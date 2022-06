--Gabriel Díaz y su as bajo la manga --¿Exdiputada de MC con guardia federal?

ELECTORAL.- Dicen los que saben del tema, que la elección de Durango se ganó –entre otras cosas— gracias a la implementación de estrategias electorales utilizadas en campañas de Chihuahua, Coahuila y Querétaro.

EXPERIENCIA.- Precisamente del estado grande, quien se instaló allá varios días fue Gabriel Díaz, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien lleva en su currículum numerosas operaciones territoriales y electorales, que le han dado la experiencia para decir: “sabemos cómo ganarle a Morena”.

AS.- Cuando se le pregunta a Díaz Negrete, cuál es el as bajo la manga apela al secreto de la receta que no se dice a los cuatro vientos pero sí detalla cómo deben moverse las fichas, es decir, los operadores por colonias y sectores, cómo enfocarse en donde los números sí trabajarán a favor del candidato(a) y cómo revertir resultados, todo lo cual suena de sentido común pero a la hora de las contiendas se requiere pulso quirúrgico.

RÉPLICA.- Lo cierto es que Durango por poco y no se gana, la expectativa inicial era un tajante no, después quién sabe y para el día de la elección casi había un empate, que al final se abonó a la coalición Va x México, de modo que algo interesante hay que replicar para el próximo año y el que sigue.





***





INE.- En el PRI nadie quería ser representante ante el INE, luego de la salida del diputado federal Rubén Moreira, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno designó al ex gobernador de Querétaro, José Calzada, sin embargo, durante el proceso electoral renunció y ahí tuvo que entrar –y no podía decir que no— el diputado federal chihuahuense Hiram Hernández, sin la mínima experiencia en la materia, según se expuso.

INE II.- De qué tamaño será la crisis del tricolor, que por los compromisos adquiridos con el grupo de “Alito” no podía decir que no pero jamás se imaginó que el ex gobernador iba a renunciar días antes de la elección, por lo que no le quedó más que tomar protesta como representante y subir un video a redes sociales para dar a conocer el hecho.





***





ALITOS.- Hablando del grupo de los “Alitos” en Chihuahua, varios priistas están esperando ser convocados por la dirigencia estatal o por aquellos políticos que pertenecen a las filas del presidente del CEN del PRI, para el llamado de unidad y cierre de filas, ahora que el dirigente ha sido señalado cada lunes y martes por presuntos actos de corrupción.

ALITOS II.- Entre los que piden ser requeridos destacan Omar Bazán, quien dijo estar atento al llamado de la exsenadora Graciela Ortiz y del diputado federal Hiram Hernández, los perfiles más cercanos al jefe nacional.





***





SEGURIDAD.- Cuando el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera y el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada se enteraron de las amenazas que recibía la diputada Ilse América García –quien ya renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano— no dudaron en brindarle seguridad y por ello, desde hace algunos días la congresista es resguardada por seguridad federal.

ACUERDOS.- Dicen que el gesto de apoyo fue lo que tomó en cuenta la ex emecista, Ilse América para acabar de irse del partido naranja y pedir su adhesión a la fracción de Morena en el Congreso del Estado. Sin dejar de mencionar que también estuvieron negociando la candidatura a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, municipio que Morena ganó en las elecciones pasadas.





***





UNIDAD.- A propósito de morenistas, decenas de militantes, simpatizantes y funcionarios de la 4T de toda la entidad llevaron a cabo un convivio a lo grande para celebrar el triunfo del domingo pasado y según expusieron, enviar un mensaje de fuerza y unión, de cara a los procesos electorales del próximo año y 2024, así como de la inminente renovación del Comité Ejecutivo Estatal.

GRUPOS.- Entre los asistentes, se observó por parte del Comité al profesor Martín Chaparro, Ximena Reyes, Osmand González y Ruth Arvizu. De los consejeros estatales a Hugo González, Héctor Lara y Mari Machuca; de los diputados a Cuauhtémoc Estrada, María Antonieta Pérez, Ilse América García, Adriana Terrazas y el exlegislador Miguel Ángel Colunga. Asimismo, Rubén Castañeda, Eliel García, Lupita Pérez y dirigentes sindicales como Arturo Martínez, Eduardo González y Antonio Martínez.





***





FOROS.- El fin de semana, los integrantes del Senado de la República, encabezados por el chihuahuense Rafael Espino de la Peña iniciaron los foros de consulta para la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una instrucción pendiente que debía hacerse varios meses atrás por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ENTIDADES.- La agenda para desarrollar estos foros y escuchar a los especialistas en esa área contempla siete eventos entre los meses de junio y julio y serán en cinco entidades federativas: la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelia y cerrarán en Ciudad Juárez, este último en agenda para el jueves 7 de junio con el tema “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”.





AUMENTO.- A pocas semanas de asumir la Secretaría General de la Sección 8va. del SNTE, el profesor Eduardo Zendejas Amparán comenzó su plan de trabajo con el pie derecho en lo local, donde se mantiene un diálogo abierto con el Gobierno del Estado y en particular con el titular de Educación, Javier González Mocken.

MAESTROS.- También a nivel federal, ya que según se dio a conocer, el líder nacional magisterial Alfonso Cepeda consiguió un incremento de 8 mil millones de pesos respecto del año pasado y de esta forma, mejorar el sueldo de los docentes con menores ingresos.