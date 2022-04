--Hoy, el día D para las planillas sindicales del SNTE --En Chihuahua capital no volverán los “after”…

REFORMA.- Todo indica que los legisladores chihuahuenses estarán presencialmente en la sesión del jueves 14 de abril, donde se votará el dictamen que contiene la reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal y que fue “trabajada” en las comisiones unidas.

BLOQUE.- Y es que al ser reforma constitucional deben estar presentes en la sesión, es decir, no se permite la asistencia remota. De ahí que los congresistas del PAN y PRI ya aseguraron que no faltarán y la rechazarán en bloque.

LÍNEA.- El mensaje de los diputados federales del PRI, emitido ayer por el presidente del CEN tricolor, Alejandro “Alito” Moreno dictó la línea ya que las indefiniciones en torno a la reforma eléctrica les estaba ocasionando un costo político y los panistas ya dudaban de la coalición. Ya se verá en el conteo de votos.

***

RESOLUCIÓN.- Hay un escenario que hoy mismo se debate entre los asesores parlamentarios, sobre la posible resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una ley secundaria aprobada por Morena en 2019, que dota de control total a la CFE y que las empresas impugnaron.

JUGADA.- Si la SCJN resuelve a favor de las compañías, Morena podría suspender la votación a la reforma eléctrica para no ponerla en riesgo, pues todos sabemos que en Palacio Nacional no les gusta perder. Se dice que los asesores analizan el alcance de esa posible resolución de la Corte, sin embargo, nada está escrito y en próximos días todo puede ocurrir.

***

MAGISTRADO.- A propuesta del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y por votación unánime, el magistrado César Lorenzo Wong fue propuesto ayer para integrar la Sala Regional de la Ciudad de México, correspondiente a la cuarta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la terna que fue propuesto también figuran Mauricio Iván Del Toro y Salvador González Bárcenas, ambas piezas fuertes que impulsan los magistrados desde la Sala Superior del TEPJF.

FINAL.- El chihuahuense se encuentra en la etapa final para integrar la Sala Regional de la Ciudad de México; su siguiente aduana será la comparecencia en el Senado y su posterior votación por el Pleno. Todas las fuerzas políticas buscan espacios en las Salas Regionales y será en esta etapa cuando busquen acomodar sus alfiles.

***

AFTER.- Dicen los que saben que hay inquietud e interés entre los dueños de restaurantes y bares en subir a la agenda pública, la posibilidad de abrir de nuevo los “after” pero se anticipa que se toparán con pared, ya que de acuerdo con fuentes del gobierno municipal capitalino, no hay voluntad de dar su aval para que se rebasen los horarios establecidos por la ley.

AFTER II.- Así que en este sentido, el posicionamiento del alcalde Marco Bonilla será contundente para mantener su postura y continuar con la instrucción de que los empresarios puedan abrir sin problema, sus bares y restaurantes siempre y cuando no rebasen el horario permitido por la normatividad, sin trato diferenciado y que el reglamento se aplicará igual a todos. No hay vuelta atrás.

***

ELECCIONES.- Hoy más de 60 mil trabajadores de la educación tendrán el derecho de acudir a las urnas y elegir a sus próximos representantes sindicales. Por el lado de la sección 8va. del SNTE, los profesores Eduardo Zendejas y Guillermo Rico marcaron la agenda con una notable ventaja del primero. Mientras en la sección 42 del SNTE, los maestros Gabriel Faudoa y Édgar Ramos Ávila llegaron a la foto de la meta; el primero se mantuvo a la cabeza y si no sucede nada extraordinario, estaría levantándose como victorioso.

***

RÉPLICA.- La maestra Rosa Isela Urbina Valenzuela, integrante de la planilla del profesor Manuel Quiroz Carbajal, candidato a secretario general de la sección 42 del SNTE, se deslindó de todo señalamiento en su contra, tras filtrarse un audio donde se escucha a la madre de la finada maestra Sonia Madrid Bojórquez, pidiendo a los profesores no votar por el profesor Gabriel Faudoa. Inclusive la maestra Norma Isabel Moncada Vega publicó en sus redes sociales que fue ella quien difundió el audio, cumpliendo la voluntad de la madre de la maestra Sonia.

***

CABALLO.- Al darse a conocer ayer que se pospuso la audiencia del ex alcalde parralense Alfredo Lozoya en un juzgado del poblado de Santa Ana, Nuevo México; fuentes cercanas al “Caballo” anticiparon que el gobierno estadounidense se desistirá de los cargos.

CABALGA.- Como se informó, al ex candidato a la gubernatura, Lozoya Santillán lo acusaron de falsificación de documentos por la compraventa de dos avionetas años atrás pero trascendió que ya se realizó una reunión entre la Fiscalía y abogados de la defensa del parralense, en la cual se les informó que se solicitará al juez terminar con el caso, tras lo cual le devolverán su visa y podrá viajar sin inconvenientes, según se informó.