--Hoy, Sheinbaum en la tierra de las 3 culturas --Cada minuto 11 capitalinos pagaron el predial

CUAUHTÉMOC.- Hoy, cuando menos ocho alcaldes viajarán a Cuauhtémoc para reunirse por la tarde con la precandidata a la Presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, quien estará en Cuauhtémoc y sostendrá un encuentro con militantes, consejeros del partido guinda y simpatizantes en el Poliforo.

SEXTA.- Así comienza el año la doctora Sheinbaum Pardo, con su sexta visita a la entidad desde el año pasado a la fecha y aterrizará en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, tras lo cual atenderá a los medios de comunicación y después se dirigirá a la tierra de las tres culturas, como se le conoce por la convergencia de chihuahuenses, menonitas y rarámuri.

ALCALDES.- Se sabe que el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sí acudirá al evento de la precandidata, pues no ha faltado a las citas cada vez que ha estado en territorio estatal. También suelen pasar lista Miguel Rubio, de Aldama y Marcos Chávez, de Jiménez.

ALCALDES II.- Ya se verá si hacen lo propio Carlos Comadurán, de Guerrero; José de Loreto Javalera, de Morelos; Arturo Salinas, de Nonoava; José Luis Lozano, de Ocampo y Selestino Estrada, de Práxedis G. Guerrero. Además de diputados locales y federales, y seguramente lo harán Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, precandidatos únicos al Senado.





***





ASPIRANTES.- Por cierto, la congresista federal y el exdelegado organizaron ayer sendas ruedas de prensa en la frontera y en la capital; en Juárez enmarcaron su campaña en el golpeteo político a la gobernadora María Eugenia Campos y en la ciudad de Chihuahua subrayaron que el estado es prioridad para la 4T.

DICHOS.- Ambos asumieron que hubo quejas por otras participantes en la fórmula para contender por un escaño en la Cámara Alta, sin decir nombres pero en referencia a las declaraciones de las legisladoras federales Lilia Aguilar y Susana Prieto, sin embargo, Chávez y Loera celebraron que fueron dichos y cero impugnaciones.

CONTRASTE.- Y mientras los precandidatos criticaron la Plataforma Centinela, eje de la política estatal contra la inseguridad, quien defendió su funcionamiento fue la presidenta del Congreso del Estado, la morenista Adriana Terrazas al apuntar que si bien no tiene todavía la cobertura al 100% ha demostrado su utilidad ante hechos críticos.

BALANCE.- No es sólo la torre, recalcó la titular del Poder Legislativo, son las cámaras, la estrategia de seguridad y el trabajo conjunto y coordinado entre los tres niveles de gobierno lo que ha permitido concretar detenciones importantes y reaccionar ante ciertas situaciones, sobre todo en Juárez.

CITA.- Tal vez esa postura no sea del agrado de la bancada guinda, que ya le ha reclamado a Terrazas Porras su respaldo a iniciativas del PAN y PRI en aras del beneficio de los chihuahuenses, así que no se ha confirmado si hoy irá a recibir a Claudia Sheinbaum, luego de que en su anterior visita a la capital, los morenistas abuchearon a la diputada aunque no lograron impedir que entrara y saludara a la aspirante presidencial.





***





CUMPLIDOS.- Ayer quedó demostrado que los chihuahuenses son de los más cumplidos a nivel nacional en el pago del impuesto predial, fuentes al interior de la Tesorería Municipal informaron que para las 8:30 de la mañana, hora en la que el alcalde Marco Bonilla acudió a pagar la contribución de sus propiedades, su operación fue la mil 349.

MINUTOS.- Si se toma en cuenta que el primer pago se recibió a las 6:30 de la mañana, significa que cada minuto estuvieron pagando 11.2 contribuyentes, lo que representa el alto nivel de compromiso de los capitalinos con su ciudad.

REFLEJO.- A decir del presidente municipal Bonilla, esto ocurre porque los ciudadanos ven sus impuestos reflejados en obras en sus colonias, por las calles donde transitan, en mayor seguridad y en las escuelas donde estudian sus hijos, en sí la infraestructura que se cuida y que sitúa al municipio entre los cinco más competitivos en el país.





***





CORPORACIÓN.- Con un compromiso como el de cumplir con el estándar que marca la Organización de las Naciones Unidas, sobre la proporción que debe tener cada ciudad sobre el número de policías para proteger a sus habitantes, lo cual se fijó alcanzar este año con las dos generaciones programadas de elementos; la administración municipal ha privilegiado el reconocimiento a la corporación.

ESTÍMULO.- Desde el principio se reestructuraron apoyos para adquisición de vivienda y autos, becas para sus hijos y para que ellos mismos se profesionalicen, se actualizó el escalafón para hacer carrera en las filas, se fijaron bonos meritorios y ayer en el Día del Policía por primera vez se premió al agente del año, Gustavo Alonso Estrada con un estímulo de 50 mil pesos.