--Extraña postura del empresario Sotelo --Que intervenga la 4T en conflicto por el agua --Arman fundadores de Morena bloque local

MC.- Interesante se pondrá lo que sucede en el partido Movimiento Ciudadano nacional, pues por un lado el grupo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y por otro lado el del senador Dante Delgado, no se han podido poner de acuerdo para la definición de las candidaturas federales, por lo que se espera haya un fuerte choque entre ambos grupos para tales efectos; atentos, que habrá repercusión local.

CONCESIÓN.- En el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Ciudad Juárez, dicen, no falta quien continúe obstaculizando el trabajo de ese organismo, pues varios de sus integrantes se extrañaron cuando el empresario Manuel Sotelo solicitó, durante una reunión del Comité Técnico, hacer una consulta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre si la inversión en obras adicionales pone en riesgo de perder la concesión, si se llevan a cabo antes de concluir las que obliga a realizar ese convenio con la federación.

CONCESIÓN I.- Al respecto, fue el propio representante de la SCT en ese Comité quien le respondió que la prelación que establece la obligatoriedad del título no es impedimento para que se realicen otras obras en favor de la ciudad, pues mientras se cumplan los compromisos y plazos establecidos con la concesión, la dependencia federal sólo requiere saber si se tienen los recursos para el pago respectivo de las otras adicionales.

CAPACIDAD.- De igual manera, el empresario hizo un cuestionamiento a Banobras para saber si existía el riesgo de no pagar los créditos del Fideicomiso; para recibir como respuesta, por parte del representante de la institución, que el modelo financiero mostraba el impacto en la disminución de los ingresos en los cruces fronterizos debido a las restricciones a viajes, y que no obstante esa baja, se tiene capacidad sobrada para realizar lo proyectado.

REZAGO.- Llamó la atención la postura del empresario, pues aun y cuando existen acuerdos y los elementos necesarios, como son los recursos suficientes para realizar obras en favor de Ciudad Juárez, no faltan intereses que pongan trabas a estos beneficios, lo que mueve a pensar que ese es quizás uno de los principales motivos del rezago histórico que ha tenido esta frontera, pues al parecer hay quienes desean que las cosas no cambien y que permanezcan siempre en esa condición.

EXTRAÑA.- Y mientras el gobierno del estado y la capital son rehenes de los agricultores en su lucha contra la federación por el agua de las presas de la entidad, a muchos les ha sorprendido la ausencia del delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

AUSENCIAS.- De igual manera también cuestionan, entre ellos el diputado federal Mario Mata, por la presencia del senador Cruz Pérez Cuéllar y de los diputados federales y locales por Morena que se han desaparecido durante este conflicto y que con su ausencia pública, dicen, dan su anuencia a que Conagua vacíe las presas, sin rendir cuentas a los chihuahuenses, en un conflicto en el que la decisión está precisamente en el ámbito de la federación.

POLITIZADA.- Sin duda la problemática es muy compleja y politizada, incluso hay quienes advierten que uno de los intereses que se mezclan en el conflicto atiende a hilos que llegan a la mano del senador Cruz Pérez Cuéllar, y que los mueve en contra del delegado federal, Juan Carlos Loera, en una competencia interna por la candidatura a gobernador por parte de Morena, que contamina la lucha de los productores por el agua.

APOYO.- Siguiendo con el tema de las protestas de productores de la región centro-sur del estado, ayer precisamente, agricultores de la zona manzanera de la entidad, encabezados por el empresario frutícola Óscar Corral Pérez y por Elier García, presidente de la Unión de Fruticultores, manifestaron su apoyo a los agricultores de Delicias, Ojinaga, Aldama y alrededores, mismos que demandaron no solamente al gobierno federal su intervención, sino también al mandatario estatal Javier Corral.

