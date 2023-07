--Funcionarios no pueden dormirse en sus laureles: Maru --Juzgado federal batea amparos de bomberos…

JORNADAS.- A las Jornadas Villistas en Parral irá la gobernadora María Eugenia Campos y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, ambos recibirán mañana al contingente de la Cabalgata Villista integrado por unos 10 mil jinetes y encabezarán una ceremonia por los nombramientos de Guachochi y Parral como pueblos mágicos, tanto en el Palacio de Gobierno como en el Pabellón Revolucionario.

SESIÓN.- Asimismo, la mandataria y el secretario federal participarán el jueves en la sesión solemne del Congreso del Estado para conmemorar la muerte del general Francisco Villa y se dará pie al arranque de actividades hacia el año del Bicentenario de la Fundación del Estado.

GESTIONES.- Maru Campos presidirá además actos públicos y privados con diferentes sectores de Parral y continuará con las gestiones interinstitucionales ante dependencias del gobierno federal y municipal en aspectos prioritarios como el teleférico.





***





REGAÑO.- Un llamado de atención hizo por cierto la jefa del Ejecutivo estatal a los miembros de su gabinete al apuntar que cada semana junto con su equipo financiero revisa el avance de la ejecución del gasto de las secretarías y hay algunas que no han terminado de aplicar su recurso en lo que va del año, es decir, que andan atrasados en la planeación.

REDIRECCIÓN.- Ante ello sostuvo que no se incurrirá en el subejercicio —como solía ocurrir en la administración anterior— y los recursos estatales no ejercidos se reorientarán a programas y proyectos que cubran otras necesidades de los chihuahuenses.

ACTIVOS.- Enfatizó que es obligación de los funcionarios estatales estar pendientes y activos en el uso de los recursos públicos y en algunas no se ha hecho así, por lo que ya instruyó a José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda, para que se reenfoque el gasto.

LAURELES.- Ya sea porque anden distraídos u ocupados en posicionarse en encuestas para ciertos puestos —eso no lo dijo la gobernadora, es una interpretación— “aquí los secretarios tienen que tener muy claro que si se duermen en sus laureles para no ejercer el recurso, se irá a otros programas porque Chihuahua no está para esperar a que terminemos de ejercerlo” —y eso sí lo expuso tal cual—.

ATENTOS.- Campos Galván aclaró que hay dependencias que por su complejidad (en los rubros de inversión, de infraestructura, de servicios generales y de adquisición de bienes inmuebles) pueden presentar situaciones de retraso como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora encabeza Mario Vázquez y donde en su momento, se dejaron varios proyectos sin terminar y se ha tenido que reorganizar el recurso.





***





BOMBEROS.- Resulta que los bomberos que se opusieron férreamente al proceso de ascensos en la corporación fueron a ampararse ante la justicia federal como último recurso para echar atrás la restructura que se venía implementando para reorganizar las mejoras salariales, el perfil de puestos y la adquisición de equipos óptimos, apostándole a que todo tenía que hacerse del modo al que ellos les convenía, según trascendió.

NEGATIVA.- Al menos eso explica de acuerdo con fuentes de la benemérita institución que interpusieron los amparos, empero el viernes pasado un juez federal les negó de manera definitiva la suspensión de dicho proceso y no hubo elementos que pudiera considerar para frenarlo ni rehacerlo.

CALLE.- Con ello, el derecho que se han ganado los elementos de Bomberos por todos sus años de trabajo y una verdadera vocación de servicio se garantizó. Y si unos cuantos disidentes siguen aspirando a un ascenso, pues tendrán que hacer lo que el resto de sus compañeros: trabajar duro y ser disciplinados porque no es lo mismo hacer labores administrativas que estar combatiendo fuegos en la calle.





***





SHEINBAUM.- Claudia Sheinbaum ya anunció que estará en Juárez el próximo sábado 22 de julio para sostener encuentros con varios sectores de la sociedad, de los cuales su Comité Estatal confirmó que uno de ellos serán los empresarios de la maquiladora, también se dio a conocer que la doctora sólo visitará la frontera.

MENSAJE.- La aspirante a la candidatura presidencial por Morena tampoco acudirá a la Plaza de la Mexicanidad, donde está la X Monumental —en su reciente visita Adán Augusto López acudió a la Plaza de Armas— y Sheinbaum Pardo dará su mensaje a los juarenses en el monumento a Benito Juárez como único evento masivo.

JUÁREZ.- Se eligió ese lugar porque fue el primero que visitó Andrés Manuel López Obrador ya como presidente, según recalcó el diputado Benjamín Carrera, donde a decir de la congresista María Antonieta Pérez acudirán más de 10 mil personas, cuyo apoyo —puntualizó el diputado Óscar Avitia— será suficiente para que Claudia sea la próxima coordinadora de la 4T rumbo a las elecciones.