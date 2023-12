--Fórmula Mario-Daniela se afianza, según Gabo --Chihuahua en el top ten de urbes seguras

SEÑALES.- Con el hashtag: Vamos a ganar, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, presumió en sus redes sociales las señales inconfundibles que los encamina hacia el Senado y cómo las candidaturas para la Cámara Alta se están acomodando en el Frente Amplio por México con base en un reciente sondeo de intención del voto.

GANCHO.- Al plasmar la leyenda, “les digo que vamos a ganar, vamos con todo”, Gabo lo acompañó de una foto donde aparece junto con la gobernadora María Eugenia Campos, la legisladora federal Daniela Álvarez y el secretario de Obras Públicas del Estado, Mario Vázquez.

DISIPA.- Y compartió la encuesta de Massive Caller en la que el PAN junto con PRI y PRD concentran el 43% de las preferencias frente a un 35% de Morena, PT y PVEM, lo que el líder de los panistas atribuyó a la exitosa fórmula Mario-Daniela para competir por la senaduría, lo que de paso disiparía los rumores de que alguno(a) se baje de la contienda.

CAMPAÑA.- A la fecha, sin embargo, no se ha precisado si en primera fórmula debe ir o no una mujer, como se había dado a conocer según los acuerdos iniciales entre las dirigencias nacionales del FAM, así que aún se desconoce si en lo local, Juntos por el Bien de Chihuahua se apegará a ese criterio.

PACTO.- O ya el partido azul pactó con el actual secretario que sí compita, sea como titular o suplente, igual con la diputada pues se apela a que los dos han demostrado penetración y posicionamiento; Mario con su experiencia y habilidad política, y Daniela con su juventud y fuerza para ganarle a la 4T, como dice Gabo Díaz.





***





MAYORÍA.- Lo cierto es que los panistas están tan concentrados en el Congreso de la Unión y su fuerza para sostener posiciones, que no vaya a ser que los ratones se lleven el queso y se metan en las curules locales, pues mantener la mayoría en el Poder Legislativo no es poca cosa ni debería desestimarse el avance de los morenistas en la entidad.

DESCUIDO.- Bajo esa óptica, se perdió Juárez y se ve difícil la recuperación de esa plaza. En cuestión de seis años, la frontera tuvo un alcalde que arribó por la vía independiente Armando Cabada, después fue reelegido y cobijado por Movimiento Ciudadano y hoy en día es congresista por Morena.

DESCUIDO II.- Cabada entregó la Presidencia Municipal a otro integrante del partido guinda Cruz Pérez Cuéllar, quien también venía de MC y en las elecciones de 2021, ocho de los nueve distritos locales en Juárez quedaron en manos de Morena, así como 2 de 3 escaños del Senado y siete —junto con PT— en la Cámara de Diputados contra ocho legisladores del PAN y uno del PRI.

FLOTANTE.- Juárez no es el estado pero tiene el 40% del listado nominal aparte de una población flotante que no estará censada del todo pero el gobierno federal la ha dotado de credenciales de elector, lo cual mueve las previsiones y encuestas que no incluye a ese sector en sus sondeos de opinión.

PLOMO.- Más valdría irse con pies de plomo en todos los puestos a competir porque si una de las casas encuestadoras señala que 43% de los chihuahuenses se inclinaría por el PAN para el Senado contra 35% por Morena, con un margen de error del 3% pues deja un margen estrecho.

CLAVE.- Y se supondría que en ese sentido, el Congreso del Estado es pieza clave, ya que el partido guinda comenzó la LXVII Legislatura con 10 diputados más uno del PT contra 15 de Acción Nacional, 5 del PRI y dos de MC; en la actualidad, son 12 morenistas, ya no hay del PT y en MC sólo quedó el dirigente naranja.





***





TOP.- El alcalde Marco Bonilla inició la semana con noticias positivas para la capital, ya que ayer por la mañana soltó los nombres de las ciudades más seguras para vivir y el municipio por buenas prácticas, operativos y capacidad de respuesta, por primera vez apareció en el lugar número 10 del listado del Instituto Mexicano para la Competitividad.

TENDENCIA.- A decir del presidente municipal, la mejor posición de Chihuahua parte de la reducción en la incidencia de delitos, particularmente de los homicidios, si bien hay rachas violentas que parecieran opacar las cifras pero no han movido la tendencia.

CONTRAPESO.- Puntualizó que se contrarresta debido a los operativos que han derivado en detenciones, recuperación de autos robados e investigaciones que desde el centro de mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se realizan diariamente.

MANCUERNA.- Así que por primera vez la capital entra en ese top ten gracias a la disciplina de la corporación y su compromiso con la ciudadanía pero también por apostarle a la profesionalización de las filas policiacas desde que Bonilla Mendoza tomó las riendas de la capital y se designó a un policía de carrera al frente de la DSPM, el comisario Julio César Salas.