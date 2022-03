--Fiscalía y el hilo que deshebra --Regresan priistas al partido… Hasta Garfio

CANTO.- Indiscutiblemente en los últimos tres meses, alguien está “cantando” o señalando a los integrantes de la organización criminal que opera en la región sur del estado de Chihuahua, pues basta ver la estadística: En 70 días ya capturaron a más de 15 miembros, entre ellos, dos líderes de esa célula delictiva.

CANTO I.- Aunque dicen que las coincidencias no existen, todas las órdenes de aprehensión se han llevado a cabo una vez que Alfredo Lozoya dejó la alcaldía en Parral. En esa sincronía de eventualidades, incluso el ex presidente municipal fue detenido por autoridades estadounidenses el 31 de enero pasado.

FILTRACIÓN.- Coyuntura que para la clase política no pasa desapercibida, por un lado, el arresto de Lozoya Santillán y por otro, la serie de capturas, así que ya en ese tenor, la especulación de la filtración informativa con nombres y ubicaciones de presuntos líderes criminales, es una obviedad.

***

300.- Nada menos ayer, la detención de Antonio Leonel C. M. apodado “El 300” de Parral –hay otro 300 pero de Juárez— implica para la zona sur de la entidad, una serie de capítulos sin cerrar como algunos asesinatos de mandos de la Fiscalía y el homicidio del empresario Uriel Loya, dirigente de la Coparmex, un caso que tres años atrás sacudió al país.

TRIÁNGULO.- Mensaje de que la Fiscalía General del Estado decidió sacudir el avispero en ese punto de conflicto que se conecta con la parte baja de la Sierra Tarahumara y los municipios circunvecinos de Sinaloa y Durango, mejor conocido como el Triángulo Dorado.

CUELLO.- Por ahí decidió comenzar el fiscal general Roberto Fierro, comenzando por el fiscal de distrito hasta los ministerios públicos, quienes – a decir de agentes de la pasada administración— tenían hasta el cuello de infiltrados de ese grupo criminal.

***

NARANJA.- Hasta ahora, Alfredo Lozoya ha enmarcado su arresto en Estados Unidos como un malentendido por la documentación presentada en la compra dos avionetas, que él hizo pero aparecían a nombre de un tercero y de hecho, ya fueron subastadas en agosto del año pasado. El ex alcalde había convocado a una rueda de prensa el domingo, pero no se realizó y en cambio apareció en sus redes sociales acompañado de algunas personalidades de Movimiento Ciudadano.

BRAZALETE.- El dirigente del partido, Francisco Sánchez Villegas figura entre los emecistas que viajaron a Santa Ana, Nuevo México para arropar a Lozoya Santillán, ex candidato a la gubernatura en las elecciones pasadas y quien portaba un brazalete electrónico, con el cual le permitieron salir bajo fianza.

***

VÍNCULOS.- Respecto del homicidio de René Villarreal, ex funcionario de la JMAS en Chihuahua, trascendió que la Fiscalía indaga los vínculos de su socio, Alejandro R. –quien ya es buscado por la Interpol— con otros personajes que manejan inversiones en la ciudad y que a su vez, están relacionados con el ex gobernador César Horacio D.

VÍNCULOS II.- Alejandro R. no era el único que participaba en los recursos que ofrecía dispersar Villarreal, hay otros que son investigados por mover el dinero en varios restaurantes y cafeterías de franquicia en la capital, lo que los situaría con una participación indirecta en la consumación del delito.

AUDIENCIA.- Así va integrada la carpeta de investigación presentada por la FGE en la audiencia de los dos detenidos como autores materiales del crimen, donde también se mencionó a los hermanos Óscar y Sergio como colaboradores de Alejandro R.

***

CONVIVENCIA.- El sábado fueron citados reconocidos priistas a una convivencia, que encabezó Guillermo Márquez, presidente interino del Comité Directivo Estatal del PRI y el delegado nacional Jorge Meade, para garantizarles que la elección interna de renovación, será un proceso transparente, legal y democrático.

FUERTE.- El delegado tricolor hizo énfasis que en estos momentos su partido necesita una directriz fuerte, que alce la voz y construya perfiles idóneos, disciplinados y con carisma para la elección de 2024. Les hizo el llamado para sentirse orgullosos de su partido y retomen la vida interna.

INVITADOS.- Llamó la atención que entre el seleccionado círculo de invitados, reapareció el ex alcalde capitalino Javier Garfio, también los ex diputados César Pacheco, Minerva Castillo, Víctor Mendoza y Sergio Prieto, los profesores Rubén Núñez, Socorro Arroyo y Andrés de la O, los ex regidores Antonio García y Andrés Pérez Howlet y la actual regidora Ana Lilia Orozco.

AUSENTES.- Acudieron los ex presidentes del CDE a excepción de dos; Alejandro Domínguez, por obvias razones, ya que está en busca de la dirigencia y el diputado local Omar Bazán, quien sus razones tendría para no ir.

***

WASHINGTON.- A partir de hoy, se anunció que la gobernadora María Eugenia Campos iniciará una gira de trabajo en la capital estadounidense donde se reunirá con el embajador de México, Esteban Moctezuma así como diversos funcionarios del Capitolio para impulsar acuerdos en materia de seguridad y desarrollo económico.

AGENDA.- De acuerdo con la agenda presentada al Congreso del Estado, la mandataria se ausentará por cinco días y la acompañarán algunos miembros de su gabinete para impulsar la promoción del estado, por lo que seguramente una de ellas será María Angélica Granados, titular de la SIDE, mientras que en la entidad quedará al frente, el secretario de Gobierno, César Jáuregui.