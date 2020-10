--Falla inteligencia en SSPE --Barzonistas piden intervención de Conagua

FALLÓ.- Realmente ahora sí, la oficina de inteligencia que tanto ha presumido el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, ha fallado, pues aún y cuando aseguran hacer bien su trabajo de investigación, hay al menos un par de ejemplos de cómo esta oficina se ha equivocado de manera fatal.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

FALLÓ I.- Hace unas semanas agentes de la SSPE acudieron a un municipio al norte de la entidad e irrumpieron en un domicilio donde vive un reconocido panista con su familia, so pretexto de que poseía armas “de fuego” y sin orden de cateo ingresaron, asustaron a los residentes y resultó que sólo tenían un par de rifles de caza dada la actividad ganadera a la que se dedican; resulta ser que a unas casas vive (o vivía) un presunto narcotraficante, lo que no se explican es el porqué irrumpir un domicilio familiar y no el del presunto delincuente.

DECESO.- El martes también agentes de la SSPE, aquí en el norte de la ciudad, terminaron con la vida de una joven cuando hacían tareas de inteligencia, que si bien es cierto es un lugar donde se realizaban actos ilegales, el evento quedará marcado por el asesinato de una adolescente de 14 años; es pues una fuerte sacudida para las filas que encabeza Emilio García, donde se espera este viernes estén puestos a disposición de un juez los elementos que participaron este martes.

INFORME.- Precisamente hace apenas unas semanas el titular de esta dependencia presentó un informe ante la Comisión de Seguridad de gobierno del estado, en donde destacó la disminución de los actos de corrupción al interior de la Policía Vial y orgulloso resaltó que las violaciones a los derechos de los ciudadanos y a los procedimientos de la corporación ya habían desaparecido casi en su totalidad.

INFRACCIÓN.- Lo que no dijo García Ruizfue que dentro de todos esos logros también se giró la orden a los agentes de la Policía Vial para que incrementen el número de infracciones y hasta les enseñaron nuevas técnicas de cacería, en lugar de enseñarles técnicas para hacer ejercicio en casa, para que de una buena vez retomen aquella condición que llegaron a tener en sus mejores tiempos.

PISTOLA.- El nuevo modus operandi de los uniformados es muy sencillo, pero ventajoso, pues ya no se ocultan detrás de los árboles, sino que se detienen en cualquier alto o semáforo y por la ventana de la patrulla apuntan sus pistolas de radar a los conductores que circulan por las otras vías, incluso sus rondines los hacen con los códigos apagados, lo que según el reglamento interno no está permitido.

VISITA.- Quienes sin hacer mucho ruido acudieron la semana pasada a las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, fueron nada menos que Martín Solís Bustamante, director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, y Gabino Gómez, líder barzonista, quienes buscaron audiencia con Blanca Jiménez, directora nacional de la Conagua.

REVISIÓN.- La intención de la visita fue para pedir que autoridades del agua acudan a la entidad para que revisen los pozos con los que cuenta la familia LeBarón en sus tierras aquí en Galeana y puntos aledaños, como el rancho La Mojina, propiedad de don Joel LeBarón Soto.

REVISIÓN I.- Quienes conocen del tema aseguran que parte de pedir esta revisión es como una forma de cobrarles a los LeBarón el hecho de que los barzonistas no fueron bien recibidos en las inmediaciones de la presa La Boquilla, hace poco más de un mes, cuando fueron prácticamente corridos; no así el líder activista Julián LeBarón, quien logró hacer clic con los agricultores y fue bien recibido.

GOBERNACIÓN.- Todo indica que gracias a la petición del sector empresarial capitalino y del buen trabajo que aseguran realiza, fue como regresó a la operatividad César Komaba en la Subdirección de Gobernación Municipal, quien en los últimos días se vio muy activo con el tema de los tianguis y los negocios no esenciales; apoyando en todo a los gobiernos con la clausura de ciertos giros, para evitar la propagación del coronavirus; es de sabios reconsiderar las decisiones ejecutadas, pues más de uno asegura que Komaba es conciliador y vertical.