AMARGO.- A propósito, ayer en entrevista para medios nacionales, el gobernador Javier Corral informaba del mal sabor de boca que dejó la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores llevada a cabo en San Luis Potosí, al grado de que se vaticina el final de la Conago, para darle más entrada a la Alianza Federalista.

REUNIÓN.- Al mismo tiempo anunció que en 15 días habrán de reunirse aquí en la ciudad de Chihuahua los gobernadores que integran dicha Alianza; “en el fondo me quedé con la impresión de que el Presidente no tiene el más mínimo respeto por los gobernadores del país, no nos ve con seriedad. Incluso él lo que hace es, hasta cierto punto, mostrarnos su desprecio, hasta le resulta incómodo reunirse con los gobernadores, porque si hubiera respeto y seriedad, hubiera respondido con seriedad a lo que ahí se planteó”, indicó Corral en entrevista.

RESPALDO.- Este jueves la alcaldesa capitalina Maru Campos mostró músculo y se reunió con la más alta cúpula del empresariado del país. En dicha reunión recibió el reconocimiento y respaldo de los máximos líderes de la iniciativa, representados por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien destacó el empuje y visión de la edil como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México para lograr amalgamar los intereses de las diferentes asociaciones municipalistas del país y firmar un convenio de colaboración entre los gobiernos locales -como primeros respondientes frente al desarrollo económico-, y el sector empresarial del país.

CÚPULA.- En la reunión estuvieron presentes: Carlos Salazar, presidente del CCE; Francisco Cervantes, de la Concamin; Gustavo de Hoyos Walter, de la Coparmex; José Manuel López, de Concanaco Servytur; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios; Luis Niño de Rivera, de la Asociación Bancos de México; Sofía Belmar, de la Asociación Mexicana de Seguros; Enoch Castellanos, presidente de Canacintra.

CÚPULA I.- Además Vicente Yáñez, presidente ejecutivo ANTAD; Nathan Poplabwsky, presidente de Concanaco CDMX; Álvaro García Pimentel, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Sergio Contreras Pérez, vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Jaime Domingo López, presidente de la Comisión de Seguridad CCE, además de los alcaldes presidentes de las asociaciones municipalistas.

DESARROLLO.- El convenio firmado por la alcaldesa Maru Campos busca generar acciones que promuevan el desarrollo económico y social de los municipios y de los empresarios, concretando operaciones que tengan impacto en las micro, pequeñas y mediana empresas como un detonador que genere condiciones económicas de los sectores del comercio y servicios, que deriven en mayor movilidad y mejores condiciones para la sociedad.

DESARROLLO I.- En ese sentido ha puesto el ejemplo con el plan de reactivación económica del municipio ¡A Jalar Juntos!, que ha dispuesto más de 287 millones de pesos directo al sector productivo de la capital chihuahuense, aunado a los temas de mejora regulatoria impulsados por el municipio, que lo han convertido en un ejemplo en el país.

EJEMPLO.- Sin duda Maru Campos sigue tejiendo fino, con acciones concretas que ponen al municipio de Chihuahua en los ojos de los empresarios del país como un modelo y ejemplo donde se sabe hacer política de acuerdos y conciliación frente al enfrentamiento y división que otros promueven.

BLOQUE.- Pues bueno, luego del mandato del TEPJF al INE ordenándole que haga encuesta a militantes y simpatizantes morenistas para elegir a la presidencia y secretaría general del CEN, a cargo de Alfonso Ramírez Cuéllar, la situación ha puesto en alerta a los fundadores y a varios grupos guindas en la entidad.

BLOQUE I.- Inclusive, dicen los genuinos, que comenzarán a agruparse para apoyar a Ramírez Cuéllar. Entre los grupos están el del diputado Miguel Colunga, Hugo González, Martín Chaparro, Víctor Quintana y compañía, y para prueba un botón: hoy a las 17 horas estarán convocando a una manifestación virtual en contra del TEPJF y a favor de la presidencia interina del CEN morenista.