--Fue detenido y luego aparece en balacera --Reaparece el Dr. Gumaro --Convoca Corral a la unidad nacional

DETENIDO.- De nueva cuenta la puerta giratoria y la impunidad quedaron evidenciadas ante la vista de todos, esto luego de que los agentes estatales identificaran a uno de los fallecidos en el tiroteo del pasado sábado, quien debería haber estado detenido y no disputando la plaza en Madera.

APARECE.- Se trata de José Luis "el Lobo", quien es el hermano de Francisco A. M. "el Jaguar" y mismo que fue detenido el 16 de febrero por agentes estatales, quienes al identificarlo le encontraron más de 3 mil cartuchos y un vehículo robado, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la FGR, pero al parecer en uno días quedó en libertad.

ABRAZOS.- Pese a que tiene un vínculo sanguíneo con el líder criminal de Madera, que conducía un vehículo robado y que tenía más de 3 mil cartuchos útiles, las autoridades federales dijeron que no había acusación o investigación en su contra, por lo que lo dejaron en libertad, para que siguiera repartiendo abrazos y no balazos, y como se sabe no fue así, prefirió lo segundo.

BALAZOS.- Sin embargo, al volver a las actividades ilícitas, el viernes fue abatido junto con su hijo, en la emboscada que planearon los grupos antagónicos, donde en total murieron 19 personas en la comunidad de La Norteña, pese a que fue un duro golpe para el Cártel del Jaguar, no han de tardar en hacer una represalia similar y hacer otro campo de guerra el municipio de Madera, que hasta el momento ni las mismas autoridades pueden parar esa fuerte disputa de esa zona.

ESCENA.- Lamentablemente tuvieron que presentarse las primeras muertes por Covid-19 en Chihuahua para que de nueva cuenta saliera a escena el doctor Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien encabezó la rueda de prensa por parte del sector Salud estatal para dar detalles de los decesos.

TRABAJO.- Aquí lo documentamos, donde aseguran los que saben, el doctor Gumaro fue retirado de la pantalla y de los reflectores por “exceso” de trabajo, lo cual pocos se creyeron y le dieron entrada mejor al doctor Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, quien no tiene experiencia en pandemias ni epidemias.

UNIDAD.- Al decirse muy preocupado por el desalentador mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López, el pasado domingo, el gobernador Javier Corral expresó que si el liderazgo que se requiere en estos momentos por parte del presidente de la República no se concreta en los siguientes días, se tendrá que suplir con un gran acuerdo.

Este acuerdo sería sin distingos políticos, entre todos los actores, gobernadores, alcaldes, líderes empresariales, sociales, intelectuales, es decir organizarse la sociedad, para plantear cuáles deben ser los ejes esenciales de un plan de apoyo a la economía y protección a la salud, algo que se tendrá que convocar entre todos.

NACIONAL.- De no ser así el presidente deberá integrarse en el curso de los siguiente días o semanas a un esfuerzo de unidad nacional que él debió haber convocado, pues a decir gobernador, López Obrador perdió, el domingo, una enorme oportunidad para llamar a la unidad, para posponer en una época como ésta la lucha ideológica que sigue como un componente muy fuerte en el Presidente y que hoy por hoy se ha convertido en un elemento principal de inestabilidad y de discordia.

TIMONEL.- Es más preocupante enfrentar una crisis como la que viene, sin que el principal timonel esté plenamente consciente de la magnitud de lo que se está viviendo, preocupa a todos, sobre todo a quienes tenemos responsabilidades que enfrentar, expresó el gobernador en entrevista.

TIMONEL I.- Para el gobernador, el principal problema en el manejo comunicacional de esta crisis es la forma en que se ha conducido el presidente y ha perdido los reflejos que se le conocían, pues esa virtud, esa capacidad de resistencia, de terquedad que ha tenido políticamente a lo largo de su vida, que es un mérito indiscutible, se ha convertido en un defecto, en un obstáculo.

GOBERNADORES.- Se dijo sorprendido, al igual que el resto de los gobernadores emanados de Acción Nacional y que están afiliados a la GOAN, por las ausencias y el empecinamiento de no cambiar las cosas, pues luego de analizar el discurso del Presidente, no ven con claridad el apoyo del Gobierno Federal a las entidades federativas en el caso de la emergencia sanitaria y están haciendo lo propio en la medida de sus recursos, pues se esperaba el anuncio de estímulos fiscales y un crecimiento en las aportaciones a los estados, lo que les preocupa en gran medida.

LUZ.- Ya lo habíamos advertido en este espacio, quien sin hacer mucho ruido ha implementado acciones serias en beneficio de sus gobernados es el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, pues ayer anunció que los recibos de energía eléctrica de las familias más vulnerables de esta localidad serán cubiertos por la Presidencia Municipal.

LUZ I.- Ante la negativa del Gobierno Federal de congelar por un lapso las cuentas de los recibos de luz, el Ayuntamiento de Parral decidió cubrir el gasto de este servicio básico en las viviendas de las familias más necesitadas, anuncio que gustó a más de uno, no faltando quien pedía se retara a otros alcaldes a hacer lo mismo, en vista de que la Federación no responderá en lo absoluto.

DENUNCIA.- Carlos Rivera Alcalá, representante del PAN ante el Consejo Estatal del IEE, presentó una denuncia en contra del expriista Fermín Ordóñez Arana, por actos anticipados de campaña, esto luego de haber repartido volantes con información del coronavirus con su nombre, además de gel antibacterial.

DENUNCIA I.- Dentro de las quejas se señalan varias fechas de supuestos actos anticipados de campaña, pues Ordóñez, aspirante independiente a la alcaldía capitalina, publicó dentro de sus redes sociales varias fotografías donde entrega los apoyos, de igual manera otros señalamientos son las reuniones hechas con líderes de colonias, a quienes ha visitado con frecuencia y el PAN ve un fin político para su aspiración a la Presidencia Municipal.

DENUNCIA II.- Lo extraño es que ya hace meses se han venido realizando estas acciones de parte del expriista y no se actuó hasta este momento, y es que se dice que dentro de las filas del albiazul les llegó una encuesta –de las muchas que habrá- en la que Ordóñez lo posicionaron en un segundo lugar para llegar al Palacio Municipal.

RESPUESTA.- Lo anterior puso al PAN en un foco rojo para mermar su camino a la alcaldía; lo que sí es que Fermín se encuentra despreocupado por estas denuncias, y se espera una respuesta de su parte ante las acusaciones por los actos anticipados de campaña.