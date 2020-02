-- Fermín solicita ayuda en CDMX -- Captaron a asesinos de activista -- No sueltan nada sobre Carbajal

AYUDA.- Fermín Ordóñez, de quien no se sabe si sigue o no en el PRI, anda haciendo proselitismo en busca de ser alcalde de la capital, el viernes estuvo en México con actores políticos nacionales ante los cuales se rasgó las vestiduras al explicar su distanciamiento con el PRI, y se dice que les pidió apoyo para que hablaran bien de él, esto porque se rumora que tiene casi amarrada una candidatura común.

ESTRATEGIA.- Como recordamos, primero su estrategia inicial era como independiente, pero bien sabe que la figura de éstos dejó un muy mal sabor de boca, iniciando con el ejemplo de Nuevo León que se vendieron como la panacea y después por incapacidad, o por presión política le bajaron al ritmo de contrapeso y trabajo.

OFERTAS.- De cualquier manera antes de irse a México, se menciona que Ordóñez recibió ofertas de dirigentes de partidos locales quienes según su círculo cercano ha surgido confianza en que puedan apoyarlo en una candidatura común. Hasta el momento se rumora que tuvo acercamientos con el Verde, PRD y PT.

IDEA.- El esquema de candidatura común sería nuevo ya que no se ha intentado en Chihuahua, se supone que le daría la oportunidad al aspirante no sólo de ir por la vía independiente, sino de contar con el apoyo de 3 partidos locales que bien pudiesen hacer la diferencia en la próxima elección, claro el acuerdo le costaría al candidato la integración de un regidor por partido en las 3 primeras posiciones.

AFERRADO.- Ordóñez, en su afán por perseguir la chuleta, el viernes se reunió con José Reyes Baeza, Ivonee Ortega y José Narro Robles, dicen que la visita a estos actores políticos nacionales fue para empujar la posibilidad de esta candidatura común con los respectivos dirigentes nacionales de estos partidos, a quienes les llama él mismo sus reyes magos.

CRIMEN.- A más de 10 días del asesinato de la joven Isabel Cabanillas, en Ciudad Juárez, un video asegurado está siendo la pieza clave para resolver el caso, pues por lo menos se ha detectado la participación de dos hombres y un vehículo que ha sido parte del avance de las investigaciones.

VIDEO.- Los que conocen el tema, dicen que aún no se descarta ninguno de los móviles en el asesinato de Cabanillas, pero que no se ha podido vincular que fuera por su activismo o actividades que desarrollaba en Juárez, así como no se ha ligado a alguna muerte del crimen organizado o un feminicidio, por lo que siguen a marchas forzadas para poder esclarecer este lamentable suceso.

VIDEO I.- El material fue proporcionado por un ciudadano en Juárez, se muestra como la joven Isabel caminaba por la calle, cuando de pronto un vehículo, color rojo, la comenzó a seguir, sus placas no son visibles pero el modelo y color si se alcanzan a percibir.

TRÁGICO.- Al momento de arrinconarla, se ve como desciende un hombre armado, quien corre varios metros y comenzó a disparar contra Isabel, luego de cumplir con su objetivo, sube a la unidad y escapa con su cómplice, quien hasta el momento no ha sido identificado, pero dicen que no falta mucho para dar con su paradero.

CÁMARAS.- El tema de las cámaras de seguridad es factor importante en cualquiera de los eventos de inseguridad en el estado, por lo que es sabido que en Juárez no existe una buena calidad en este sistema e incluso el video fue proporcionado por edificios aledaños al evento y no de las cámaras de emergencia que existen en el lugar.

CERRADOS.- Ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, mucho menos la Secretaría de la Función Pública han querido soltar prenda sobre el destino del exsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal, que como iniciamos aquí, tiene algunas cuentas pendientes con la justicia, derivado de discrepancias que salieron en la revisión y auditoría de su ejercicio. Nadie sabe dónde está actualmente.

CERRADOS I.- Carbajal Casas fue invitado a la actual administración estatal como subsecretario durante la titularidad de Norma Ramírez Baca, quien se encontraba al frente de Comunicaciones y Obras Públicas. Tras el relevo de su jefa en la dependencia, presentó su renuncia al cargo.

FUNCIONARIO.- El funcionario, quien fue responsable de esa área en esta ciudad hasta el 30 de septiembre de 2018, enfrenta observaciones por diversas cantidades, entre las que se encuentran desde operaciones contables, presupuestales y patrimoniales, sin contar con la documentación comprobatoria y justificada, hasta el depósito de recursos públicos en una cuenta personal de un subordinado.

PAÑUELO.- El viernes, la alcaldesa María Eugenia Campos dio una nota que ha venido causando escozor por parte de algunos sectores y es que en un evento público se le vio con un pañuelo azul; no reparó en decir que era una manifestación ante el avance de la despenalización del aborto.