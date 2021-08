--Humo blanco en la Jucopo; ya hay presidente --Empresarios juarenses con Maru, la pieza que faltaba

JUCOPO.- Tal como lo comentamos ayer en este espacio, será el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena, quien arranque con la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado durante el primer año de ejercicio constitucional.

JUCOPO II.- Así se acordó en la reunión que sostuvieron Mario Vázquez, presidente del Legislativo local y coordinador de la bancada del PAN con Estrada Sotelo, así como Noel Chávez, quien liderará al grupo parlamentario del PRI.

JUCOPO III.- Trascendió que el mensaje preponderante entre Mario y Cuauhtémoc fue que prevalecerá el orden y respeto al interior del Poder Legislativo, ambos entienden el rol de la oposición en una tribuna como la local, por ello el pacto fue que toda discusión deberá ser argumentada; vaya, que el nivel del debate se eleve. Al menos, ése es el propósito, que se cumpla ya será otra historia.

***

PROTESTA.- El próximo miércoles, 1º de septiembre a las 11 horas, tomarán protesta los diputados locales. Desde luego, en primera fila estará la gobernadora electa María Eugenia Campos, así como integrantes invitados de los Poderes Judicial y Ejecutivo.

ENROQUE.- La Mesa Directiva estará presidida por Mario Vázquez para que éste a su vez, le tome protesta a Maru Campos el 8 de septiembre, en tanto eso ocurre, la bancada del PAN será coordinada temporalmente por otro diputado, luego el ‘inge’ dejará la presidencia para regresar a la coordinación albiazul.

***

IP.- Alrededor de 70 empresarios de diversos gremios en Ciudad Juárez se reunieron ayer con la próxima mandataria, Maru Campos. En una demostración de unidad, digna de mencionarse, se llevó a cabo el encuentro, en el cual una de las mayores preocupaciones que le hicieron saber es la serie de obras, no pocas, que quedaron a medias.

ELEFANTES.- Se reprochó en este contexto, que a tan poco tiempo de concluir la administración de Javier Corral, el mandatario hiciera zanjas en la zona centro y principales vialidades en la frontera para trazar las rutas del BravoBus, además de abrir calles para la introducción del drenaje pluvial y banquetas que también se alteraron para hacer jardineras que captarían el agua de lluvias y evitarían la formación de enormes lagunas. La mayoría de las obras quedaron a medias y provocó tantas desviaciones del tráfico vehicular que atravesar la ciudad tomaba más de una hora. Eso sin mencionar, la inconclusa ciclovía.

BLANCOS.- Ante la zozobra de que se queden como elefantes blancos, en perjuicio de los ciudadanos, el sector privado aprovechó la coyuntura para plantearlo a Maru Campos, quien resumió el escenario al decirles, “no hay recursos, pero sí hay gobernadora y sí hay juarenses”.

BOLSA.- Con esas declaraciones y una postura conciliadora para encontrar la forma de resolver el problema, se echó a la bolsa a la clase empresarial y los hizo comprometerse con la ciudad, que por cierto, muchos visitan de vez en cuando ya que residen en El Paso, Texas.

BOLSA II.- Acompañada del excandidato a la presidencia municipal, Javier González Mocken, ahora casi seguro próximo secretario de Educación, Campos Galván reiteró que el gobierno estatal no emprenderá obra alguna sin consultar a la población fronteriza y departió con los empresarios juarenses, que aún faltaban de afianzar en su proyecto, pues los capitalinos y del resto del estado ya se habían sumado desde la campaña.

***

DISPUTA.- “De Pérez Cuéllar ya no nos sorprende, a todos los malandros les molesta la presencia de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las policías”, dijo ayer el gobernador Javier Corral, al referirse a la queja expresada por el alcalde electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en contra de esa corporación.

DISPUTA II.- Al demandar que no se meta a la Guardia Nacional en campañas de denostación mediática, Corral Jurado puntualizó que esa corporación viene a contribuir a la seguridad de los juarenses y que su presencia se debe a la gestión realizada por años de parte de su gobierno.

GUARDIA.- A decir del mandatario estatal, si hay abusos o excesos, deben interponerse las denuncias ante las instancias correspondientes de la Guardia Nacional, e instó a no medrar políticamente con el tema de la seguridad.

ESTÉRIL.- No se anticipa que la guerra de declaraciones se torne realmente en un incidente político que afecte la relación y la coordinación entre el presidente municipal electo de Juárez con la Guardia Nacional, pues aún no toma posesión formal del cargo, son comentarios que se interpretan más como el quedar bien con la ciudadanía, que un reclamo real a la corporación estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cruz sólo refirió más tarde que no caería en una disputa estéril, de muy bajo nivel con Corral.

***

FALTA.- A propósito de la instalación de la Comisión de Selección para evaluar y nombrar al integrante del Comité de Participación Ciudadana faltante, se supo que la diputada Ana Estrada, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, despreció el curso de capacitación que Morena –se supone, su partido— impartió a los próximos regidores electos, sobre todo a los de Juárez y Chihuahua. Y es que ella será regidora en el próximo Cabildo de la frontera, sin embargo, dijo que no requería de capacitación.