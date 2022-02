--Fiscalía y Sedena ahora sí, muestran resultados --Veda electoral pone en jaque programas sociales

OPERATIVO.- Algo pasó que en operativos realizados entre la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional se capturó a 11 miembros de una célula criminal del cartel de Sinaloa, que opera en la región sur de la entidad. Y algo ocurrió para que se cristalizara la coordinación y se diera a conocer un logro.

ÉXODO.- No fue el desplazamiento de decenas de familias de la comunidad

San José del Rincón, del municipio de Guadalupe y Calvo, que el 23 de enero se desplazaron a Parral, huyendo de las células criminales apostadas en esa región porque no es el primer caso y ya es un éxodo hormiga que acumula a cientos de afectados que son obligados a dejar sus casas.

EJÉRCITO.- Fue el hecho de que casi una semana después, por gestiones de la Comisión Estatal de Derechos Humano, que elementos de la 42 zona militar acudieron a esa población, fueron atacados y tras un enfrentamiento, el Ejército instaló un campamento para que los pobladores pudieran regresar a sus viviendas. De ese nivel está el arraigo de las células delictivas.

ARMA.- Y a ello se atribuye la inusitada coordinación, los cateos en Parral y Guadalupe y Calvo, el blindaje de las instalaciones de la Fiscalía General de la República y que finalmente se informe del operativo. De hecho, a ese grupo criminal que según las autoridades se denominan “Los Salgueiro”, al arrestar a su líder Efrén S. G. a quien apodan “El Maniaco”, le incautaron un arma que pertenece a la Fiscalía General del Estado.

HONORES.- Llamó la atención que de la Fiscalía General del Estado no enviaran a un representante al homenaje póstumo del agente Rafael Canales, agente de Servicio de Asistencia de Seguridad de la Dirección de la División de la Policía Bancaria Comercial e Industrial, quien se desempeñaba como escolta de un empresario y fue asesinado el martes pasado en la capital del estado.

AUSENCIAS.- Al evento para rendir honores que ayer se llevó a cabo en las instalaciones del C4 acudieron el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, pero nadie de la FGE o de la Fiscalía Zona Centro. Cierto que la División de la Policía Bancaria, pertenece a la SSPE, pero se supone que ahora el trabajo coordinado y el acompañamiento distingue a las dependencias estatales.

SUBSECRETARIA.- En días pasados se oficializó el nombramiento de la ex diputada Rosa Isela Gaytán, como subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSPE, oficina que de facto ya había asumido y que formalmente, fue la semana pasada cuando la gobernadora María Eugenia Campos signó el nombramiento.

ESCOLTAS.- De inmediato, se filtró de la SSPE, que la primera orden que emitió Rosa Isela Gaytán fue que le asignaran escoltas –no precisaron el número de elementos— que la acompañen las 24 horas.

VEDA.- Hoy comienza la veda electoral, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno no podrán promover sus obras y acciones. El alcalde capitalino Marco Bonilla y el coordinador del Gabinete Estatal, Luis Serrato, pidieron a los ciudadanos permanecer atentos, pues aunque está prohibido hacer publicidad, sí es menester de las autoridades continuar con los programas sociales.

VEDA II.- A quien se la pusieron más complicada es a Adriana Ruiz, la coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, pues lo de menos es girar instrucciones para evitar cualquier error que pueda ser motivo de sanción, el reto será idear un plan para dar a conocer los logros obtenidos por la gobernadora María Eugenia Campos, tras su gira de trabajo en España, sin violar la veda generada por el proceso de Revocación de Mandato.

MENSAJE.- El ex alcalde de Parral y ex candidato a la gubernatura, Alfredo Lozoya Santillán, posteó una publicación en sus redes sociales desde El Paso, Texas. Un mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece con su esposa, Sol Sánchez –presidenta de Movimiento Ciudadano en Parral—, en el que refiere: “Toda tormenta es pasajera. Y no importa la adversidad que tengamos enfrente…” Apunte que enseguida fue replicado por un grupo de Facebook, que recién creó el perfil #FuerzaAlfredo.

PERFIL.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar andaba preocupado porque en redes sociales, algún gracioso creó un perfil falso, con su nombre y evidentemente daba mal uso a la información vertida. Enseguida se hizo el reporte a la plataforma para que la dieran de baja.

RATING.- Pero se mostró contento el edil fronterizo, a raíz de un estudio de demoscopia.com, en el cual apareció calificado en el lugar número uno de los alcaldes a nivel nacional. En segundo lugar figura Óscar Leggs, de Los Cabos, Baja California Sur y en tercero Gerardo Vargas, de Los Mochis, Sinaloa. Más abajo quedaron Geraldine Ponce, de Tepic, Nayarit y Luis Donaldo Colosio, de Monterrey, Nuevo León.