--Fiscal a contrarreloj de guerras entre carteles --Ficosec se integra a mesas de seguridad

FGE.- En los pasillos de Palacio de Gobierno y entre los funcionarios de primer nivel no se habla de otra cosa que no sean inminentes cambios en la Fiscalía General del Estado. Difícil de creer que implique reemplazar al titular Roberto Fierro, a quien pese a una serie de acontecimientos suscitados desde que comenzó la actual administración ha sido uno de los miembros del gabinete más respaldado por la gobernadora María Eugenia Campos.

CADUCIDAD.- Entre las perversas herencias y el periodo de ajuste a 10 meses de iniciar el gobierno estatal, Fierro Duarte aún goza de la fase de espera para que su estrategia dé resultados, si bien ese plazo tiene una caducidad y va a contrarreloj frente a los reagrupamientos de las células criminales, que incluso al interior libran sus propias batallas.

MAPA.- Tan sólo el mapa delictivo en la capital del estado refleja que más allá de la acostumbrada confrontación entre los tradicionales carteles que predominan en la entidad, entre ellos mismos hay una guerra de poder y sería el factor que está provocando el repunte de homicidios; un detallado trabajo que esta casa editora publicará en su edición del miércoles.

PAREJO.- Lo que sí resultaría congruente es que más allá del regaño de la mandataria estatal al alcalde capitalino Marco Bonilla y el comandante Julio César Salas, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por relajar el blindaje de la ciudad de Chihuahua es que eso no exentaría al fiscal estatal.

ENROQUES.- Tras ocurrir múltiples ejecuciones en Ascensión, Juárez, Cuauhtémoc y Jiménez –sin contar todavía lo de Urique, Chihuahua y Bocoyna— en el primer cuatrimestre del año, ya se había subrayado la necesidad de enroques en las fiscalías de zona, lo cual no se ha llevado a cabo y eso probablemente debe ser lo inaplazable para Roberto Fierro.





CÍRCULO.- Trascendió que en el equipo de la gobernadora Maru Campos, uno de los principales defensores de la labor del fiscal es el secretario de Gobierno, César Jáuregui. Sin embargo, habría otro grupo que aboga por designar al ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien es ampliamente recomendado por el ex presidente de la República, Felipe Calderón.

CÍRCULO II.- Como se sabe, la titular del Ejecutivo Estatal no sólo es cercana al “calderonismo”, sino amiga de Felipe y Margarita Zavala, así como del también ex gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña.

PINZA- Reforzando esa teoría, fuentes del sector público señalan que cerraría la pinza con los principales asesores de la mandataria estatal como Javier Lozano Alarcón, Jordy Herrera Flores y Ernesto Cordero. Al tiempo.





FUSIÓN.- En otra vertiente se habla de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la Fiscalía General el Estado para que un solo titular dirija la fuerza del estado y no se divida en dos visiones, que acaban por “lanzar” la pelota de una dependencia a otra, lo que implicaría retomar el esquema que privaba de 2010 a 2016, el cual en la administración pasada se decidió dividirlas, lo que generó un gasto de más de 500 millones de pesos sin instalaciones ni suficiente personal. Actualmente, de mantener esa estructura sería el momento de apuntalarlas, como se expuso con el proyecto de la Torre Centinela. La moneda está en el aire.





CAPITAL.- En la mesa regional de seguridad se había planteado sumar a los integrantes del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) con el fin de integrar a las estrategias al sector empresarial para que aporten desde su experiencia en la estadística y en el análisis de la incidencia delictiva.

INCORPORACIÓN.- Ayer por primera vez, en la reunión que se celebró en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, aprovechando la exposición de La Gran Fuerza de México, Ficosec se incorporó por primera vez a través del director estatal Arturo Luján.

APERTURA.- Habrá que ver cómo se involucra el empresariado y cuáles serán sus planteamientos, pues siempre han buscado incidir, proponer y abonar a los planes de combate al crimen y a la inseguridad, lo cual se interpreta como buen síntoma de que se va en el camino correcto por la confianza, apertura y cooperación necesaria para aumentar la participación de la sociedad civil organizada.





INVERSIONES.- En la promoción de la mano de obra especializada en Chihuahua, la gobernadora anunció ayer que GKN Aerospace invertirá 10 millones de dólares en la expansión de tres proyectos para proveer a clientes líderes en la fabricación de aviones ejecutivos y para ello, transferirá una línea de producción en Europa para la elaboración de materiales compuestos, otra que está en Asia para fabricar elevadores para aeronaves y una más que está en Carolina del Sur para ensamblar fuselajes para jets a la capital del estado. Proyectos que impactarán a la cadena de suministros de GKN en Chihuahua como Metal Finishing Company, que para ello inyectará 2 millones de dólares.





INGRESO.- La buena noticia para los padres de familia es que el sistema del Colegio de Bachilleres aceptó a todos los aspirantes independientemente del resultado del examen, lo que sumó a 16 mil estudiantes para una matrícula total de 45 mil alumnos.

COBACH- La mala es que un porcentaje considerable fue enviado a algún plantel que no fue de su elección ante la saturación en los bachilleres 1, 3 y 4. La otra noticia es que los nuevos estudiantes ya no portarán el clásico uniforme de camisa blanca y pantalón gris, ahora sólo vestirán uniforme deportivo todos los días para no golpear más la economía familiar.