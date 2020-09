-Guerra electoral en puerta -Se une la IP a la defensa del agua -Chihuahua capital genera certidumbre

CONFLICTOS.- Por lo que dijo el presidente López Obrador ayer en la mañanera, es de esperarse una nueva embestida desde el gobierno federal en contra de los agricultores, así como de otros actores participantes en el conflicto del agua de las presas del estado y que fueron mencionados durante esa rueda de prensa en la que el Presidente acusó de un plan para meterlo en problemas con los Estados Unidos y para que dos partidos políticos obtengan beneficios político-electorales.

POLITIZAR.- Como si las acusaciones desde la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a los involucrados en el conflicto, así como el congelamiento de cuentas a agricultores, un exgobernador del estado, así como a la alcaldía de Delicias, no fueran suficientes para enardecer los ánimos en la zona centro-sur de la entidad, los señalamientos lanzados desde la tribuna presidencial, de que le armaron un complot financiado por los nogaleros, prometen politizar aún más este conflicto, al dejarse de lado un problema de índole social.

COINCIDENCIA.- En dos aspectos, al menos, hubo coincidencia del presidente con las expresiones anteriores del gobernador Javier Corral: el primero es que la corrupción en la Conagua es considerada como una causal de la problemática actual; en segundo punto, la revisión en octubre de los saldos a pagar del Tratado y entonces cubrir el déficit a través de diversas alternativas, considerando incluso las presas de otras entidades y de Chihuahua.

ENTREGA.- Esa entrega de agua de presas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas estaba en la propuesta conjunta manejada por el gobernador Javier Corral y los productores chihuahuenses, quienes habían ofrecido 100 millones de metros cúbicos a extraer de Las Vírgenes, para no tocar la reserva de La Boquilla y que en los hechos no fue aceptada por el gobierno federal, que hasta la fecha no los ha recibido en audiencia, a pesar de las solicitudes planteadas, según se ha comentado.

AGRESIÓN.- Al respecto, el gobernador Javier Corral, al reiterar la invitación a la Conagua a cotejar cifras del agua entregada por Chihuahua, aclaró que ha existido la disposición al pago del Tratado Internacional de 1944, sin embargo la federación cerró las posibilidades a una salida negociada al interrumpir la comunicación, lo que agravó la problemática, que también se recrudece con las descalificaciones presentes en la narrativa presidencial, que, se dijo, agrede a los productores

TEXANO.- Si ya de por sí el nivel de tensión era alto entre la federación y nuestra entidad, la exigencia de pago de parte del gobernador texano Greg Abbott la sube más, lo que hace pensar que vienen reacciones más fuertes del gobierno federal, que por lo que se ve están con el ánimo de radicalizar su postura, más aún cuando las instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudad y la Unidad de Inteligencia Financiera ya han sido utilizadas por el régimen con propósitos de presión e intimidación.

GUERRA.- Ahora que el delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, subió a la palestra al exgobernador Patricio Martínez, en el conflicto del agua en la entidad y en el país, pareciera que todo esto orilla a una guerra electoral, recordemos que don Patricio apareció en una fotografía a lado del aspirante de Morena a la gubernatura, Rafael Espino.

LOERA.- Señaló que van cayendo los argumentos de los manipuladores, quienes han tratado de engañar diciendo que nunca se había utilizado el agua de las presas en el estado para cumplir el Tratado de 1944, pues en septiembre de 2016, el exgobernador y entonces senador Patricio Martínez refirió en el Senado que las presas de La Boquilla, La Colina y Rosetilla tenían que abrir sus compuertas para pagar la cuota de agua para Estados Unidos.

DON PATRICIO.- Por su parte, el exsenador muy a su estilo dio a entender que no se estará rebajando a contestar majaderías ni tonterías, lamentando que se esté mal informando por parte de Loera, a quien aseguró no conocer, dejando muy en claro que lo mostrado por Loera sólo es parte de una lírica que se ha realizado desde el Senado de una iniciativa que sigue vigente, tan vigente y avanzada que aún sigue en el radar; ya para finalizar remató también muy a su estilo: se necesita leer, conocer, saber, vivencias, y mucho terreno en cuanto al tema del agua y el Tratado, y con la iniciativa en mano que dicha presas no fueron construidas para el pago del Tratado.

