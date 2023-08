--Fuego amigo; ASE no investiga a Serrato --Presume SEP acuerdo con 31 estados…

SERRATO.- Parece que Luis Serrato no dejó muchos amigos en la estructura gubernamental de donde está generándose información que apunta a investigaciones de la Auditoría Superior del Estado en su contra, sin embargo, el titular Héctor Acosta lo desmintió al indicar que están revisando las cuentas públicas de 2022 y no a un funcionario en particular.

DESAPAREZCA.- Para algunos funcionarios el fuego amigo se avivó por la posibilidad de que desaparezca la Secretaría la Coordinación de Gabinete Estatal, según lo dio a conocer el martes pasado, la gobernadora María Eugenia Campos.

ESPECULAN.- Bastó que la jefa del Ejecutivo dijera que se analizaba ese tema para que corrieran las especulaciones de que Serrato Castell dejó la dependencia porque las cifras no le cuadraban y que el auditor del Estado ya lo tenía en la mira.

PROVISIONAL.- Si más adelante resulta que hubo contratos irregulares, gastos injustificados o presupuesto mal asignado, Acosta Félix se encargará de hacerlo notar. Y en tanto se define si esa secretaría se queda o no, el subsecretario de Planeación, Rafael Loera la encabeza de manera provisional y junto con el otro subsecretario Pável Aguilar siguen trabajando hasta que la nómina no diga lo contrario.





***





SEP.- Entre amparos, controversias y desacatos, sean peras o manzanas, la Secretaría de Educación Pública pretendió exhibir al gobierno de Chihuahua como el único que en el país queda fuera de la distribución de sus nuevos libros de texto como si las demás entidades federativas —como Coahuila, Nuevo León Colima y Jalisco—, todas estuvieran de acuerdo.

ACUERDO.- Por la noche, la SEP difundió un comunicado de prensa para informar que llegó a un acuerdo con autoridades educativas en 31 estados de México para disponer de los materiales oficiales del próximo ciclo escolar 2023-24, salvo Chihuahua que no estuvo presente en la LVIII Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

SUSPENSIÓN.- Lo cierto es que el estado grande fue el primero en obtener la suspensión provisional para la repartición de esos libros, luego del amparo tramitado por el diputado de MC, Francisco Sánchez Villegas y está por resolverse el otro recurso legal interpuesto por la Asociación Estatal de Padres de Familia y una gobernadora indígena.

CONTROVERSIA.- Además de la controversia constitucional que presentó el gobierno estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer entró a análisis para determinar si se somete a la revisión de una terna de magistrados. Acaso por ello, sea el único —como resaltó la secretaria federal de Educación, Leticia Ramírez Amaya— que no incorporará esos libros a las escuelas.

OPCIONES.- En apego a los mandatos judiciales, la mandataria estatal Maru Campos determinó que hay tres opciones para sustituirlos. Una, libros de secundaria diseñados en universidades de alto nivel; dos, los materiales de años anteriores y tres, elaborar cuadernillos con la colaboración de asociaciones de padres de familia y maestros.





***





RECHAZO.- Por cierto, la polémica sobre los contenidos en los libros de texto sigue provocando el rechazo de padres de familia, por más que los encargados de su elaboración salieron a dar explicaciones, incluso al hacerlo se subrayaron los errores.

SIMPLISMO.- En Chihuahua, la mayoría de las posturas vertidas reprueba que el simplismo sobre ciertos tópicos se justifique a que el maestro deberá explicarlo en el salón de clases, dejándoles la responsabilidad de enseñar y traducir lo que se quiso decir.

RESPETO.- La sexualidad, por ejemplo, se percibe entre muchas familias como una intrusión del Estado sobre los valores en casa, por lo que alcaldes como Marco Bonilla llamaron a las autoridades federales a respetar la suspensión de distribuir los libros.

RUDEZA.- Hasta morenistas de elevado rango están en desacuerdo con la forma en que se hipersexualiza a niños y niñas, lo cual se vuelve un despropósito y recurre a una “rudeza innecesaria”, mientras la ciencia, la tecnología, las matemáticas y el medioambiente son materias maltratadas y son las verdaderas raíces educativas.





***





ROMPE.- En los ecos que todavía resuenan en Parral, luego de la afiliación de Miguel Jurado al PRI se indicó que uno de sus operadores, el regidor José Ángel Rivera rompió con él y anunció su adhesión a Movimiento Ciudadano.

POSICIÓN.- Y es que precisamente Jurado Prieto lo colocó en la segunda posición de las regidurías en las elecciones pasadas, lo mismo que a Cristina Molina quienes luego dejaron la bancada priista para situarse como ediles independientes.

PINOCHO.- Así que el regidor conocido en la capital del mundo como el Pinocho Rivera dio a conocer en el chat de difusión del Cabildo que brinca al partido naranja sin especificar si le ofrecieron alguna candidatura.