--Extrañamientos a Obras Públicas --Próxima semana presentan reforma electoral --GOAN expone plan emergente a AMLO

INTERÉS.- Varios se preguntan por qué la Dirección de Obras Públicas del Municipio sigue laborando como cualquier otro día normal, como si no hubiera pandemia, y no nos referimos precisamente a sus oficinas, sino a las obras que llevan a cabo a lo largo de la ciudad, aún y cuando se ha decretado que la construcción no es una actividad esencial.

INTERÉS I.- Si bien es cierto el resto de las dependencias del Ayuntamiento de Chihuahua han cumplido con la sana distancia, medidas de prevención y demás, en Obras Públicas no es así y las construcciones continúan como cualquier otro lunes, situación que ya no nomás ha sido criticada por el círculo rojo, sino en redes sociales, pues se asegura que las obras pueden esperar un par de semanas más.

INTERÉS II.- Cómo estarán de apresurados que la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo capitalino está solicitando sesionar, ya sea presencial o virtualmente, para poder dar trámite a asuntos -desde luego no indispensables- relacionados evidentemente con obras y construcciones; imagine los intereses para no poder esperar unas semanas, cuando pase la contingencia sanitaria.

REFORMA.- Aseguran los que saben que será la próxima semana cuando el Ejecutivo tenga concluida la reforma en materia electoral, la cual sería enviada al Congreso del Estado para su estudio y análisis, texto que se encuentran cocinando en la oficina del subsecretario general de Gobierno, Carlos Olson San Vicente.

PRIMARIAS.- Sin importar que no haya reuniones a la luz pública, miembros activos del PAN comenzaron a cruzar llamadas y mensajes, por la preocupación en las elecciones primarias –una de las dos principales reformas- ya que de aprobarse, la elección para escoger a su candidato a gobernador podría abrirse a la ciudadanía en general, sin la necesidad de ser militante del albiazul.

PRIMARIAS I.- La preocupación genuina de decenas de militantes de Acción Nacional se extiende también a varios partidos políticos, ya que de prosperar la reforma, los institutos políticos deberán hacer elecciones abiertas para su candidato a gobernador, que a la vista de muchos es la intromisión de un poder hacia los partidos.

PRIMARIAS II.- Quienes conocen del tema, aseguran que el candidato o candidata mejor posicionado no tiene mayor empacho en disputar una elección interna –tal como sucede en cualquier partido político- pero la inquietud versa al momento de abrir a la ciudadanía la elección de esta candidatura, donde no hace falta ser adivino para saber que triunfará quien tenga en su haber nóminas gubernamentales, amén del costo que implica llevar a cabo una elección constitucional más en todo el estado.

DEMANDA.- Nuevamente ayer y por tercera ocasión, en las últimas dos semanas los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional demandaron al presidente de la República, mediante carta y redes sociales de la GOAN, la implementación de un plan de emergencia económica en auxilio a las empresas en general, así como para defender el empleo y apoyar la economía familiar, ante los efectos de la pandemia del Covid-19.

DEMANDAS I.- En su misiva, firmada por los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), entre ellos Javier Corral, propusieron a López Obrador siete acciones para defender el empleo y la economía familia, como son: estímulos fiscales; financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, con recursos de la banca comercial con garantías líquidas de Nafin y Bancomext, con tasas y plazos preferenciales; además, solicitaron se proporcione un ingreso básico solidario a trabajadores informales, en apoyo directo a las familias para compra de alimentos y pago de servicios.

DEMANDAS II.- La propuesta también refiere un incremento extraordinario de recursos a estados y municipios, para destinarlos especialmente para salud e infraestructura; de igual manera pidieron agilizar los pagos a los proveedores de Gobierno y anticipar las compras correspondientes al segundo semestre del presente año.

PREVIENEN.- Por sus posibles consecuencias negativas, solicitaron posponer la entrada en vigor hasta 2021 las reglas de producción automotriz, establecidas en el nuevo tratado comercial, el T-MEC; y por último, que se apoye al sector turístico, a través de programas de promoción y de atracción de inversiones. A decir de los integrantes de la GOAN, los esfuerzos que los gobiernos estatales han emprendido son insuficientes y "urge una intervención federal amplia, decidida, incluyente y suficiente".

REDUCCIÓN.- Trascendió que de los más de 100 millones de pesos que el Congreso del Estado reorientó para apoyar al Plan estatal emergente contra el Covid-19, va integrada la reducción del sueldo de los 33 diputados y los 2 secretarios que conforman el poder Legislativo, falta nada más confirmar si don Rubén Aguilar, del PT, aceptó dicho descuento a su dieta.

AVIADORES.- En este mismo espacio comentábamos que lo más sensato era la eliminación por tres meses de los sueldos que reciben los integrantes de la fuerza aérea del Congreso, es decir, de los aviadores, que son decenas en este poder, pero quién sabe por qué razones no se atreven a eliminar esta partida que termina en manos de “empleados” que no trabajan para el Legislativo, y que es práctica de todas las bancadas.

MIEDO.- Pues el aspirante independiente a la alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez, dijo no le tiene miedo a las quejas interpuestas por el PAN ante el IEE, por presuntos actos anticipados de campaña, y siguió repartiendo insumos a personal médico de diferentes instituciones de salud en la ciudad capitalina.

APOYO.- El mismo Ordóñez Arana aseguró que la estrategia jurídica del albiazul no lo detendrá, por lo que acudió al Hospital Morelos del IMSS, Hospital Central del Estado y en el Hospital Infantil, en la Subdirección Médica, Departamento de Trabajo Social y en la Jefatura de Enfermería, respectivamente, para hacer entrega de materiales e insumos en materia de salud.