VALIENTES.- Por cierto, ayer los únicos dos diputados locales –de ocho que conforman la bancada- de Morena en el Congreso del Estado, que acudieron a La Boquilla fueron el coordinador Miguel Ángel Colunga y el profesor Humberto Chávez; cinco lo hicieron a través de control remoto y de plano la diputada morenista Leticia Ochoa no quiso saber nada de nada; 22 de 33 fueron quienes se apersonaron en la cortina de La Boquilla, desde ahí enviaron saludos a la 4T, que venga el presidente Andrés Manuel, pedían.

SALIDA.- Al finalizar la sesión y al retirarse el diputado Colunga, algunos agricultores hicieron rechifla y señalamientos, acción que acusó el morenista al diputado panista Jesús Valenciano como el orquestador de este hecho, y que a decir de los presentes no ha resultado del todo bien, siendo quizás esta escena lo que marque un parteaguas entre las bancadas del PAN y de Morena, que en algunas ocasiones lograban caminar por la misma vía, pero que ahora el tema del agua los ha hecho enfrentarse duramente.

CCE.- Esta tarde, a las 16:30 horas, el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua está convocando a una reunión Zoom fundacional para integrar un Comité Ciudadano que busque y proponga soluciones definitivas al conflicto por el agua en la región centro-sur del estado de Chihuahua.

CONFIRMADOS.- La reunión, que ha sido cabildeada al máximo nivel empresarial desde hace varios días como respuesta a la descomposición que ha tomado el problema, tiene ya programa formal y han confirmado su participación: José Luis Armendáriz, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para realizar la descripción del problema; Raymundo Soto, como productor agrícola de la región de Delicias; Juan Carlos Loera, como delegado federal de los Programas del Bienestar del gobierno federal y Luis Fernando Mesta, como secretario general de Gobierno

ORGANIZADORES.- Como moderador de la reunión participará Luis Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y como organizadores aparecen: Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Miguel Guerrero Elías, presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua; Álvaro Bustillos, presidente de Desarrollo Económico de Juárez; Alfonso Lechuga, presidente del Consejo Estatal Agropecuario y Jorge Cruz Camberos, presidente de Coparmex.

FECANACO.- Y en solidaridad con los productores agrícolas del sur del estado, los líderes de las Cámaras de Comercio del estado también realizarán una reunión virtual esta tarde, a las 18:30 horas, el evento “Encuentro empresarial para analizar el problema del agua en el estado” está auspiciado por Héctor Luján, presidente de Fecanaco; Edibray Gómez, presidente de Canaco Chihuahua y Rogelio González, presidente de Canaco Juárez. La exposición estará a cargo del diputado federal Mario Mata y del líder productor Raymundo Soto, invitados por Carlos Fierro, expresidente de Canaco, empresario oriundo de Delicias.

EMPLEO.- Gracias a la disposición de empresas y empresarios locales y a la buena gestión y relación del gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por la alcaldesa Maru Campos, el municipio capitalino se ubicó como el primer lugar estatal en generación de empleo durante el mes de agosto, con 2 mil 831 nuevos empleos formales, de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua-Centro (Coder).

RECUPERACIÓN.- Y es que el buen ambiente de negocio que representa la ciudad de Chihuahua, aunado a las buenas condiciones de gobernabilidad y gobernanza que la alcaldesa Maru Campos ha generado en el municipio, los inversores han dado un voto de confianza y han empezado a dar pasos hacia la recuperación; no será un camino sencillo, pero se han dado los primero pasos.

RECUPERACIÓN I.- Habrá que recordar el plan de reactivación económica presentado en semanas anteriores por la propia alcaldesa y los líderes de las diferentes cámaras y sectores productivos de la ciudad, en él los diferentes involucrados se comprometieron a invertir más de 280 millones de pesos para sacar adelante a la ciudad, muestra de que con voluntad y sin afanes protagónicos quien siempre sale beneficiado es el ciudadano que va viendo visos de recuperación.