--Gira en Washington despegaría el 31 de octubre --Alcaldes echan a volar la imaginación financiera

CEROCAHUI.- A estas alturas es difícil determinar qué es más grave, si los asesinatos de los jesuitas en el poblado de Cerocahui, que nadie haya sido detenido por ello o la impunidad con que en este caso y por años operó en esa región serrana el líder delictivo apodado “el Chueco”; lo que sí queda claro es que la Compañía de Jesús ni entonces ni ahora lo dejará pasar.

PRESIÓN.- A 48 horas de cumplirse cuatro meses de los crímenes de los padres Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, así como el guía de turistas Pedro Palma, todos victimados al pie del altar de la parroquia en esa comunidad del municipio de Urique, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó que la Secretaría de la Defensa Nacional clasifique a los derechohumanistas como “grupos de presión”.

PRESIÓN II.- Según la congregación católica, de los archivos hackeados a la Sedena se desprende que tenían clasificado como grupo de presión al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) por las acciones realizadas a partir de los crímenes en Cerocahui, aun cuando tienen una trayectoria de casi 34 años.

MONITOREO.- Héctor Fernando Martínez, vicario de la Diócesis de Bocoyna, enclavada en el corazón de la Sierra Tarahumara donde los jesuitas han trabajado por décadas, cuestionó que se hubieran girado órdenes a los militares de monitorear al Centro, en lugar de concentrarse en detener al presunto asesino José Noriel P. G., aún prófugo de la justicia.





***





GIRA.- Después del anuncio de la gira de la gobernadora María Eugenia Campos por Washington, se está formalizando la fecha de su viaje y la comitiva que la acompaña, lo cual según se dio a conocer será el 31 de octubre cuando emprendan el vuelo rumbo al país vecino en busca de inversiones para la entidad.

INVITACIÓN.- Se indicó que la gira, enmarcada en el Mes de Chihuahua en Washington, como ya se había informado en este espacio, fue a invitación expresa del embajador Esteban Moctezuma a la mandataria.

INVERSIÓN.- De ese modo, la jefa del Ejecutivo estatal permanecerá en la capital estadounidense los días 31 de octubre, así como 1, 2 y 3 de noviembre, ya que además de acudir al evento dedicado a la entidad, Campos Galván sostendrá reuniones con directivos de corporativos que han manifestado su interés por invertir en el ramo aeroespacial y electrónico, principalmente.





***





CUENTAS.- Muchos presidentes municipales, como el parralense César Peña, se la han pasado estos días en el cabildeo del Congreso de la Unión, así como del Estado y, por otro lado, corriendo el lápiz para cuadrar las cuentas y proyectar otras fuentes de ingresos.

INGENIERÍA.- Y es que necesitarán de toda la ingeniería financiera tanto alcaldes como gobernadores, particularmente los que no son de Morena, ante el magro panorama del Presupuesto de Egresos de la Federación, que ya esboza nulo incremento en las participaciones y partidas de programas y en algunos casos hasta reducciones.

PARQUÍMETROS.- En Parral, por ejemplo, el Ayuntamiento ya no recibirá íntegros seis millones de pesos que cada año entraban por concepto de multas por estacionómetros –a 80 pesos cada sanción—, pues ahora ingresarán a Recaudación de Rentas del Estado, que cobrará 5% de lo recabado a la administración de Peña Valles.

PRISA.- Y no es sólo el hecho de pagar la comisión a la infraestructura del gobierno del estado sino que los propietarios ya no correrán a pagar porque la multa por no pagar el parquímetro ya no será motivo para quitar la placa y retener documentación –licencia o tarjeta de circulación— al empatarse el reglamento municipal con la ley estatal.

RADARES.- Así que le dieron la vuelta y Tránsito Municipal optó por utilizar radares para medir la velocidad con que se desplazan los conductores, cada multa costará mil pesos e irán directo a las arcas locales, una forma de subsanar lo que no ingresará y quién puede cuestionarlo cuando es asunto de seguridad pública y peor con casos como el guiador de un Camaro que arrolló y mató a 3 personas el 25 de septiembre pasado por circular a exceso de velocidad y aún no pueden detenerlo.





***





MANCUERNA-. Sin discursos de por medio, el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar y el diputado federal Armando Cabada Alvídrez hicieron acto de presencia el domingo pasado en el Paseo Ciclista, organizado por el Canal 44 con motivo de la celebración del 42 aniversario de la televisora, de la cual por cierto es dueña la familia del legislador y exedil fronterizo.

CICLISTA.- Con el ánimo de mostrar su amistad y cercanía llegaron los políticos. Más tarde el presidente municipal felicitó a la familia Cabada y a su equipo de trabajo por llevar las noticias a los hogares juarenses durante más de cuatro décadas. En tanto que otro morenista y ciclista de corazón estuvo ausente, el también delegado estatal del Bienestar, Juan Carlos Loera.