--Gran compromiso estar en las grandes ligas… --Choque de trenes entre fiscalías por caso Aras

SEXTO.- Qué importante es cuando un gobernante echa a andar la maquinaria para que el aparato institucional opere en función de los sectores productivos y sociales, prueba de ello es que la capital del estado no sólo escaló cuatro peldaños para pasar del lugar 10 al 6° en el Índice de Competitividad Urbana, sino que ahora se mida entre las grandes ligas.

COMPROMISO.- El comparativo con Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro y el Valle de México expone que la ciudad de Chihuahua mejoró en los 69 indicadores que el Instituto Mexicano para la Competitividad evalúa entre 66 urbes del país, sin embargo, impone también el reto de mantener niveles no sólo de inversión sino de seguridad, servicios de salud, transporte y movilidad, crecimiento ordenado hasta el consumo de energía y el matiz de sociedad incluyente.

DÉCIMO.- Factores que explican por qué un punto como Juárez, el que más aporta al PIB estatal y concentra la mayor población, se sitúa en el décimo puesto del índice en un nivel medio, en lo cual influye que se le considere entre las zonas urbanas más inseguras de la República, un deficiente sistema de transporte público, la disparidad de pobreza y asentamientos habitacionales y, por supuesto, la migración que genera una población flotante sin control.





***





POSADA.- A la reunión con la gobernadora María Eugenia Campos acudieron alrededor de 40 presidentes municipales como Marco Bonilla, de Chihuahua; Humberto Pérez, de Cuauhtémoc; Cynthia Ceballos, de Nuevo Casas Grandes y Miriam Soto, de Meoqui, así como la mayoría de la región serrana. Sin embargo, faltaron a la cita Cruz Pérez Cuéllar, de Juárez, y César Peña, de Parral.

BRINDIS.- La posada en el Palacio de Gobierno se enmarcó por el mensaje de unidad de los municipios con el Estado para seguir trabajando por los chihuahuenses y lograr una disminución importante en la inseguridad y un progreso notable en servicios de salud.

FOTO.- Y como ayer el Congreso del Estado liberó las Leyes de Ingresos de los 67 municipios, los alcaldes iban bien y de buenas, con el trato cercano que han mantenido con la mandataria para tomarse la foto junto al pino navideño instalado en el patio central del edificio de cantera.





***





CHOQUE.- A lo menos un choque de trenes se percibe entre las Fiscalías, la Zona Centro y la General del Estado, ante el allanamiento en una de las mansiones del dueño del corporativo de Aras y la violación de los sellos de embargo en otros dos inmuebles del exclusivo fraccionamiento Lomas de San Chárbel en la capital.

TRENES.- Como lo publicó esta casa editora, el lunes pasado se detectaron los sellos rotos en los tres domicilios y de acuerdo con la abogada de Armando Gutiérrez, dueño de la casa y del grupo financiero, lo habría allanado uno de sus socios –el maestro de la Facultad de Contabilidad— que habría adquirido la propiedad con un cheque sin fondos.

FZC.- Sin embargo, el fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez, dijo ayer que ingresó porque cuenta con un amparo que gracias a un juez federal le otorgó una suspensión definitiva y que eso sí, investigarían lo de los sellos violentados, ya que hacen esporádicos patrullajes y apenas se dieron cuenta de que alguien entró.

FGE.- En cambio, el fiscal general Roberto Fierro no se mostró tan sereno, resaltó que Zona Centro es responsable de la vigilancia y ya indagan, “porque pareciera que son acciones que involucran otros intereses para que las investigaciones no sigan”, al recalcar que no se pueden permitir allanamientos en bienes asegurados.





***





CONVOCATORIA.- A propósito de festejos decembrinos, ya empezaron las comparaciones entre la posada organizada por el dirigente priista Alejandro Domínguez, donde al parecer no hubo mucha asistencia, y la que llevó a cabo el expriista Fermín Ordóñez, quien logró convocatoria gracias a los regalos entregados a líderes de colonias.

MÚSCULOS.- En la fiesta del PRI Estatal destacó como invitado el exalcalde Antonio Garfio ya sin el bigote que se dejó luego de “retirarse” de la política, mientras a la otra posada acudió el presidente municipal Marco Bonilla.





***





CÁNCER.- Aún con los repuntes de casos activos de Covid-19, pero nada qué ver con los picos alcanzados en los dos años previos, la asociación Chihuahuenses en Apoyo del Poder Judicial entregó su donativo al área oncológica del Hospital Infantil.

MUESTRA.- Los funcionarios del Poder Judicial dieron de manera voluntaria parte de sus percepciones para la compra de insumos médicos en hospitales del estado durante la pandemia y ahora se destinaron a tratamientos para el cáncer.





***





JURASSIC.- Un respiro al sistema de trabajo del Senado, donde un día mayoritean iniciativas y otro se emiten discursos vacíos, empero la ocurrencia de la senadora Xóchitl Gálvez merece el reconocimiento social para dar en el clavo y protestar de una manera innovadora con una botarga de dinosaurio contra el Plan B de la reforma electoral.