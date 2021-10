--Grilla desbordada en el Poder Judicial del Estado --Madrugan a los ‘profes’ de la Sección 42

PLENO.- Varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia se reunieron ayer en el despacho del presidente del Poder Judicial del Estado, Pablo Héctor González para discutir, entre otras cosas, el cambio de uno de los dos magistrados que representan al TSJE en el Consejo de la Judicatura del Estado.

PEROS.- De buena fuente se informó, que la idea era remover a Gabriel Ruiz para darle entrada a Rafael Quintana. Sin embargo, no hubo un consenso en el enroque, pues se supo que la reunión entre una veintena de juristas con el presidente duró más de cuatro horas sin acuerdos.

RATIFICADO.- Y es que Ruiz Gámez fue ratificado como consejero, apenas un año atrás –el 15 de octubre de 2020— y por unanimidad se acordó que continuara en el cargo hasta mayo del próximo año, además de que se le hizo un reconocimiento por su labor en el CJE desde 2018.

JUECES.- Hoy a las 9 a.m. sesionará el Pleno del Tribunal y de entrada, el tema a discutir, será la representación del TSJ en el CJE, tras lo cual el propio Consejo empezará a discernir en la ratificación o no de 45 jueces electos en el último proceso, el cual fue en suma cuestionado por la participación calificada de impuesta y arbitraria de la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela Castro.

***

PARTICULAR.- Poco se ha hablado de la secretaría particular de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Durante la transición, fue el exdiputado panista Jorge Espino, quien se encargó de recibir el despacho del Ejecutivo Estatal y trabajó algunos días de la mano de Roberto Fuentes, exsecretario particular de Javier Corral y hoy, subdirector jurídico del Ayuntamiento de Chihuahua.

PARTICULAR II.- Posteriormente, Espino no fue ratificado como secretario particular sino Mario Contreras Figueroa, a quien en su momento colocaban como el siguiente secretario de Desarrollo Rural, dada su cercanía con el sector agropecuario de la entidad, empero la invitación fue para situarse en el despacho de la Ejecutiva del Estado.

PARTICULAR III.- No debe ser nada sencillo ser el encargado de la secretaría particular de la gobernadora, más cuando se tiene a dos mariscales de campo en el equipo, como César Jáuregui y Luis Serrato, este último ya muy comentado en el círculo rojo como el vencedor en un duelo contra César Navarrete, excoordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

CONFIABLE.- De Contreras Figueroa hablan bien propios y extraños. De hecho, en el PAN celebran que un personaje serio como él esté a cargo de ese puesto de alto nivel profesional y de confianza.

***

JÓVENES.- Más de 200 jóvenes panistas se congregaron el fin de semana en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN, en torno de Emma Álvarez Villavicencio, quien busca la dirigencia juvenil nacional del albiazul. Trascendió que fue bien recibida y respaldada por los líderes de Acción Nacional juvenil en el estado, Ricardo Huerta y en la capital, Leticia Salinas, quienes mostraron que son el ala fresca y fuerte.

CONVOCATORIA.- El nivel de la convocatoria no está para menos, sobre todo en vísperas de las respectivas renovaciones para las secretarías estatal y municipal de las siguientes generaciones de panistas en la entidad, evento que también se traduce en una contundente demostración de músculo desde Palacio de Gobierno con la joven mexiquense, quien seguramente será la próxima Secretaria Nacional de Acción Juvenil, encargo que aún ostenta Alan Ávila.

***

RECARGADO.- César Omar Muñoz Morales llegó con la espada desenvainada en su segunda participación como secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez, una corporación que se ha caracterizado por detener a vendedores de droga en las calles, sin embargo, el comandante aseguró que irá más allá.

RECARGADO II.- De acuerdo con el jefe policíaco, capturará a los distribuidores, es decir los que surten a quienes venden, aunque no precisó si irá hasta la jerarquía más alta de los cárteles. En todo caso, la coordinación con los otros niveles de gobierno será lo que dé buenos resultados y ojalá así sea, sólo este fin de semana en la frontera se registraron 15 homicidios relacionados –según la Fiscalía Zona Norte— con actividades criminales.

***

SEGURO.- Hacia el interior de la Sección 42 del SNTE surgieron inconformidades, tras conocerse que el secretario general Ever Avitia Estrada, pactó con compañías, un incremento a la tarifa quincenal para cubrir el seguro personal y vehicular de los agremiados, medida que no fue consultada ni aprobada por los más de 22 mil trabajadores de la educación.

MADRUGUETE.- Acorde con la versión de los afectados que fue compartida en redes sociales, los hechos ocurrieron el viernes pasado durante una tempranera reunión, transmitida vía zoom y que encabezó el profe Ever con su Comité Directivo.

MERMA.-La molestia no se hizo esperar, al considerar que en ningún momento les fue consultado su plan y los sindicalizados advirtieron que la tarifa fijada mermará sus ingresos, pues trascendió que también tendrán que pagar un retroactivo correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

DINEROS.- Los afectados apuntaron que esa conducta les parece sospechosa, desde el momento en que la reunión se efectuó de manera virtual a las 7 de la mañana y muchos ni se enteraron. En consecuencia, dijeron que ya se organizan para realizar manifestaciones contar su dirigencia.