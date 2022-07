--Hasta diciembre integrará FGE denuncias vs Aras --Bombardeo de nubes sin pena ni gloria para las presas

PLAZO.- Ahora que los “damnificados” de Aras Investment Business Group cumplen una semana en paro permanente frente a Palacio de Gobierno, así como en el Tribunal Superior de Justicia del Estado se agilizaron los procesos penales, incluso en días pasados se incrementó el plazo de prisión preventiva para los tres detenidos quienes permanecerán en el penal de Aquiles Serdán hasta enero de 2023.

PLAZO II.- De igual forma, el término de la investigación se incrementó tres meses, es decir, que la Fiscalía General del Estado estará integrando mayor información hasta el mes de diciembre para continuar con el proceso penal que se lleva a cabo en contra de los ya recluidos por este caso de presunto fraude y asociación delictuosa.

LLAMADO.- Los que conocen del tema, ya hicieron el llamado a que en este caso sólo se atienda a los afectados de Aras Investment, pues como esa empresa de inversiones, por lo menos cuatro corporativos más (Vitas Financial, Era Capital, Sueña Bienes Raíces y Construcción y/o Soi Consultoría Empresarial así como Fibra Millenium) ya acumulan quejas de 600 víctimas, a quienes igual dejaron en la quiebra y con un daño patrimonial importante.

LAGUNAS.- Lo cierto es que esa clase de corporativos han generado más trabajo a la Fiscalía General del Estado sobre leyes con demasiadas lagunas jurídicas para generar resultados inmediatos y como si se hubieran puesto de acuerdo, por si casi seis mil denuncias de Aras no fueran suficientes, las otras casas de inversión se perfilan para un escenario muy similar.





***





ALCALDE.- A 20 días de ocurrido el triple homicidio en Cerocahui,

Quien ha brillado por su ausencia es el presidente municipal de Urique, Daniel Aarón Silva Figueroa, a quien poco veían en el poblado y actualmente, menos. Como se documentó, ni siquiera acudió a los funerales de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora así como el guía turístico Pedro Palma.

MC.- Desde el 20 de junio pasado que ocurrieron los crímenes, el alcalde no estaba en su oficina y trascendió que se enteró de los hechos por los medios de comunicación. Misma postura que el emecista ha mantenido durante las exequias y los intensos operativos para localizar al presunto responsable José Noriel, alias “El Chueco”.

VERSIÓN.- Según trascendió, no es que Silva Figueroa no quiera involucrarse sino que no puede, ya que supuestamente su secretaria del Ayuntamiento tiene a varios familiares del líder criminal en la región de Urique en la nómina de la administración municipal, información que para los habitantes no es secreto alguno y ya debe ser del conocimiento de las autoridades federales y estatales, lo cual deben estar documentando.





***





LLUVIAS.- Con las lluvias que se han registrado en algunas partes del estado no solo regresó la esperanza de reducir los indicadores de la sequía, sino que se confirmó que el bombardeo de nubes es una estrategia que poco le ha abonado a la recuperación del nivel de presas, a decir de especialistas.

PRESAS.- Las presas continúan consumiéndose y La Boquilla, que es la emblemática para dimensionar el impacto en la sequía, cada vez baja más su nivel lo que ya definitivamente pone en riesgo el calendario programado acorde con Desarrollo Rural del Estado y podrían ajustarlo de nuevo, a no ser que siga lloviendo.





***





ZOO.- De nueva cuenta el estado se ha involucrado en temas de índole nacional y es que se sabe que el zoológico de la ciudad de Aldama recibirá a ocho ejemplares que fueron asegurados a la asociación de rescate Black Jaguar White Tiger, tras señalamientos de maltrato o descuido.

ZOO II.- Al parecer el día de hoy llegarán los animales, que son trasladados por vía terrestre por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se ha hecho cargo de distribuir los casi 200 ejemplares a diferentes zoológicos de la República Mexicana para que puedan ser rehabilitados y atendidos de forma adecuada.





***





PLENO.- Mañana martes se realizará la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, donde se estarán votando más de 24 dictámenes, entre ellos la reforma de la UACH, la del Transporte, la elección del consejero de la Judicatura, además de la convocatoria para la Fiscalía Anticorrupción.

CONSENSOS.- Según se sabe, el líder de la fracción panista en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles ha dialogado con varios legisladores para apuntalar consensos y acuerdos, de tal modo que se reflejen avances en las votaciones en el Pleno y se le saque jugo al periodo extraordinario.





***





PENDIENTE.- Hace por lo menos cuatro semanas que el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Gilberto Loya Chávez hizo el compromiso de reparar, a través de Ingeniería Vial, los semáforos que están fuera de funcionamiento en la ciudad.

PENDIENTE II.- El funcionario dijo que se corregirían en una semana pero ya han pasado varias y continúan en las mismas condiciones, inclusive hay más. Inicialmente se reconoció por parte de la Dirección de Vialidad, hoy Subsecretaría de Vialidad, que se trataba de 18 aparatos controladores del tráfico vehicular afectados por el robo de cable (de cobre).

CAUSA.- Más tarde se dio a conocer que no había refacciones para arreglarlos hasta que Loya Chávez indicó que para repararlos se requerían de tres millones de pesos que no estaban contemplados en el renglón de mantenimiento. De modo que ojalá encuentren otra forma de presupuestarlo ante las crecientes quejas y la posibilidad de que se generen accidentes.