--Hasta hora de salida le pusieron a Corral --No hay plazo que no se cumpla; Sotelo vs Lucha...

Nuestra columna política Ráfagas

VUELO.- Un reguero de pólvora provocó la publicación del excandidato a diputado local, Fermín Ordoñez Arana, al difundir en sus redes sociales, que el gobernador Javier Corral ya compró su boleto para viajar a España, partiendo de Chihuahua el 8 de septiembre en punto de las 8 de la mañana, prácticamente enseguida de concluir su encargo a las 23:59 horas. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! BOLETO.- El ex líder priista local, ahora en las filas del Panal en coalición con Morena, aseguró que Corral Jurado si se iría a la madre patria. El gober ha sostenido que no se iría de Chihuahua y seguiría en la lucha democrática de México. Pero de acuerdo con Ordoñez, ya sacó boleto… literalmente, lo adquirió desde hace dos semanas. AMPARO.-En su publicación de Facebook, Fermín remata recordando que Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Estado ya anda con amparo en mano y quedó registrado con el folio 1445/2021, “no sólo por el boquete financiero, sino por las investigaciones de la SEIDO, Javier Corral quiere obtener un blindaje más diplomático, ojala las autoridades federales no le permitan su propósito y lo detengan antes”.

***

SALIDA.- A propósito de salidas, un exgobernador refiere que en la última semana de un gobernador se realizan sobre todo tres tareas: La primera, recibir en su despacho a sus secretarios, directores y colaboradores más cercanos para agradecerles el trabajo realizado; la segunda, reunirse con las próximas autoridades para cerrar con una transición fraterna y finalmente, limpiar los cajones, dejando todo vacío menos la caja, “ésa no debe quedar limpia, debe tener bastante dinero”.

***

DENUNCIA.- Después de que abogados y jueces criticaran en días pasados, a la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, por no saber distinguir entre una demanda y una denuncia; el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, fue el primero en recordarle que la denuncia que él interpuso en su contra por la elección del examen de oposición para elegir a jueces y magistrados, sigue más viva que nunca. PLAZO.- Sotelo aclaró que el trámite se encuentra en los tribunales federales, para aquellos que creyeron que el tema estaba sepultado no es así, se tardó en avanzar pero ahí está. Y es que no hay plazo que no se cumpla ni protección que alcance a Lucha Castro, concluido el mandato de Javier Corral, pues si un sector se dijo vapuleado y lastimado por la otrora barzonista es el judicial. Tal vez nada casual que ella se haya adelantado a España. AMPARO.- Cabe recordar que Joaquín Sotelo interpuso un amparo para que la autoridad responsable, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, entregue la carpeta de investigación en el juzgado federal, evidentemente no se ha entregado y sólo de manera parcial la han presentado, por ello, busca que el juez lo reconozca como víctima para impugnar la sentencia local y obligar vía juez federal a que la Fiscalía integre de nueva cuenta una carpeta de investigación en contra de Lucha Castro y todo aquel que haya participado en la elaboración y ejecución de los exámenes de oposición.

***

EQUIPO.- A cinco días de asumir el cargo de alcalde de Parral, César Peña ya tiene su equipo casi completo, iniciando por Guadalupe Zavala en la Instancia de la Mujer, Benito Bueno en Vinculación Educativa, Sandra Carrillo en Turismo, Héctor Díaz en Desarrollo Económico, Jorge Luna en Vinculación Deportivo-Educativa y Ricardo Sánchez en Comunicación Social. GABINETE.- También entran al gabinete municipal Norma Jurado en Tesorería, Claudia Larissa Martínez como directora del DIF, Alberto Camarena en Obras Públicas, Omar Payán en Desarrollo Social, Raúl Villalba en Desarrollo Rural y Édgar Chávez a cargo de Médico en Tu Casa. STALLFORTH.- La ceremonia de toma de protesta se realizará en la vieja Casa Stallforth, todo un edificio que compite en belleza con el Palacio de Alvarado y donde desde hace años quedó pendiente la construcción de un teatro, iniciada la obra por el exgobernador César Horacio. Al parecer, se anunciará precisamente la conclusión de esa obra, pues ya lo habría acordado César Peña con la gobernadora electa María Eugenia Campos durante una reunión sostenida a media semana.

***

EDUCACIÓN.- Como un acierto se calificó la inclusión del profesor Lorenzo Parga, como la mano derecha del próximo secretario de Educación, Javier González Mocken. El magisterio desde el principio, se pronunció a favor del excandidato y diputado de MC, ya que ha sido un promotor del sistema educativo. EDUCACIÓN II.- Para los docentes, el profe Parga usó la curul por el distrito 21 local para beneficiar al sector ya que reforzó la infraestructura de escuelas con techumbres metálicas, mallas sombras sobre explanadas cívicas, canchas deportivas, mobiliario y equipos en decenas de planteles, e impulsó la compra de terrenos y construcción de dos escuelas y un telebachillerato en la zona sur del estado.

***

***

***

***

