo quedó en el papel.

CONSECUENCIAS.- Lo cierto es que si el Congreso pretende marcar un precedente con la admisión del juicio político, es urgente reforzar las averiguaciones, incluso las otras dos peticiones que tienen sobre el escritorio, porque la presentada por el abogado Gerardo Cortinas Murra tal vez no será suficiente. En todo caso, será de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción donde las 11 denuncias contra el exmandatario puedan tener acciones más contundentes.





***





EXPULSIÓN.- En tanto, lo que sí revivió la iniciativa del Congreso es la expulsión de Javier Corral del PAN. El coordinador local de la fracción blanquiazul, Mario Vázquez Robles, ya hizo un llamado estatal o nacional para sacarlo de las filas del partido, al cual ya no representa, se ha deslindado y ha perseguido a panistas como a la propia gobernadora María Eugenia Campos.

EXPULSIÓN II.- En respuesta, el dirigente estatal de Acción Nacional, Gabriel Díaz, aclaró que se requiere presentar una solicitud y quizás es lo que va a ocurrir. Ayer la diputada federal panista Rocío González subrayó que se le debió expulsar desde que atacó a la mandataria y por su cercanía con Movimiento Ciudadano.

MC.- Como se recordará, el exgobernador dictó al partido no mandar candidato a la alcaldía en Parral, lo que se interpretó era para dejar el camino libre a Héctor Lozoya en la reelección. Además de que ha presumido ser amigo del líder nacional emecista, Dante Delgado.

SALIDA.- Así que entre el análisis de los estatutos de Acción Nacional y las pruebas de persecución contra los propios panistas, se anticipa que se irán decantando las personalidades que reclaman no quede en una salida simbólica, sino franca y contundente.





***





ARAS.- Entre augurios en contra de los abogados del corporativo Aras Business Group y la expectativa ciudadana, la inédita audiencia por el presunto fraude a miles de chihuahuenses continuó en su segundo día con la lectura exprés de 300 contratos, pruebas de cargos y testimoniales.

PRUEBA.- A partir de ello, es probable que sea hasta el domingo cuando concluya el maratónico desahogo de las carpetas de investigación y los respectivos alegatos, lo que permitiría librar la “prueba del ácido” para no pasar del lunes y rebasar los plazos legales.

TURNOS.- Lo que más llama la atención del proceso es que ya ayer acudieron alrededor de 15 usuarios afectados, respecto del centenar que se presentó el primer día, lo que le dará agilidad para avanzar y alcanzar el objetivo, en el cual trabajan hasta doble turno en el Tribunal Superior de Justicia, no sólo la jueza y el personal operativo y técnico, también los guardias que no se pueden ir hasta cerrar todas las oficinas.





***





REGISTRO.- Tal como lo anticipamos en este espacio, ayer se llevó a cabo el registro de la planilla única para dirigir el Comité Municipal del PRI en Ciudad Juárez. El equipo está encabezado por la regidora Mireya Porras y el joven Manuel Alarcón, quienes el próximo domingo quedarán formalmente electos como los mandamás del tricolor los siguientes tres años en la frontera quienes, según expusieron, reconstruirán el instituto político, “que la gente sepa que sigue vivo”.





***





TANDEOS.- Juan Bustillos, líder del Sindicato de Trabajadores de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) de Parral, tocó una fibra muy sensible al señalar que el retraso en los trabajos de dotación de agua a los sedientos parralenses se debe a la falta de personal.

PERSONAL.- En realidad, el sindicato tiene 111 trabajadores, más 25 que se distribuyen en las guardias, otros como veladores y ocho más de eventuales que con la camiseta bien puesta cumplirían con las metas laborales.

AHORRO.- Hace algunos años, enfundados en la bandera de la lucha de la eficiencia administrativa, el ahorro en la función pública y contra la corrupción con la que empezó su administración Javier Corral, sindicatos y gobierno firmaron un acuerdo para disminuir el personal en las Juntas del estado.

CONSECUENCIAS.- Actualmente, cuando ya se comprendió que la venta de autos y aviones no ocurriría, el recorte de personal capacitado sólo causó más problemas, se aplicaron ahorros mal entendidos y hubo una lucha contra la corrupción con pocos resultados, la queja del sindicato es que haya contrataciones después de la firma de aquel infructuoso acuerdo de austeridad.

CUENTAS.- En Parral hay 40 mil cuentas de usuarios de los servicios de la JMAS, donde más del 80% cumple con su pago mensual de la dotación de agua y otro 10% tiene algún atraso y pronto se pone al corriente; sólo el restante 10% es históricamente moroso. No obstante la recaudación de casi todos los usuarios, resulta que justo ahora no alcanza para perforar pozos, modernizar equipos y dotar a la ciudadanía del vital líquido. Algo no cuadra.