--FGE y los pies de plomo vs Aras --Van por reforma a seccionales y ejidos

RASTREO.- De no haber sido por el grupo especial al interior de la Fiscalía del Estado, el cual se constituyó para investigar únicamente las denuncias en contra de la financiera ARAS, las detenciones realizadas esta semana no hubieran sido una realidad.

ACUMULADO.- Tanto la gobernadora María Eugenia Campos como el fiscal general Roberto Fierro se comprometieron a dar los primeros resultados en el corto plazo, lo cual se tradujo en cuatro meses, a partir de las primeras denuncias en contra del corporativo de inversiones y que hoy suman más de 4 mil querellas.

REPARACIÓN.- Ahora todo está en manos de los ministerios públicos y la correcta integración de las carpetas para que siga su curso en el tribunal, lo cual no sólo no será fácil sino implica una acuciosa y dedicada labor para que a pesar de que los afectados tengan entre sus abogados defensores a ex fiscales, no puedan darle la vuelta a lo más importante: la reparación del daño.

***

LLAMADO.- El ex gobernador Fernando Baeza hizo un llamado a la sociedad para no participar en la consulta popular para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin rodeos, pidió a los chihuahuenses reflexionar y no acudir a las urnas, el próximo domingo.

CONGRUENTE.- Una postura congruente con el exhorto que el político chihuahuense fijó desde el pasado periodo electoral en el estado, cuando anunció que la priista Graciela Ortiz dejaba la campaña para cerrar filas en torno a la panista Maru Campos ya que no era cuestión de partidos, sino de evitar que Morena ganara en Chihuahua.

***

OPERATIVO.- Hoy, la Dirección de Seguridad Pública Municipal capitalina, dará el banderazo de arranque al Operativo de Semana Santa pero a diferencia de otros años, se coordinarán con las corporaciones de Aldama y Aquiles Serdán, según lo acordaron los alcaldes de los tres municipios durante la mesa regional de seguridad.

SEGURIDAD.- Las tres policías desarrollaron un conjunto de acciones preventivas y en el caso de Chihuahua, ofreció a las otras dos direcciones de seguridad, brindar mayor seguridad a los capitalinos que visitan los balnearios de Aldama o a quienes visitan la ciudad de Chihuahua.

CERCANÍA.- Ya después de la Semana Santa, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla retomará el 20 de abril los Miércoles Ciudadanos en la Plaza de Armas y ya todas las áreas fueron instruidas para atender y resolver las gestiones de los habitantes, de modo que nadie se vaya sin respuesta. Ya sea de puerta en puerta, con operativos en colonias, encuentros con sectores pero el alcalde le está apostando todo a la cercanía.

***

COMISARIOS.- En el Congreso del Estado, los diputados del PAN presentaron una iniciativa mediante la cual se pretende eliminar de la Constitución local y del Código Municipal del Estado, la figura de los comisarios de policía y los regidores comunitarios, así como limitar el poder de los presidentes seccionales.

TAREA.- Los legisladores Ismael Pérez Pavía y Luis Aguilar, presentadores del proyecto de reforma tendrán una ardua tarea ante sí, para empezar porque los presidentes seccionales y los comisarios de policía que están en el cargo, no estarán nada contentos con la enmienda que se pretende aplicar hasta a la Ley Electoral.

***

ACUERDOS.- Activos andan, de hecho, los congresistas de la bancada azul que lidera Mario Vázquez, quienes presentaron también iniciativas en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, a la salud, así como complementaron y fortalecieron puntos de acuerdo presentados por las demás fuerzas políticas.

HOSPITALES.- Tal fue el caso de la reserva presentada por Gabriel García Cantú, al punto de acuerdo de Morena, para añadir un exhorto al gobierno federal y cumpla con los compromisos suscritos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el Hospital Oncológico y de Especialidades en Ciudad Juárez.

***

ZOOM.- Todo indica que la modalidad virtual o híbrida en el Congreso del Estado llegará a su fin, máxime que la entidad lleva casi un mes en color verde del semáforo epidemiológico y el esquema presencial ya debería operar al cien por ciento.

ZOOM II.- Precisamente la Cámara de Diputados también eliminará esa modalidad, en cuanto termine el actual periodo ordinario y cuando menos se lleve a cabo partir del siguiente, si el semáforo Covid no dispone otra cosa.

***

ELECCIONES.- Al PAN en Chihuahua, por acuerdo nacional, le corresponde apoyar y colaborar con la coalición que disputa la gubernatura en Durango, encabezada por el priista Esteban Villegas.

BARAJA.- Por ello desde el martes, el líder estatal albiazul Gabriel Díaz se instaló en Durango, aparte de que algunos legisladores federales como Mario Mata y Rocío Reza, acudieron el domingo al arranque de campaña, aunque los congresistas tuvieron la opción de elegir a qué entidad apoyarán de las seis que se disputan. La mayoría de los panistas chihuahuenses optó por Aguascalientes.