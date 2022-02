--FGE cumple y crea la Fiscalía que faltaba --Sí por México crea capítulo Chihuahua

INVESTIGACIÓN.- El homicidio de Luis René Villarreal, ex jefe de Facturación y Cobranza de la JMAS ha cimbrado varios frentes, pues ya no se trata sólo de un escándalo político y el desaseo financiero con tintes de malversación de recursos públicos, además toma matices de crimen organizado y el involucramiento de ese tipo de socios en negocios turbios que no se limitaron a funcionarios participantes.

PERFILES.- A decir de fuentes de alto nivel, a raíz del manejo de préstamos a través de la cuenta de los fondos de ahorro del Congreso del Estado, canalizados a cuentas bancarias presuntamente administradas por Villarreal Pérez y que de ahí, se iban a una empresa financiera; el perfil de los cuentahabientes se amplió y debió incluir a socios que reclaman a balazos, no dan abrazos ni llegan a tribunales.

HILO.- De ahí que la ejecución del ex funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ya enciende un foco rojo y lo que le sigue. De comprobarse que parte del recurso que llegaba a Villarreal, a su vez era supuestamente invertido en una empresa financiera, sería un hilo importantísimo que la FGE requiere seguir.

OPORTUNIDAD.- En una de ésas, paradójicamente se convierte en la oportunidad para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar en contra de la empresa financiera, contra la cual no ha podido proceder directamente y ya suma casi 5 mil denuncias –entre la vía penal y la civil— desde el 4 de noviembre a la fecha.

***

HISTÓRICO.- Ayer en la Cámara de Diputados, durante el uso del micrófono de los congresistas de Morena, reporteros y comunicadores que cubrían la sesión, se levantaron, les dieron la espalda y comenzaron a protestar. En un hecho sin precedente, que a decir de congresistas y políticos no se había registrado en el país, alzaron la voz y pidieron justicia por todos los periodistas asesinados.

CANAL.- Si el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los medios de comunicación, que él considera no le son afines por cuestionarlo a él y sus funcionarios, ha venido en aumento sin consecuencias, en parte se debió a un gremio desunido. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo logró lo que ningún periodista y ya se gesta un frente común entre los comunicadores a nivel nacional. Debió preocuparles, tanto para interrumpir la transmisión del Canal del Congreso durante la manifestación.

***

GUARDIA.- Duro el mensaje que envió el líder activista Adrián LeBarón, al asegurar que integrantes del Nuevo Cartel de Juárez portan uniformes de la Guardia Nacional en el municipio de Nuevo Casas Grandes y alrededores, además de recordar que las autoridades locales de ese municipio han sido señaladas por presuntamente integrar al gabinete a personajes con antecedentes criminales y sus familiares.

GUARDIA II.- Seguramente con la visita presidencial que el presidente de la República realizará el próximo jueves en Ciudad Juárez, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ordenará una investigación al respecto.

INCÓGNITA.- Y es que de ser ciertos los señalamientos, de nada habrá servido la llegada de cientos de elementos federales –según se ha informado mil 500 efectivos en la frontera—, si finalmente la ciudadanía no sabrá si se trata de un sicario o agente del orden público.

***

COMPROMISO.- Una zona compleja del estado y como se había comprometido desde el inicio de la actual administración, ayer se dio a conocer la creación de la Fiscalía Zona Noroeste. El fiscal general Roberto Fierro Duarte anunció que la corporación estará a cargo de Imelda Guadalupe Marín Márquez.

S.O.S.- Con más de 15 años de experiencia en la FGE así como en la FGR, la nueva fiscal ha fungido como ministerio público y tendrá la responsabilidad de iniciar con los trabajos de procuración de justicia en esa área, lo cual sin duda será un verdadero reto.

***

VISITA.- El próximo mes visitará la capital del estado, Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente nacional de Coparmex, para revisar los trabajos de avance del Capítulo Chihuahua de la organización civil Sí por México. Asimismo, asistirá a la toma de protesta de quienes serán los representantes de esta agrupación en la entidad.

ORGANIZACIÓN.- A Gustavo de Hoyos lo acompañará el empresario Claudio X. González, así como la periodista Beatriz Pages, quienes han venido apoyando el proyecto del ex líder nacional del sindicato patronal, que promueve la participación ciudadana contra el “mal gobierno de Morena”.

CAPÍTULO.- La mesa directiva de Sí por México en Chihuahua estará encabezada por un ex diputado federal y ex funcionario estatal. A nivel nacional, se ha comentado que Gustavo de Hoyos ha sido señalado como un posible aspirante a la presidencia de la República, respaldado por partidos políticos o bien con las siglas de uno de reciente creación.

***

VEDA.- Estas semanas de veda, con motivo del proceso de la consulta ciudadana por la revocación de mandato, ha sido utilizada a conveniencia por más de un funcionario. Parece increíble que en tópicos de investigaciones de tipo penal, se argumente que no pueden proporcionar información por la disposición del INE.

MUTIS.-La reglamentación en la materia es muy clara y prohíbe la difusión de programas de corte social, así como la difusión personalizada de los servidores públicos, nada que ver con la rendición de cuentas e información de cualquier otro tipo.