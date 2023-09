--Focos rojos en Chihuahua 2000 --Ya subastan viajes a Juárez…

RELACIÓN.- Existe una relación importante en los tres recientes homicidios que se han registrado en las inmediaciones de la colonia Chihuahua 2000 de la capital del estado, donde el lunes pasado fue asesinada la universitaria Siria Fernanda, pues hay indicios de que se trata del mismo homicida.

ARMA.- De acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones, se estableció que es coincidente el calibre de arma de fuego y la cercanía de cada uno de los ataques en un perímetro de unas cuantas calles entre sí, así como la estrecha continuidad de fechas.

CERCANÍA.- Se trata de los asesinatos cometidos los días 19, 24 y 25 de septiembre, todos en esa colonia y donde al parecer se utilizó el mismo tipo de calibre, lo que hace suponer a los elementos policíacos que el perpetrador estaba a la caza de sus víctimas de un grupo específico de esa zona al norte de la ciudad.

CONFUSIÓN.- Si a ello se le añade el factor de atacar a una estudiante de la Facultad de Química, de 18 años, pues no era sólo una presunción que la hubieran confundido por encontrarse en el vehículo propiedad de un familiar —tal y como se adelantó esa versión en este espacio—, ayer la oficializó el fiscal general César Jáuregui.

CONFUSIÓN II.- Según estableció Jáuregui Moreno en rueda de prensa en Ciudad Juárez, el presunto asesino no tenía planeado matar a Siria, sino a un hombre pero disparó en 35 ocasiones al ver el auto y después se habría percatado del error.

DETENCIÓN.- Lo anterior se expuso después de que el jueves se girara un boletín de prensa para informar la detención de un hombre por armas y drogas, así como “investigado por hechos violentos recientes en la capital”, empero el arresto ocurrió el martes, es decir, un día después del crimen de la joven.

REPRESALIAS.- A decir del fiscal en los avances de las indagatorias se detectó la confrontación de grupos criminales en Chihuahua 2000 y las corporaciones están atentas ante la posibilidad de que se presenten más ataques por la muerte de la joven.





TRIANA.- En cuanto llegó a Juárez, se fue directo al bordo del río Bravo y desde la puerta 36, el diputado federal del blanquiazul Jorge Triana recriminó las deplorables condiciones en que se encuentran cientos de migrantes del lado mexicano… y desde ayer también del lado estadounidense porque ya no les abrieron y se interrumpió el registro para evaluar si califican o no para el asilo.

APIADE.- Acompañado por Xóchitl Contreras, presidenta municipal del PAN, el legislador se dijo consternado y exigió al gobierno federal resolver, casi que se apiade ante esta crisis humanitaria porque lo único claro es que ya está fuera de control.

SIGUEN.- Ayer de hecho, se reportó la llegada de más personas en situaciones de movilidad a la frontera, que si paran el tren aguardan o se bajan y viajan “de trampa” en el siguiente, optan por caminar y solicitar viajes de plataforma para dividirse el costo entre varios.

ALCALDE.- Triana Tena resaltó que el llamado no sólo es para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sino el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ya que su prioridad deben ser los juarenses y la ciudad, así como los extranjeros que están en suelo fronterizo más los que van en camino y mientras se están quedando en Ahumada y otros municipios como Chihuahua.

INM.- Destacó la ausencia de la autoridad federal y reclamó que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración sólo vino a Juárez e hizo una serie de compromisos con la gobernadora María Eugenia Campos y con el presidente municipal que no cumplió. El diputado se comprometió a insistir desde la Cámara de Diputados porque se tomen cartas en el asunto.





PLATAFORMAS.- A propósito de la migración, el operativo intermitente para bajar a las personas del ferrocarril de carga y que sólo es eso, hacerlos descender y se quedan a su suerte, el mecanismo de juntarse entre varios y pedir un viaje en autos de plataformas privadas de transporte no sólo va en aumento sino que también están fuera de control.

SUBASTAS.- En las empresas formales, los operadores no siempre reportan esos viajes para embolsarse el dinero directamente con precios que van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos por llevarlos hasta Juárez. Hay otros chats que ni siquiera son de compañías sino de choferes que literalmente subastan los tramos con esos rangos de precio.

COMPETENCIA.- No obstante, se dice que algunos conductores ya la piensan dos veces por las revisiones que hacen los militares en el puesto de inspección cerca del poblado de Villa Ahumada y sobre todo porque los miembros del crimen organizado —que controlan las rutas de “polleros”— los consideran competencia “desleal” y los agreden.





ALERTA.- La alerta migratoria compartida por las autoridades de Chihuahua con sus homólogos de Estados Unidos evitó que el exsecretario de Hacienda, Arturo F. V. tomara un vuelo a la Ciudad de México, si bien el trámite no tiene los alcances para detenerlo por la orden de aprehensión girada por la Fiscalía Anticorrupción.

ACORRALA.- Con eso se conforma por lo pronto el fiscal Abelardo Valenzuela en aras de que no hay una formal petición de extradición y por lo tanto, no interviene la Interpol, sólo acorralarlo a que por ahora no pueda salir tranquilamente de Estados Unidos como intentó hacerlo.

PRONTO.- Confía sin embargo, en que pronto estará frente a un juez y ejemplificó el caso del excoordinador de Comunicación Social, Antonio P. C., un proceso que se tardó pero finalmente fue puesto a disposición de un juez que ya lo vinculó a proceso. “Arturo F. V. irá por ese mismo camino”.