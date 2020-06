--Foco rojo en la CES y Cuauhtémoc --Votaron en contra de sus propias iniciativas --Enroques (necesarios) en la UACh

REPUNTE.- La movilidad observada durante el pasado fin de semana puso en alerta a las autoridades estatales, que prevén en catorce días un repunte de más casos positivos a esta enfermedad, derivados en buena parte por la celebración del Día de Padre. Por estos motivos la curva se ha tardado en descender.

PROTOCOLOS.- Por lo pronto se intensificarán los recorridos de vigilancia y supervisión en los diferentes centros de trabajo de los sectores de la industria, servicios y comercial, para verificar que se apliquen los protocolos de salud exigidos a cada uno de los establecimientos que reiniciaron sus operaciones.

SANCIONES.- Hay la instrucción de proceder con mano firme en contra de quienes no acaten las disposiciones o las medidas de prevención, pues a toda costa se desea evitar un retorno al semáforo en color rojo, con las restricciones pertinentes, como ya sucedió en el estado de Tabasco, en un retroceso que agravaría la emergencia sanitaria y la crisis económica.

CONFLICTOS.- De nueva cuenta los conflictos entre el mando único y los agentes municipales en Cuauhtémoc resurgieron, esto a casi un año de la llegada del comisario Diego Echeverría, quien coordina las labores estatales en esa zona.

CONFLICTOS I.- Ayer los agentes se reunieron con el alcalde Romeo Antonio Morales para pedir que se terminen los abusos por parte del comisario y del Mando Único, ya que incluso les tienen prohibido llevarse el arma de cargo y los dejan solos en los eventos de alto impacto.

CONFLICTOS II.- Desde hace varios años no se ha logrado hacer una labor de coordinación en la región occidente del estado, pues existen intereses de diferente índole que no permiten un trabajo coordinado, ya que los municipales quieren tomar el control de la estrategia de seguridad y el Mando Único se niega y pone sus condiciones para trabajar.

ROCES.- Recordemos que ya en una ocasión habrían detenido a la mayoría de los agentes de Cuauhtémoc, porque ninguno de ellos tenían porte de arma y prácticamente eran unos civiles armados en funciones de seguridad, lo que está prohibido por las leyes mexicanas y que ahora vuelven a incrementar los roces entre el mando de Diego Echeverría y los agentes municipales.

NEGATIVO.- El bloque PRI, Morena, PT, PVEM y ahora el PES ya está muy definido al interior del Congreso del Estado para continuar en la postura de ir en contra de las reformas electorales propuestas por el Ejecutivo; dicho en otras palabras, respaldar el proyecto negativo del dictamen elaborado por las comisiones unidas al mando del priista Omar Bazán Flores.

NEGATIVO I.- Por lo pronto ayer en la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales lo dejaron entrever, de nueva cuenta, pues con la ausencia de los diputados Francisco Humberto Chávez, Rubén Aguilar y Alejandro Gloria no se llevó a cabo la reunión de esta comisión por falta de quórum, sin embargo, aquí hay algo más...

REDUCCIÓN.- El asunto es que al interior de las Comisiones unidas dicho bloque votó en contra de la reducción de regidores y de su elección directa, de la reducción del número de magistrados electorales y desde luego de las elecciones primarias, sin darse cuenta –sobre todo los diputados de Morena- que votaron en contra de sus propias iniciativas; la iniciativa de reducir regidores por parte del gobernador es la misma que había presentado ya Morena, Movimiento Ciudadano y el PES.

REDUCCIÓN I.- Y es que fueron diputados morenistas de Juárez, así como de MC quienes mucho antes de la reforma electoral del Ejecutivo propusieron la reducción de regidores y su elección directa, iniciativas turnadas a la Comisión Primera de Gobernación; luego Bazán y Morena también habían presentado iniciativa para reducir el número de magistrados del TEE, turnadas de igual manera a dicha Comisión, no olvidemos que todo lo anterior ya fue votado en contra en Comisiones unidas.

INCONGRUENCIA.- Ahora que tocaba el turno a la Comisión Primera de Gobernación desahogar estas iniciativas que fueron enviadas en lo individual por diferentes legisladores (reducción de regidores y su elección directa, así como reducción de magistrados del TEE), los diputados morenistas –principalmente- ya no quieren acudir para no tener que votarlas a favor (pues son sus iniciativas) ya que de esta forma serían incongruentes al votarlas en contra en Comisiones unidas y verse obligados a votar a favor en la Comisión Primera de Gobernación; es decir, votaron en contra de sus propias iniciativas y esto en definitiva no es gratuito.

INCONGRUENCIA I.- Parece que lo que ganó fue cerrarle la entrada a la propuesta del gobernador, pero con esta decisión se metieron en un problema, fortalecieron a Cruz Pérez Cuéllar en sus aspiraciones; o sea los de Morena, de cualquier forma, no supieron para quién trabajaron.

MAGISTRADO.- Pero hay algo más, la bancada que coordina Miguel Colunga se dio cuenta que en noviembre se renovarán dos magistrados del Tribunal Estatal Electoral, mismos que son electos por el Pleno del Senado, donde Morena prácticamente tiene mayoría, por esa razón ya no quieren que se vote la iniciativa de reducción de magistrados del TEE en la Comisión Primera de Gobernación, pues seguramente al menos uno de esos dos magistrados le tocaría a uno de sus allegados.

IRONÍA.- Qué ironía: primero envía Morena y compañía propuesta para reducir de 5 a 3 los magistrados del TEE, luego el gobernador hace lo propio, acto seguido en Comisiones unidas lo votan en contra, se dan cuenta que también ellos lo propusieron a la vez que se dieron cuenta que les beneficia la renovación de dos magistraturas pues tienen mayoría en el Senado, pero ahora no quieren ir a sesión de Comisión Primera de Gobernador ya que tendrían que votarla a favor de la reducción.

CANDIDATO.- Por cierto el que dijo no estar interesado para aspirar a algún puesto popular para 2021 es el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar, quien desde su llegada a la dependencia estatal se ha visto muy activo recorriendo el estado con la entrega de apoyos directos por la pandemia generada por el Covid-19.

CANDIDATO I.- Por los pasillos de la Secretaría dicen que el interés estaría quizás en el Ayuntamiento de Camargo; otros aseguran que en la Cámara de Diputados y no han faltado los que lo proyectan para la grande del estado, que no suena descabellado ahora que se ha construido su proyecto de una forma “accidental”.

ASPIRANTE.- Ya ha dicho que no anda buscando aspiraciones, que él tiene sus negocios en el sur del estado y que por trabajo no batalla, pero también dice que le gusta el terreno y el contacto con las personas, más allá de la política tradicional.