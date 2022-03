--Fiscalía al fin, informa sobre el caso Villarreal --Juárez y el cierre con broche de oro

IMPASSE.- Desde el 10 de febrero pasado, que se localizó el cadáver de René Villarreal, ex funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en la ciudad de Chihuahua y a quien se vinculó con el desvío de recursos de una cuenta del Congreso del Estado, a la fecha transcurrió un mes para que el fiscal general Roberto Fierro proporcionara información sobre el homicidio.

JUZGADO.- Fiel a su meticulosa formación, Fierro Duarte había indicado que no informaría –poco o mucho— para no entorpecer las investigaciones y ayer lo hizo, con dos presuntos implicados en el crimen ya en la audiencia ante el juzgado, tras lo cual fueron vinculados a proceso.

INTERPOL.- Un estilo diferente del fiscal pero contundente, ahora sí organizó una rueda de prensa para precisar además, que el autor intelectual está prófugo y ya se giró una ficha ante la Interpol.

COFRADÍA.- Dos semanas atrás se había filtrado la supuesta detención de los involucrados en el asesinato, sin embargo, la Fiscalía franqueó el flujo informativo, no lo negó ni lo confirmó, pidió a los medios de comunicación esperar y la gobernadora lo respaldó. Ahí están los resultados, habemus fiscal.

***

BROCHE.- La gira de la gobernadora para presentar el Plan Estatal de Desarrollo y sus matices por regiones cerró con el broche de oro esperado y precisamente en Ciudad Juárez, ese fundamental eslabón en la cadena productiva de la entidad que solía manejarse aparte, hasta ahora.

TOPE.- Con un lleno total en el gimnasio de Bachilleres, la mandataria estatal María Eugenia Campos destacó que una partida de 2 mil millones de pesos se destinarán a la frontera en materia de salud y seguridad, así como concluir obras que se quedaron a medias, de alumbrado público, drenaje pluvial y por supuesto, las del transporte público del BRT.

AMBIENTE.- Así que a pesar de la nevada registrada ayer en Juárez, la jefa del Ejecutivo Estatal fue recibida en un ambiente de celebración, sobre todo ante la decisión de trasladar a la frontera, la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

AVIDEZ.- Valió la pena la iniciativa de acercamiento regional, que desde el principio en Parral, después Delicias, Cuauhtémoc y al final, en Juárez mostró la avidez entre la ciudadanía por proyectos, obras y acciones gubernamentales, más que comprensible después de pasar por una pandemia y una parálisis productiva desde hace 11 años.

***

CAPITALES.- El alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, acudió a la Ciudad de México para el arranque de la Asociación de Ciudades Capitales de México conformada en total por 21 presidentes municipales del país. En la sesión de integración, Bonilla Mendoza compartió con sus homólogos, los principales logros en materia de seguridad a través de la Plataforma Escudo Chihuahua.

EJEMPLO.- No desaprovechó el alcalde para recordar que Chihuahua capital es la única urbe que cuenta con una policía local investigadora, que se traduce en capacitación y especialización de los agentes, cuya labor ya no es sólo de reacción sino de seguimiento en las indagatorias e integrarlo a las carpetas que serán judicializadas por los Ministerios Públicos. Además de la profesionalización de los oficiales en el Instituto Superior de Seguridad.

***

VERDE.- La ex candidata del PVEM a la gubernatura, Brenda Ríos Prieto dejó el partido, que en los últimos 15 años militó y en los que ocupó varios cargos. Prefirió retirarse antes de que las directrices empeoren más de lo que ya están, según se establece. Se deslindó por completo y prueba de ello, fue la visita que realizó a la Ciudad de México para reunirse con el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; seguramente vendrán más proyectos para la ex delegada de Semarnat y ex diputada.

***

IMPUGNACIÓN.- A propósito del partido del tucán, trascendió que la ex diputada y ex dirigente estatal del Verde, María Ávila Serna impugnará la asamblea donde fue electa Lina Villegas y no Patricia Borunda Lara, como se había informado el fin de semana, como secretaria general del partido en Chihuahua y donde además se anunció que Ricardo Colorado Seira es el nuevo delegado del CEN del PVEM.

IMPUGNACIÓN II.- De acuerdo con fuentes de primera mano, a dicha asamblea nunca llegó Patricia Borunda y sí Lina Villegas, a quien por cierto le entregaron el nombramiento de secretaria general, por lo que de impugnarse, será la autoridad electoral quien ordene si se lleva a cabo otra asamblea o bien a quién le validarán el nombramiento si a Villegas o a Borunda como secretaria general. En el caso de Colorado Seira no debería haber mayor problema, pues se supone que su nombramiento fue enviado desde la capital del país.

***

CDM.- Ya se supo por qué el presidente capitalino albiazul, Francisco Navarro ha andado en los últimos días con buenas noticias, nada menos por la llegada de la ex regidora Qkiss Soto como secretaria general del Comité Directivo Municipal. Con más de 40 años de militancia en el PAN, ella llega sin duda a reforzar al equipo, que ha tenido a bien liderar Paco Navarro.

***

JUVENIL.- Hoy por la tarde, se llevará a cabo el Seminario Juvenil organizado por Acción Juvenil Municipal del PAN y la Coordinación Estudiantil, a cargo de Carolina Sotelo. Se indicó que participarán el diputado local de Nuevo León, Eduardo Leal con la ponencia “Los jóvenes podemos”, también Mauricio Corona –ex presidente de la Comisión Juvenil de Canaco— con la conferencia “Empieza con lo que tengas”, así cómo Anna Pérez con el tema “Motiv-Acción”.