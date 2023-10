--Hoy, marcha en defensa del PJF --Ya echan números para habilitar penal federal

DEFENSA.- A pesar del poco tiempo de organización para la convocatoria a una marcha nacional en defensa del Poder Judicial Federal, se espera que hoy participen 29 organizaciones de la sociedad civil así como los trabajadores de ese sector.

CHIHUAHUA.- En Chihuahua capital la cita es a las 10 de la mañana en la glorieta de Francisco Villa para partir por la avenida Universidad y concluir en la Plaza del Ángel, frente a Palacio de Gobierno al filo de las 11 horas.

PROVOCACIÓN.- Se ha establecido que el impacto social es que al debilitar al PJF, se afecta a la sociedad en su conjunto y por ello, la extinción de 13 fideicomisos no se trata sólo de perder derechos adquiridos por el personal sino la provocación desde el Poder Ejecutivo Federal.

INCONSTITUCIONAL.- De ahí que organismos civiles como Sí x México y la Barra y Colegio de Abogados de Chihuahua, entre otras, se adhirieron a la marcha porque más allá de las constantes afrentas del presidente para criticar y menospreciar el trabajo del PJF, esta iniciativa es inconstitucional.

GOLPE.- Viola los derechos adquiridos por la clase trabajadora, según indicaron e incidirá en la apertura de salas y tribunales colegiados, ya saturados, lo mismo en los juzgados laborales, donde no podrá incrementarse la plantilla laboral como se requiere.





***





ASAMBLEA.- Ayer se realizó la asamblea ordinaria del Consejo Nacional de Acción Nacional celebrada en la Ciudad de México, donde participaron personajes chihuahuenses como Laura Contreras, Rocío González y Mario Vázquez, éste último representando al estado grande en el presídium.

HILOS.- Esto deja ver algunos nombres que la gobernadora María Eugenia Campos ha palomeado y los deja ver ante la élite que mueve los hilos a nivel nacional, lo que es más que relevante para el proceso que arranca el próximo 20 de noviembre.

PLATAFORMA.- La talacha ya se hizo y se logró aprobar la plataforma del Frente Amplio por México, con lo cual se designará a la candidata presidencial para el 2024.

CERCANOS.- Asimismo, se aprobó la alianza en todo el país no sólo para la presidencial, sino para senadores y diputados federales, con lo que se dice que los panistas chihuahuenses que se han visto más cercanos al CEN del PAN tienen ventaja para sus aspiraciones dentro del proceso que apenas empieza pero ya está más que encarrilado.





***





INFORME.- Como adelanto al informe de acción legislativa que presentará Alfredo Chávez, coordinador de la fracción parlamentaria blanquiazul del Congreso del Estado, el próximo miércoles 25 de octubre en el Museo Casa Chihuahua; ayer se difundió el segundo informe de la bancada.

INTEGRIDAD.- A través de las redes sociales, el grupo parlamentario del PAN dio a conocer el trabajo desarrollado por los 15 diputados que la integran en lo cual, destacaron la iniciativa para tipificar la pederastia interpuesta por Marisela Terrazas.

INICIATIVAS.- Cada legislador refirió su gestión como los amparos en contra de la Nueva Escuela Mexicana de Carlos Olson, las acciones para prevenir el suicidio en centros educativos y colonias impulsada por Andrea Flores, la ley para garantizar la perspectiva de género en el deporte de Diana Pereda.

INICIATIVAS II.- Mientras Saúl Mireles, Ismael Pérez y Luis Aguilar se han enfocado en evitar los cortes de energía por parte de la CFE, apoyos ante la sequía y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. A su vez, Georgina Bujanda recuperó casi un año fuera con 43 iniciativas, algunas de éstas para garantizar una vida segura a las mujeres y erradicar la violencia de género.

CIUDADANÍA.- En tanto, Alfredo Chávez recalcó que han buscado empoderar a la ciudadanía para que ejerza sus derechos y se ha avanzado en la Reforma Constitucional.





***





CEFERESO.- Aun cuando en días pasados el fiscal general César Jáuregui puntualizó que no hay recursos destinados para la rehabilitación del Cefereso No. 9 en Juárez, ahora en manos del Estado, el tema no está descartado, incluso podría anunciarse en breve el proyecto.

INSTALACIONES.- El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y el director de Centros de Reinserción Social del Estado, Ricardo Realivázquez, recorrieron ayer las instalaciones para evaluar las adecuaciones y los alcances de inversión.

DINEROS.- Mas aún en la comitiva iba el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, y el presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), Jorge Contreras Fornelli, de donde provendrán los dineros, así que es un buen augurio para reforzar las instalaciones carcelarias que tienden al hacinamiento y se convierten en bombas de tiempo como ocurrió en el penal de la frontera a principios de este año.

CENTINELA.- El reclusorio federal tiene una capacidad instalada de mil 200 espacios distribuidos en 11 módulos con áreas para población general, alta seguridad y personas vulnerables. Se estima que requerirá de 550 millones de pesos para echarlo a andar con la filosofía Centinela.